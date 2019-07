Pas se 18 mjeseci ne miče s mjesta gdje je vlasnik poginuo

Advertisements

Prolaznici već dobro poznaju jednog psa u Grčkoj koji već oko godinu i pol stoji na cesti blizu Nafpaktosa, i to tačno tamo gdje je u automobilskoj nesreći poginuo njegov vlasnik.

Vlasnik se zvao Haris, imao je 40 godina, a tragično je preminuo nakon što ga je udarila miješalica za cement. Iako je kuća u kojoj je živio sa psom udaljena oko 12 kilometara od mjesta nesreće, pas je tačno znao gdje se to dogodilo, i ne želi se maknuti s te lokacije, prenosi “24sata“.

Nekoliko mještana pokušalo je psa udomiti, ali on se stalno vraćao. S vremenom su odustali od pokušaja, ali su zato vjernom psu napravili kućicu na tom mjestu uz cestu te mu redovito donose hranu i vodu. Ne miče se s tog mjesta čak ni kada su paklene vrućine, već se tek sakrije u obližnje grmlje, prenosi Daily Mail.

Zovu ga ‘Grčki Hachiko’ prema psu koji je živio dvadesetih godina u Japanu i godinama je stajao ispred željezničke stanice u Tokiju nakon što mu je vlasnik umro od moždanog udara na poslu.

Imao je običaj pratiti vlasnika do stanice svako jutro i čekati ga kada se vrati. Ali, jednog dana se nije vratio, no Hachiko ga je i dalje ostao čekati. Isto tako, kao i ovaj pas u Grčkoj, nije želio da ga netko udomi, niti se želio maknuti sa tog mjesta sve do svoje smrti deset godina kasnije.

