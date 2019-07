HOROSKOP ZA 22. JUL: Ceo dan ćete provesti sa voljenom osobom! Očekujte ROMANTIČAN IZLAZAK!

Advertisements

OVAN

Hrana

Naglašena je želja za uživanjima, između ostalog – i za uživanjem u dobrom obroku….Ne bi to bio neki veći problem jer ste u pokretu i dosta lako trošite kalorije, da nije grickalica i slatkiša za kojima svaki čas posežete. Ograničite te nekvalitetne „međuobroke“ i više se okrenite voću…

Ljubav

Period je odličan za strast, savršen da svoje voljeno biće grejete ljubavnim vatrama, da sijate uz partnera – zadovoljni i srećni. Ova nedelja nije povoljna za – stavljanje sebe u prvi plan, uskraćivanje nežnosti, bliskosti i emocija partneru, ljubomorisanje, dominaciju, opsesivna ponašanja. Vrlo nezgodna sedmica u kojoj istovremeno imamo pomračenje Meseca u Jarcu i opoziciju Saturna i Venere – ovi aspekti donose krizu u odnosima koji su nestabilni, emotivnu distancu, a mogu najaviti i razlaze i nestanak onih ljubavnih priča koje su suštinski već „trule“. Ova nedelja nije dobra za nove emotivne početke jer donosi karmičke veze koje će biti prožete težinom, ljubavi sa razlikom u godinama….i kilometrima…..

Posao

Pomračenje Meseca u vašem polju karijere i pozicije može doneti probleme sa autoritetima i šefovima. Imaćete osećaj da ste zakočeni i zablokirani baš po onim pitanjima koja su vam suštinski važna. Na okolnosti ne možete uticati, ali možete na sebe – sada nije vreme da preterano insistirate na svojim stavovima, da uključujete ambicioznost, a pogotovo ne sujetu i ego. Sačekajte da se situacije raščiste same od sebe, a od sledeće nedelje ćemo lako da pokrećemo ono što nam je važno….

Novac

Jaki troškovi vezani za porodicu, dom. Neplanirani izdaci.

Zdravlje

Prebrzo i previše se trošite. Stariji – problemi sa krvnim pritiskom i cirkulacijom.

BIK

Hrana

Višak apetita ne valja, ali isto tako – ni manjak nije dobar a vi u ovoj sedmici „patite“ malo od jednog, malo od drugog….Nikako ne uspevate da se ustalite i funkcionišete normalno kada je ishrana u pitanju. Nemojte izgladnjivati sebe pa onda sve nadoknaditi u jednom obroku…

Ljubav

Preispitivaćete odnos u kojem ste, suviše često ćete se vraćati u prošlost – prebacivati sebi, kajati

se ili pak razmišljati o nekim starim povređivanjima koje ste doživeli od voljene osobe…Vrlo lako se može dogoditi da se u ovoj sedmici često osećate razočarano, tužno, da niste sigurni u sopstvene emocije. Svima nam u životu dođu tako neke „žute minute“, dođu pa prođu….Jedino što je bitno jeste da sada, dok ste emocionalno prodrmani ne donosite bilo kakve bitne odluke vezane za vaš ljubavni život i partnera. Slobodni – emotivna prošlost može zakucati na vrata, ali sada definitivno nije pravi trenutak da je puštate ponovo u život….jer dolazi samo zato da bi otišla opet….

Posao

Nećete imati baš dobru komunikaciju sa drugima i ako vidite da dogovori ili iole suvisao razgovor sa nekim ljudima ne može da se ostvari – dignite ruke i gledajte svoja posla. Ne možete nikoga ubediti, a sada i ne trebate da to radite. Umesto da se bakćete pričom koja ionako ne daje rezultate, bacite se na završavanje obaveza koje niste priveli kraju – nemojte da vas drugi opominju, zaista vam ne treba još i to breme na leđima.

