Seka joj je dala poklon od 700 eura: Priča koja tjera suze na oči!

Pobjednica nagradne igre POKLON NIFTY TEST Svetlana.

Draga Svetlana, želim ti ispravan NIFTY nalaz, prije svega da tvoja beba bude zdrava i da uživaš u trudničkim danima!- napisala je Seka Aleksić na Instagramu pa objavila zašto je baš nju odabrala.

Priča ove trudnice zaista tjera suze na očTrenutno mi je 16 nedjelja trudnoće, a zašto bih baš ja voljela da mene izabereš napisaću u nastavku. Prošle godine sam se porodila na carski rez, međutim našem malom dječaku je ustanovljena dijafragmalna hernija, išla sam kod par doktora samo mi je jedna rekla da sumnja na to i da uradim harmony test koji nismo mogli da priuštimo. Sljedeća kontrola kod druge doktorice koja mi je rekla da je sve u najboljem redu i da nema potrebe za brigom. Bili smo presretni, sve spremljeno i samo smo čekali. To je bio naš najsretniji dan, ali samo na par sati jer nas je i napustio. Željeli bih da to budemo baš mi i da to bude poklon za prvi rođendan za našeg brata koji nas čuva.,piše Ekskluzva

