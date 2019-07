Što dalje od njih: Horoskopski znakovi koje nije poželjno imati za prijatelje

Advertisements

Naravno da uvijek postoje iznimke, no, činjenica je da se ‘zločinački umovi’ najčešće kriju pod ovim znakovima… Kao što smo rekli, ovo nije pravilo, ali najčešće se ispostavi kako su zli ljudi rođeni u ovim horoskopskim znakovima. Nadamo se kako se nećeš prepoznati u ovome, makar tvoj znak bio na popisu…

1. Vodenjak: Iako su Vodenjaci izgledom, ali i onim kako se predstavljaju, često jedni od najzgodnijih ljudi, unutrašnjost im, često, nije tako lijepa. Oni žive po svojim uvjetima i čim ih upoznaš, kao da te ‘uvuku’ u svoj svijet. Ali, nemojte se odmah prepuštati! Nakon nekog vremena mogli bi pokazati svoje ‘pravo lice’.

Zloban Vodenjak će manipulirati vama dok ga ne zavolite, a zatim će od vas dobivati sve što želi, sve dok mu to odgovara, naravno. Kad mu dosadite, odbacit će vas i naći nekoga drugoga i neće ni ‘treputi’ na to kako ćete se vi osjećati. 2. Lav: Lavovi se ne trude toliko glumiti dobrotu, čak im se ni to ne da.

Tako da, barem jedan plus za njih, izvana su onakvi kakvi su i iznutra: arogantni, ljubomorni i brzopleti na jeziku. Oni su svjesni svojeg ponašanja, ali jednostavno ga ne žele promijeniti. Sviđa im se što ih ljudi takve vide i cilj im je kod svakog usaditi strahopoštovanje,piše Pult

3. Jarac: Kad imate nekog tko ne želi ni čuti za bilo kakav oprost, konstantno gleda na svijet kao na tamni oblak iz kojeg ne može izaći ništa dobro i toliko je ‘mrtav iznutra’, a hladan izvana – kako u njemu pronaći dobro? Žao nam je, ali mnogi Jarci su skloni ovakvom raspoloženju.

Ali, dobra vijest za ostale je ta da su Jarci, na kraju krajeva, sami sebi najgori neprijatelji… 4. Djevica: Iako u Djevicama ‘čuči’ najblaži oblik ‘zla’ od do sada navedenih znakova, imaju i one ‘otrova’ u sebi. A oslobađaju ga zlim komentarima, osudama i kritikama. Na taj način ‘liječe’ sebe, a ostali neka pate…

Advertisements

loading...

Facebook komentari