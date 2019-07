Oglasila se i Maca Diskrecija nakon hapšenja

Advertisements

– To su gluposti. Nisam uhapšena, ovo mi namještaju zato što neću u Zadrugu. Imala sam dva poziva za taj rijaliti, kao i prijetnju da će me tužiti. Jedan njihov voditelj u saradnji s njima želi da me psihički uništi, on je već ranije pisao kako sam hapšena. Zadnji put kad su zvali za ulazak samo sam im spustila slušalicu. Istina je da sam samo jednom bila hapšena, to je bilo davno zbog jedne žene što me prijavila, ali nije istina da sam sada u hotelu s nekim uhvaćena i uhapšena, to je laž. Ja imam samo jednog biznismena, ali to je čovek s kojim se viđam nekoliko mjeseci i on me ne plaća za seks, već što mu je dobro sa mnom u vezi – ispričala je Maca, prenosi “Hayat“.

Podsjetimo, upravo je Maca Diskrecija-Senada Nurkić pričala za medije da se bavi prostitucijom. Prije dvije godine je otkrila i svoju, kako je rekla, tarifu – 500 eura za seks sa jednom osobom, 1.000 za grupnjak.