Novac

Smorićete se sredinom sedmice kada vas situacija podseti na neko plaćanje koje niste izvršili…

Zdravlje

Problemi sa kičmom, kostima, zglobovima i stomačnim delom. Osetljive žlezde.

BLIZANCI

Hrana

Problemi sa varenjem, nadimanjem, želucem – koji mogu postati prilično aktuelni u ovoj sedmici, neke od vas će bukvalno naterati da napravite drastične promene u načinu ishrane. Više bazirajte ishranu na namirnicama biljnog porekla a izbegavajte meso i mesne prerađevine.

Ljubav

Posao, a pogotovo finansijski segment vas dosta opterećuje u ovom periodu pa ste prilično nervozni. E sad, bilo bi dobro da odvojite ove situacije od vašeg braćnog ili ljubavnog života i da pokušate da ne unosite nemir u odnose koji su vam važni. Ukoliko svojim ponašanjem isprovocirate raspravu sa osobom koju volite, osećaćete grižu savesti kasnije i pokušavati da ove nemire izgladite….No, znate kako se kaže – bolje je sprečiti nego lečiti, je li tako? Usamljeni Blizanci –ove sedmice baš i niste u nekom naročitom fazonu….Neka prošlost vas kopka po mislima i trenutno možete biti okupirani njome i potrebom da uspostavite kontakt…

Posao

Da li zbog velike količine obaveza ili zbog toga što vam je sada previše svega na pameti – u ovoj sedmici brljate na sve strane kada je posao u pitanju. Nikako da se fokusirate, organizujete – kasnite, grešite, zaboravljate ono što ne biste smeli….Kod nekih od vas se sada može pokrenuti i ozbiljnija poslovna problematika kojoj ćete morati momentalno da se posvetite. Iako u nekim momentima situacije mogu izgledati haotično i nerešivo – verujte, pravo rešenje ipak postoji…

Novac

Dosta komplikovana sedmica za novčana pitanja. Veći troškovi i odliv novca.

Zdravlje

Slabe tačke su stomak, kičma i pluća.

RAK

Hrana

Pravi je trenutak da razmislite šta biste mogli promeniti i poboljšati u svom načinu ishrane. Prijaće vam povrće u svim varijantama i količinama a isto tako i veći unos mlečnih proizvoda, naročito sireva. Umanjite unos suhomesnatih proizvoda.

Ljubav

Ili ćete biti fizički odvojeni od osobe koju volite, ili ćete pak imati osećaj da je između vas dvoje emotivni jaz kojeg je sada teško prevazići. Pomračenje Meseca odvija se u vašem polju partnerstava, istovremeno sa opozicijom Venere i Sunca iz vašeg polja ličnosti sa Saturnom i Plutonom iz partnerskog polja. Za veze koje su već na klimavim nogama, ovo može biti kap koja je prelila čašu i razdvajanje. Za inače stabilne veze – trenutak u vremenu kada se nećete dobro osećati, što više budete želeli ljubav i bliskost činiće vam se da je ona sve dalje od vas. Proći će. Slobodni Rakovi – trenutni aspekti su dobri jedino ako imate nameru da jednom za svagda raščistite sa nekom od prošlih emotivnih priča. Novi počeci – ne baš…

Posao

Ni u poslovnom segmentu stvari neće baš bajno funkcionisati. Pratiće vas osećaj neispunjenosti i nezadovoljstva, šta god da se dešavalo „na terenu“. Nećete se razumeti na pravi način niti sa kolegama, niti sa saradnicima a odnos sa šefovima će biti hladan. Možda ćete poštovati jedni druge, ali se nećete niti voleti niti izlaziti u susret jedni drugima. Pomalo turobna atmosfera oko vas uticaće i na kvalitet vašeg rada, pa vodite računa da ne napravite neke, maltene pa početničke greške…

Novac

Smatraćete da ste premalo plaćeni za svu količinu posla koju obavljate.

