Stručnjak objašnjava kako usrećiti muža – “Kuhajte mu i šutite, inače će otići drugoj”

Advertisements

Ako želite da vam suprug bude zadovoljan, zaboravite na lijepo donje rublje i inteligente rasprave. Stručnjaci iz 1950-ih smatrali su da brak nikad ne bi preživio ako bi muškarac bio praznog želuca. A kako se to ne bi dogodilo, žene su uvijek trebale paziti da naprave “poštenu večeru”. ”

Društveno okupljanje, poslijepodnevni čaj, matineja, štogod, nije opravdanje da večera ne bude na vrijeme spremna kad suprug dođe doma nakon napornog radnog dana”, napisao je A. H. Tyere u svojem široko prihvaćenom priručniku iz 1951. No nije bilo dovoljno skuhati fini obrok, nego su žene trebale održavati i određene standarde.

Jedan od njih je bio savršeno ispeglani stoljnjak i lijepo uređena spavaća soba s finom posteljinom. Žene koje su pak “konstantno pripremale nejestivu hranu, hladnu i bezukusnu, koju su servirale na kuhinjskom stolu preko kojeg su raširile tek kuhinjsku krpu, nisu trebale ostati iznenađene ako im je suprug često telefonirao iz ureda kako bi ih obavijestio da je zatrpan poslom i da neće stići doma na večeru”.

S obzirom da je bilo jako teško razvesti se, postojalo je mnoštvo savjeta kako produljiti trajanje braka. Obično su žene bile te koje su morale usrećiti muškarce, a to je svakako isključivalo bilo kakvo prigovaranje. “Iako muškarac može dugo slušati prigovore, vjerojatno to neće zauvijek trpiti.

Njemu je potrebna tišina kako bi pronašao svoj mir i učinio život podnošljivim, pa nemojte da to potraži izvan doma. A mogao bi.” Uz to, žena je morala slušati muškarca kad bi joj se obraćao, a nije pomagalo ni ako nije bila posebno zainteresirana za ono što joj je on objašnjavao,piše Pult

Sve u svemu, bez obzira na brige, kako bi očuvale svoj brak, za žene je bilo najpametnije da šute. 1950-ih godina bila je izuzetno popularna i čitana kolumna sa savjetima nazvana “Može li se spasiti ovaj brak”. U njoj je Teta Agonija odgovarala zbunjenim čitateljicama s nekim, rekli bismo danas, suludim savjetima.

1957. jedna je žena pisala o tome kako ju je suprug, koji se kasno vratio s poslovnog domjenka, udario. “Kad me suprug zlostavlja pred djecom ili me ponižava pred susjedima, samo se želim sklupčati i umrijeti.” Teta Agonija joj je na to pak samo odgovorila: “Ako želite miran obiteljski život, morate naučiti kako suprugu dati ono što mu treba iz braka i na taj mu način pomoći da kontrolira svoj temperament.”

Advertisements

loading...

Facebook komentari