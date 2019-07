Da li ste se nekada pitali zašto NAUŠNICA smrdi kada je skinete sa uha: ODGOVOR VAM SE NEĆE DOPASTI

Advertisements

Riječ je izumrlim ćelijama, masnoći proizvoda za njegu kose ili lica. Sve to počinje da se osjeća jer ima bakterija. Slična stvar se dešava i na drugim dijelovima tijela.

Kada uši oslobodite, vrijeme je za čišćenje.

Počnite neutralnim sapunom, očistite i skinite svu mrtvu kožu. Ako su uši iziritirane, dodajte neko antibakterijsko sredstvo, a možete namazati i kremu.

Čak i ako niste osjetili neprijatan miris, sigurno znate osjećaj svraba i nagomilanog braonkasto sivkaste skrame koja se uhvati na zadnjem dijelu rupice na uhetu.

O ovom problemu žene nikada ne pričaju.

To je gomila izumrlih ćelija, masnoća i bilo kog proizvoda za njegu kose ili lica koja završi u zoni ušne školjke. Dakle – miks te tri ili četiri stvari. Sve to se pretvara u zelenkasto braonkastu skramu i počinje da se osjeća jer ima sve više bakterija. Zapravo, slična stvar se dešava i na drugim djelovima tijela, ali to ne primjećujete na isti način. Kada ne radite redovno piling lica, pore vam se zapuše i koža postaje masnija, a kada to ne radite s petama i sa stopala ne odstranjujete izumrlu kožu, pete pucaju i izgledaju ružno.

Ista stvar se dešava sa vašim ušima, samo u kombinaciji sa masnoćom sa temena i iz ušiju. Tu zonu je malo teže očistitit, pa se nakuplja.

Svi koji imaju probušene uši će iskusiti ovo bar jednom, ali postoje ljudi koji su pod većim rizikom. Ako ste tek probušili uši, i rupice su tek zacjelile, moguće je da vaš organizam i dalje reaguje na novu ranu proizvodeći dodatne ćelije kože. Takođe, ako nosite minđuše koje nikada ne skidate, ili ste stariji i rupice polako počinju da bivaju veće, razvučene.

Šta da radite?

Prvo skinite minđuše i pustite uho “da diše” neko vrijeme. Ukoliko nedjeljama nosite iste minđuše i niste ih skidali, vjerovatno je potrebno da malo odmorite uši.

Ukoliko ste ih tek probušili, ne skidajte ih dok vam stručno lice koje vam je bušilo uši to ne kaže.

Kada uši oslobodite, vrijeme je za dubinsko čišćenje.

Počnite neutralnim sapunom i mekanom krpicom. Očistite uho sprijeda i pozadi i skinite svu “mrtvu kožu”. Ako su vam uši mnogo iziritirane, dodajte neko antibakterijsko sredstvo. Možete namazati i hidrantnu kremu,piše Novi

Poslije toga ostavite uši da se oporave, prodišu, a nakit dobro očistite. Trebalo bi da čistite sve minđuše čim ih skinete. Možete koristiti sapun ili deterdžent za sudove i meku krpu za čišćenje metala, ali vodite računa na mekše drago kamenje kao što su tirkiz, biseri,…