Zdravlje

Osećanja možda jesu promenljiva i vi emotivniji, ali je zato zdravlje stabilno.

LAV

Hrana

Ukoliko ste otpočeli sa nekim zdravijim režimom ishrane ili sa dijetom – možda još uvek nećete primetiti prave rezultate (bar ne one koje biste vi smatrali pravima), ali ne odustajte! Jedina istinski slaba tačka u ovom periodu su slatkiši, pa se tu borite kako znate i umete!

Ljubav

Sada funkcioniše samo strast i ništa više. Komunikacija i osećanja su u nekom čudnom stanju, ni tamo niti ovamo. Koliko imate problem sa partnerom, toliko imate i sami sa sobom – mnogi od vas uopšte ne znaju niti šta osećaju niti šta žele. Jedino što istinski znate jeste da trenutnom situacijom sa voljenom osobom niste zadovoljni, ali nemate pojma kako da je popravite….i da li uopšte želite da je popravite. Koliko god to sada čudno zvučalo, nedoumice će vrlo brzo krenuti da se rešavaju, i konačno ćete izaći iz ovog začaranog kruga u kojem se već dugo nalazite. Slobodni Lavovi – uživajte u životu, izlascima, slobodi. Nisu ovo dani za nove ljubavne početke, pa ih lepo zaobiđite.

Posao

Kao da ćete se u jednom trenutku probuditi i shvatiti koliko ste u zaostatku sa svim obavezama i koliko malo vremena imate da ih rešite. Ne bežite od odgovornosti u ovoj sedmici, morate prionuti na posao i konačno privesti kraju sve ono što već izvesno vreme stoji. Prilično zategnut odnos sa najbližim saradnicima u ovom periodu, a moguće je da ćete shvatiti i da su vam neki od njih radili iza leđa. Konačno ćete dobiti informacije o nečemu što vas dugo muči i bićete spremni da krenete dalje.

Novac

Smanjite troškove. Suviše ste rasipni u poslednje vreme.

Zdravlje

Problemi sa kičmom, zglobovima.

DEVICA

Hrana

Možda imate više vremena nego inače, a možda ste u takvom raspoloženju u ovom periodu – poenta je u tome da ćete dosta vremena provoditi u kuhinji u pripremi svakakvih slaniša i slatkiša. I vama za ugođaj, ali i za ugođaj onima koje volite….

Ljubav

Neka polovična sedmica je pred vama kada je odnos sa partnerom u pitanju. Neće biti osnova za

veće sukobe ili trzavice između vas dvoje, ali neće biti ni nekog posebnog uživanja i opuštenosti. Jednostavno, kao da ćete se mimoilaziti u ovom periodu i svako će funkcionisati na svoj način bez neke velike povezanosti. Vi ćete često svoje vreme posvećivati prijateljima i u krugu onih sa kojima se družite nalaziti zadovoljstvo, opuštenost i mir. Slobodne Device – kao da ovo nisu dani za neko posebno ljubavno zadovoljstvo. Dosta je naglašeno sve ono što se vezuje za prošlost, ali je pitanje da li će se tu ostvariti bilo kakav značajniji kontakt. I da se ostvari – male su šanse za pravu obnovu odnosa.

Posao

Nešto što ste u prethodnom periodu pokrenuli i oko toga se dosta angažovali sada se aktiviralo i ide ka svom rešenju. Međutim, umesto da se radujete – vi kao da ste počeli da preispitujete sebe, svoje želje i namere i odjednom postajete neodlučni. Dosta ćete se u ovoj nedelji opterećivati svojom poslovnom budućnošću i razmišljati o potezima koje ste povukli. Pred vama stoje neke odluke koje treba doneti – ako možete, prolongirajte ih za početak naredne sedmice…..

Novac

Novca hronično nedostaje i to je trend koji će vas još neko vreme pratiti…

Zdravlje

Problemi sa stomakom i varenjem – najpre zbog stresa.

