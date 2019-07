Na šta su horoskopski znaci spremni u ljubavi

Advertisements

Ovan

Iako je impulsivan, zbog vas je u stanju da zaboravi obaveze i dogovore, otkaže put, pa čak i utakmicu. Ne čeka da ga primijetite nego vam odmah ‘bode oči’, naročito ako djelujete kao neosvojiva tvrđava. Tada postaje najšarmantniji i najduhovitiji muškarac u društvu, jer želi da imate oči samo za njega i drsko vas gleda nestrpljiv kao dječak koji očekuje čokoladu na poklon.

Bik

On je praktičan i sentimentalan, pa nema te stvari koju nije u stanju da učini za vas, a ne morate ni da ga pitate, jer on sve vidi i dokazuje djelima, mada nije toliko romantičan na riječima. Ako ste vi ta melodija za njegova čula, priredit će vam nezaboravno veče uz muziku i svijeće, hranu i cvijeće koje volite, poklon od kojeg će vam zastati dah, dok će on uživati u pogledu koji ne skidate sa njega.

Blizanci

Ako ste dovoljno maštoviti i zanimljivi, a istovremeno tajanstveni, već ste u njemu probudili želju da vas impresionira. Usredsredit će se isključivo na vas i vaše želje, biće vam za petama i stalno će vam priređivati mala iznenađenja, pa će vas pozvati da izađete na neko novo mjesto, možda na filmsku ili pozorišnu predstavu. Kad pomislite da je to sve, izvadit će keca iz rukava i odvešće vas na put.

Rak

On je sentimentalan i pada na vašu nezaštićenu i pažnje željnu dušu, pa će se zainatiti da vam ostvari čak i one snove o kojima maštate na javi i potajno. Što ste mu bliži, on dobija sve više podstreka da vam dokaže kako sve ono što istinski želite, možete i dobiti, naravno, zahvaljujući njegovim sposobnostima i uticaju, ali i položaju, ugledu, finansijskim i drugim mogućnostima.

Lav

Sve dok ne ograničavate njegovu slobodu, vi ste za njega posebni i ljubomorno će vas čuvati kao rijetku dragocjenost. I baš zato će, uprkos svojoj nestašnoj prirodi, uvijek biti tu za vas, čak i kada pomislite da će njegov mobilni telefon vječito ostati nedostupan. Pojavit će se na vašim vratima sa buketom cvijeća i bombonjerom u rukama ili će se stvoriti na mjestu gdje su vam potrebni njegova pomoć i sigurna ruka.

Djevica

Vas je lakše osvojiti, nego impresionirati, pa će vašem partneru biti potrebno više vremena i napora da bi vas zadivio. A to će mu poći za rukom postepeno i to uglavnom zahvaljujući njegovim intelektualnim i verbalnim sposobnostima, mada ni njegov fizički izgled nije zanemarljiv. Naprotiv, zastaje vam dah kad ga ugledate onako otmjenog, uzdržanog i intelektualno superiornog.

Vaga

Sve dok vas pazi i mazi, čuva kao malo vode na dlanu, govori vam da vas voli i pokazuje to sitnim, ali bitnim znacima pažnje, nećete se buniti. Ipak, može on i mnogo više, naročito kada u drugi plan gurne sopstvenu egocentričnost i sujetu, zbog čega vam je, na prvi pogled, bio tako intrigantan. Ako vam dokaže da bar nešto od onog što je započeo, može brzo i da dovrši, zadivit će vas.

Škorpija

Vaš parner uživa u svim zadovoljstvima koje život pruža i to punim plućima.. Ali, ako je toliko opčinjen vama da se odrekao svojih želja u vašu korist, i ako vam prašta i mane, a vaše vrline kuje u zvijezde, na dobrom ste putu da budete ona kojoj će, zbog njega, zastati dah. Jer, može se odreći svih svojih poroka, baš onda kad ste pomislili da je nestala ona nit koja vas je spajala.

Strijelac

Spadate u jedan od najmaštovitijih znakova, pa vašem partneru nije lako da vas prati. Svoje želje uglavnom pretvarate u stvarnost tako što putujete i družite se sa poznatim i uticajnim ljudima. Ipak, adut kojim vas voljena osoba može oboriti s nogu je njegova privrženost, briga i pažnja sa kojom vodi računa o onome što vam je najvažnije – vašoj emotivnoj vezi i vašoj porodici.

Jarac

Ukoliko bi vaš praktični, ali intuitivni partner shvatio kako se iza vaše maske ozbiljnosti i nezavisnosti, krije želja za ostvarivanjem vaših skrivenih, ali najvećih snova i potreba, bio bi na dobrom putu da vas zadivi. Ukoliko bude razumio vaše želje i podržao vašu kreativnost tako što će vam omogućiti da se posvetite umjetnosti, dizajnu, pisanju, slikanju ili komponovanju, umijećete da to cijenite.

Vodolija

On može da izdrži bez hrane i vode, ali ne može bez vašeg divljenja i zato mu ga ne uskraćujte, ako želite da zadržite njegovu pažnju, bez obzira na to koliko god zanosno da izgledate. Više od izgleda, imponuje mu vaš profesionalni i društveni položaj, pa će vas pratiti u stopu i davati vam bezrezervnu podršku na vašem putu ka uspjehu. Samo kad na to pomislite, priznat ćete – zastane vam dah.

Ribe

Ukoliko je spreman da zajedno sa vama živi u paralelnom svijetu realnosti, vaših želja i maštanja, vaš partner ima sve šanse da vas ostavi bez daha. Njegovo interesovanje ili poznavanje okultnih tema i neobičnih pojava može istovremeno biti i put do vašeg srca, ali tek kada se bude potrudio da razumije vaše prave potrebe i snove i pomogne vam da ih pretočite u stvarnost, ostat ćete bez riječi.

