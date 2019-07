Otkrijte tajnu velikog samopouzdanja i slobode žena

Advertisements

Međutim, lijepim vremenom i ljetnim vrućinama sve laganije odijevanje zahtjeva i više truda. Sada možete pokazati tijelo za koje ste se dugo pripremale u teretanama, išle na trčanje i pazile koliko komada najdraže pizze ćete pojesti i hoćete li pojesti cijelu Nutellu na kašiku gledajući vaš najdraži ženski film, prenosi “klix“.

Treba zapamtiti da je svaka žena predivna na svoj način. “Beach body” pojam ne postoji, a krajnji cilj je da se osjećate slobodno, samopouzdano i predivno u svakom trenutku. Kako lakše postići takav osjećaj slobode?

Otiđite na neplanirani izlet i izgubite se u novim uspomenama

Kada ste zadnji put napravile nešto drugačije? Nešto što ćete prepričavati prijateljicama? Sjećate li se onih ludih putovanja u nepoznato? Pokupite prijateljice za vikend i umjesto da odete na klasičnu kafu, izdvojite malo više vremena. Napravite piknik, otiđite do nekog jezera, pričajte o ženskim temama i uživajte. Shvatit ćete u čemu su male slatke stvari i radosti života. “Sex i grad” može biti svaki tvoj slobodni trenutak sa curama. Samo je bitno biti spreman za nove priče i izazove, te ih spremno prihvatiti.

Budite aktivne jer u zdravom tijelu je zdrav duh

Stara izreka koja je stvarno istinita. Nije bitno imati tijelo kao Victoria Secret model za kojim će se svi okretati na plaži i zavidjeti nam. Bitno je biti aktivan, spreman za nove izazove i stalno u pokretu. Život je postao takav da smo sve više u kancelarijama za laptopima, a zatim sjedamo u auto i idemo kući gledati najdražu seriju i opustiti se. U aktivnosti se često ubrajaju eventualne šetnje do obližnjeg restorana. Priuštite sebi aktivnosti pomoću kojih ćete izbaciti svu negativnu energiju. Pokrenuti se. Voziti bicikl. Plesati. Otići na more. Igrati odbojku na plaži. Otplivati do male uvalice. Voziti kajak. Budite avanturistice i probudite znatiželjno dijete u sebi.

Sloboda kretanja je glatko tijelo bez dlačica

Svaka žena se barem jednom našla u situaciji neplaniranih izlazaka i trčanja u kupatilo i brzog brijanja dlačica u posljednji čas kako bi noge bile što glađe. Uz to, analitičko i dugotrajno promatranje kalendara i kalkulisanje kada je najbolje posjetiti kozmetički salon. Važno je izdvojiti vrijeme za sebe, ali kada, uz sve obveze koje život mlade, urbane žene nalaže?

U moru opcija teško je naći učinkovitu, bezbolnu i sigurnu tehniku uklanjanja dlačica koja nudi trajne rezultate i bezbrižnost. Tu na scenu dolazi IPL tehnologija, Philips Lumea Prestige. To je elegantni uređaj koji uz pomoć IPL tehnologije daje stvarne rezultate milionima žena u svijetu.

IPL uređaj (engl. Intense Pulsed Light) koristi tehnologiju nježnog pulsirajućeg svjetla koje djeluje direktno na korijen dlačica tako da one na prirodan način ostaju u fazi mirovanja, a njihov rast je onemogućen dugo vremena. To je vrlo nježan tretman kojim svjetlosna energija djeluje na korijen dlake, te ga uspavljuje i sprječava njegov ponovni rast. Tako možete uživati 6 mjeseci u glatkoj koži.

Lumea ima 5 različitih intenziteta svjetla, koji se prilagođavaju vašem tonu kože, kako biste uvijek mogli koristiti onaj intenzitet koji vam je najugodniji, a u tome će vam pomoći SmartSkin senzor. Uz to, možete je koristiti na nogama, licu, pazusima i cijelom tijelu, za potpunu slobodu pokreta i samopouzdanje koje svaka od vas zaslužuje.

Advertisements

loading...

Facebook komentari