VAGA

Hrana

Ukoliko u ovom periodu pokušavate da držite kilograme pod kontrolom ili ste na dijeti – em je to mučenje za vas, em nikakve posebne rezultate ne vidite. Povremeno vam dođe da odustanete od svega i vratite se svojim starim navikama. Nemojte, biće rezultata uskoro….

Ljubav

Osećaj neispunjenosti i emotivnog nezadovoljstva biće prisutan kod vas, koliko god da je odnos sa partnerom trenutno normalan i stabilan. Jednostavno, vama nešto nedostaje, vama nešto fali da biste bili srećni i ispunjeni. Trenutno ne gledate optimistično na vašu vezu, sami sebe „spuštate“ razmišljanjima koja vas opterećuju, u suštini – pravite problem bez problema. Najpre sebi. Partner pokušava da vas pokrene i „digne“ ali je to prilično zahtevan zadatak u ovoj sedmici za njega. Slobodne Vage – možete se romantično zaljubiti, isfilmovati neku fatalnu ljubavnu priču od koje moram priznati – malo šta istinski može da bude. Nisu ovo dani za ljubav niti za nove ljubavne početke. Sačekajte malo…

Posao

Nespokoj je prisutan i u poslovnom segmentu. Osećate se uskraćeno, nedovoljno cenjeno a sa druge strane – pritisnuti ste zahtevima sa svih strana. Od vas se očekuje da blistate i date sve od sebe, od vas se očekuju veliki poslovni rezultati, a vi to trenutno niste u stanju da to ispunite i radićete automatski…..Osećaj zakočenosti i zablokiranosti kada je ispunjenje vaših poslovnih ciljeva u pitanju biće jako prisutno. Posvetite se rešavanju zaostataka i nedovršenih obaveza – to je nešto što morate rešiti.

Novac

Koliko god novca da vam se slije u džepove u ovoj sedmici – vi nećete biti zadovoljni.

Zdravlje

Više mentalna nego fizička nestabilnost u ovoj sedmici.

ŠKORPIJA

Hrana

Bilo bi dobro izbegavati namirnice za koje znate da se „lepe“ za vas – sve vrste testa i peciva. Čak treba biti oprezan i sa pecivima od ražanog, heljdinog, integralnog brašna – jer ćete i tu imati tendenciju da ne umete da stanete. Za vas je sada samo povrće, meso, riba, voće, jaja…i naravno – bez slatkiša.

Ljubav

Jedan čudan period za vaša emotivna partnerstva. Iako je na prvi pogled kao sve u redu, ispod površine postoji veliko nezadovoljstvo, strahovi, opterećenost mnogim pitanjima, a vrlo moguće i sumnja i jaka ljubomora i to obostrana. Biće teško uspostaviti pravu komunikaciju, razgovori će biti šturi i kao da ćete oboje izbegavati teme za koje znate da bi mogle doneti trzavice, a sa druge strane – oboje će vas mučiti osećaj nedorečenosti. Pokušajte da izbegnete ovo time što ćete biti aktivniji u društvenom životu i opustiti se. Slobodne Škorpije – period kada je prošlost ponovo aktuelna. Neko će vam doći, ali ne da bi ostao nego samo da bi otišao ponovo. Ukoliko se nadate rešenju i konačnom zaključku – teško….

Posao

Hteli ili ne hteli – u centru ste pažnje u ovom periodu. S jedne strane – prija vam da se dokažete i da dobijate pohvale, ali sa druge – prilično vas opterećuje teret te neke „popularnosti“ koju ste odjednom dobili. Ne upuštajte se u ubeđivanja niti u rasprave po nekim pitanjima, pogotovo sa nadređenima ili sa osobama koje su vam poslovno izuzetno bitne – jer ćete morati silom prilika da se povučete i da priznate da niste u pravu, što će jako pogoditi vaš ego. Vaše je sada da blistate, ne „spuštajte“ sami sebe….

Novac

Sitna novčana problematika koju ćete uspešno rešavati.

