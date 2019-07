ONA GA JE KOŠTALA BRAKA: NAJBOGATIJI ČOVJEK NA SVIJETU POTVRDIO VEZU SA ZANOSNOM LAUREN

Najbogatiji čovjek na svijetu, vlasnik “Amazona” Jeff Bezos privukao je veliku pažnju na jučerašnjem finalnom meču Wimbledona . Naime, on se pojavio s s 49-godišnjom voditeljicom Lauren Sanchez, po prvi put nakon razvoda od dugogodišnje supruge, Mackenzie Bezos. Upravo ovaj događaj mjesto je na kojem je ovaj zaljubljeni par odlučio javno potvrditi svoju vezu. Nisu se sramili pokazati kakav odnos imaju te su razmjenjivali nježnosti ne mareći za tuđe poglede.

Amazon Founder and CEO Jeff Bezos (R) and his partner US new anchor Lauren Sanchez, watch Switzerland's Roger Federer playing Serbia's Novak Djokovic during their men's singles final on day thirteen of the 2019 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis Club in Wimbledon, southwest London, on July 14, 2019. (Photo by Adrian DENNIS / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE