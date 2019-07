Pet horoskopskih znakova koji su pravi čangrizavci

Advertisements

Rak

Rakovi ne mogu ostati mirni na uvrede, zanemarivanje i porodične probleme. Čim primijete da je njima draga osoba na bilo koji način ugrožena, osobe rođene u ovom znaku odmah će pokušati nešto da preduzmu po tom pitanju, i to će uraditi s dozom ogorčenosti i mrzovoljnosti. Takvo ponašanje kod Rakova može izazvati i uskraćena ljubav ili osjećaj neprihvaćenosti u određenom društvu, piše “Srbija Danas“.

Djevica

Ako im narušite radnu atmosferu, ostavite nered ili im dolazite prljavi, Djevice će potpuno poludjeti. One će neumorno zvocati i prigovarati sve dok sve ne bude onako kako one žele. Ipak, Djevice s lakoćom pronalaze rješenja i rado će intervenisati same, no neće se uvijek direktno suočiti s izvorom svog nezadovoljstva. Ako to ipak učine, neće nikoga poštedjeti.

Škorpija

Škorpije su zapravo osjetljive, a svoju emocionalnu slabost prikrivaju mrzovoljom i zanovijetanjem jer ne žele pokazati svoju ranjivu stranu drugima. Kada ih neko ili nešto povredi, osobe rođene u ovom horoskopskom znaku u sekundi će postati neraspoložene te će početi širiti negativu na svoju okolinu. Kako su harizmatični, lako prenesu negativno raspoloženje na druge.

Jarac

Jarčeve odlikuju faze ponašanja, a kada im naiđe ona osjetljiva faza, može ih naljutiti i najmanja glupost. Tako se nemojte začuditi ako vam osoba rođena u Jarcu napravi frku oko buke, nedostatka mine u hemijskoj olovci ili nečeg sličnog. Kako bi ohladili glavu, Jarčevima su potrebni mir i samoća da smanje stres i negativne emocije koje su im se nakupile.

Ribe

Ono što Ribe može najviše uznemiriti je nepravda prema njima samima ili nekoj njima bliskoj osobi. Kako je nepravda dio ljudske svakodnevice, tako je i čangrizavost ustaljena osobina osoba rođenih u ovom znaku. U trenucima nervoze i mrzovolje, Ribama najbolje pomaže neki kreativni ispušni ventil pomoću kojeg će negativne emocije pretvoriti u nešto pozitivno i lijepo (a radove neće uvijek pokazati drugima).