Zdravlje

Manji problemi sa grlom. Nedostatak fizičke aktivnosti.

STRELAC

Hrana

Pokušajte da kontrolišete svoje loše navike – umanjite unos grickalica, brze hrane, alkohola, kafe, gaziranih napitaka, preterane količine slatkiša. Vašem organizmu je sada potrebna nešto svedenija ishrana – sa puno povrća i manjim količinama mesa i mlečnih proizvoda.

Ljubav

Problem u komunikaciji sa osobom koju volite je prilično naglašen, koliko god vas dvoje zatvarali oči i pravili se da je sve u redu. U suštini, kada razgovarate – ne pričate o onome što je oboma suštinski važno, već se vrtite u nekim besmislenim pričama i temama koje ste odavno prežvakali. Povremenu napetost u ovoj sedmici aktiviraće sve ono što je vezano za eventualni zajednički posao ili za finansije. Neće biti rasprave – oboje ćete pre prećutati da ne biste izazvali raspravu. Slobodni Strelčevi – vrtite se u krug i ništa konkretno ne postižete. Malo flertujete i ništa više. Prošlost vam u ovoj sedmici visi nad glavom i konstantno vas podseća na sebe, želeli vi to ili ne želeli…

Posao

Imate osećaj da u svemu kasnite. Čak i kada date sve od sebe, obavezno iskrsne neka situacija koja vas vrati korak unazad ili vas njeno rešavanje toliko okupira pa obaveze sa kojima ste započeli trpe. Rešavajte sve ono što niste uradili, svu problematiku iz prethodnog perioda jer nemate još mnogo vremena da ovo privedete kraju. Budite fleksibilni u svakom dogovoru i ne postavljajte sebi rokove za koje niste sigurni da ih možete i ispuniti.

Novac

Iako se prilivi popravljaju, veći trošak polovinom sedmice će vas zabrinuti…

Zdravlje

Potrebno vam je više odmora i opuštanja.

JARAC

Hrana

Ovo je sedmica u kojoj biste trebali da obratite više pažnje na ishranu. Ili često preskačete obroke ili ne jedete dovoljno – u svakom slučaju postoji disbalans koji morate rešiti. Potrebna vam je raznovrsnija ishrana sa dosta biljnih vlakana.

Ljubav

Prilično zategnuta i napeta situacija u vašim emotivnim relacijama. Pomračenje Meseca u vašem

znaku, plus opozicija Venere i Sunca iz partnerskog polja sa Saturnom i Plutonom u vašem polju ličnosti – sve ovo govori o osećaju nezadovoljstva koje će biti jako prisutno. Možete ponovo pokrenuti neka stara pitanja koja ni u prošlosti niste uspeli da rešite, a nećete uspeti ni sada. Kod pojedinih parova čak može doći i do odluke o odvajanju, bez obzira da li je to odvajanje trajne prirode. Slobodni Jarčevi – trenutno ne vidite neku posebnu ljubavnu perspektivu ispred sebe. Nemate veliki izbor – ili osobe koje su zauzete ili sa kojima imate veću razliku u godinama….ili neka emotivna prošlost sa kojom ne znate šta ćete…

Posao

Neke komplikovane ili teške odluke sada stoje pred vama. Teško vam je da napravite pravi odabir, jer vam se čini da šta god da odlučite – to neće ići onako kako ste zamislili. Hteli vi to ili ne hteli – ovo jeste period kada se sa nekim poslovnim pričama, dogovorima ili ljudima mora završiti. Pred vama jesu promene, dopadale vam se one ili ne. Iako sada izgleda da ćete teško proći kroz ovaj proces promena, možete biti vrlo prijatno iznenađeni već pred kraj leta.

Novac

Finansijska situacija zahteva da pronađete dodatni poslovni angažman.

Zdravlje

Pad imuniteta, kičma, alergije i stres.

VODOLIJA

Hrana

Potrebne su vam namirnice koje se lako vare i koje ne opterećuju vaš probavni sistem. To što ste često gladni je pre posledica nezadovoljstva nego pravih potreba vašeg organizma. Zato, ne podležite impulsivnom prejedanju i konstantnoj potrebi da nešto grickate….

Ljubav

U suštini, ništa se loše u ovoj sedmici neće dešavati u vašim partnerskim odnosima. No, ili ćete imati osećaj da ste ovaj period prespavali, ili ćete osećati neki unutrašnji pritisak i tenziju. Ova vrsta eventualnog nezadovoljstva, preispitivanja odnosa i aktiviranje strahova nije tog tipa da bi mogla dovesti do rasprave sa voljenom osobom. Nekako mi pre izgleda da ćete se ćutke, sami sa sobom boriti i maltretirati razmišljanjima….Pokušajte da se opustite, ne „spuštajte“ sami sebe….Slobodne Vodolije se čas osećaju usamljeno i razmišljaju o nekom novom početku…..a kada vas neko „startuje“ oduvate ga na keca bez velikog razmišljanja. Nije ovo period za nove početke, niti ste vi spremni za tako nešto…

Posao

Sve će vam biti teško u ovoj nedelji. Niti vi imate sada elana za posao niti imate želju da na dnevnoj bazi tolerišete osobe od kojih vam se diže kosa na glavi. A morate. Kada već morate i ne možete pobeći – e onda prikupite živce i energiju i krenite na posao. A posla će biti, naravno – mnogo više nego što biste vi to želeli. Bićete spori, teško ćete se pokretati i za sve će vam trebati duplo više vremena nego inače. Ali ići ćete, korak po korak. Ka kraju sedmice i ka boljim danima tokom sledeće nedelje….

Novac

Rešavate pred kraj nedelje goruća finansijska pitanja.

Zdravlje

Problemi sa varenjem, kičmom, žlezdama. Dame, posetite ginekologa.

RIBE

Hrana

Malo ćete se dovesti u red po pitanju ishrane i konačno ćete početi da obraćate pažnju i na količinu i na vrste namirnica koje konzumirate. Doduše, još uvek će vam u ovoj sedmici izuzetno slaba tačka biti slatkiši, pa pokušajte da ih makar u nekoj meri zamenite voćem.

Ljubav

Pred vama je jedna čudna nedelja u kojoj vaše zadovoljstvo u emotivnim relacijama najpre zavisi od toga na koji način ćete gledati na odnos sa voljenom osobom. Ukoliko budete u pesimističnom raspoloženju, naći ćete sto i jedan razlog da budete tužni, emotivno nezadovoljni i da na neki mračan način razmišljate o budućnosti vaše veze. Ukoliko uključite vaš optimizam kojeg uvek ima, samo ako mu dopustite – onda ćete shvatiti da partner radi sve što je u njegovoj moći da opstanete kao par i da je dušom i telom vaš. Pa vi sad vidite šta ćete i kako ćete. Slobodne Ribe – romantiku uključite od sledeće sedmice pa na dalje. U ovoj – bolje ne ulazite u neke nove (a ni stare) emotivne priče, jer ćete se debelo razočarati. Kad tad.

Posao

Sa jedne strane – jake ambicije i potreba za dokazivanjem. Sa druge – potpuna neizvesnost i nemogućnost da odredite dalji pravac vaše karijere i poslovnog statusa. Trošite svoje nerve pokušavajući da pronađete rešenja koja vam izmiču. Shvatite da ne vredi da razbijate glavu nekim pitanjima već da se morate okrenuti poslovnoj svakodnevici i rešavati tekuća pitanja i problematiku. Ako želite da pokrenete nešto što je u zastoju ili što planirate već neko duže vreme – to radite od sledeće sedmice.

Novac

Solidno i prilično korektno. Nije sjajno, ali nekako gurate.

Zdravlje

Problem sa stomakom.

