Sindrom Marilyn Monroe: Šta je to i kako ga prepoznati

Advertisements

Marilyn Monroe je ikona ženstvenosti i se*sepila, koja je do danas voljena i ima mnogo fanova. Međutim, uprkos velikoj popularnosti, ona je bila žena koja je osjećala usamljenost i prazninu u sebi. Sindrom Marilyn Monroe opisuje ljude koji, kao i Marilyn, vole publiku, ali ih niko zapravo ne pokušava da upozna. To su ljudi koji su stvarno osuđeni na samoću, baš kao što je to i ona bila, piše “Ženski magazin“.

Gledano od strane većine kao “naivna plavuša”, u dubini je imala refleksivnu dušu, koju niko nije upoznao. U knjizi “Marilyn Sindrome”, autor – dr Elizabet Makavoi objašnjava da je, prije nego što je Marilyn Monroe umrla fizički, u duši dugo bila mrtva.

Sindrom Marilyn Monroe: ko je pogođen?

Sindrom Marilyn Monroe danas je vrlo uobičajen, samo mali broj ljudi shvata da ovo stanje ljubavi u psihologiji ima profesionalno ime. Sindrom Marilyn Monroe najčešće pogađa glumce, umjetnike, ljude sa naslovnih strana novina – voljene od strane publike, prepoznatljive i uspješne. Opčinjeni drugima, oni su zapravo samo instrument u rukama ljudi koji žele da uspiju. Osoba koja pati od sindroma Marilyn Monroe na početku nije sjvesna toga. Voli da bude u centru pažnje i želi da slava traje vječno.

Kako prepoznati ovaj sindrom?

Ljudi koji pate od sindroma Marilyn Monroe razlikuju određene karakteristične osobine.

Govore sebi da moraju biti savršeni.

Misle da ne zaslužuju ljubav, iako sanjaju o njoj.

Oni ima komplekse, iako su privlačne osobe.

Nemaju sreće u ljubavi.

Bježe iz stvarnog svijeta.

Svaka “ljubav” ne uspijeva.

Sindrom Marilyn Monroe uglavnom pogađa žene.

U nastavku pročitajte nekoliko citata poznate glumice koji će vas navesti na razmišljanje. U svojim izrekama često je znala da poruči ono što je važno ali tek kada danas čitamo njene citate imaju drugačije i dublje značenje.

“Karijera je divna stvar, ali je ne možete zagrliti u hladnoj noći.”

“Bolje je biti sam nesretan nego nesretan sa nekim drugim.”

“Nikada se nisam mogla pomiriti sa stvaranjem mene kao se*si simbola.”

“Predmet je napravljen za se*s. Mrzim da mislim da treba da budem predmet.”

“Šta čovjeku vrijedi da ima cijeli svijet kada izgubi svoju dušu?”

“Holivud je mjesto gdje plaćate hiljadu dolara za svoje tijelo, a samo 50 centi po duši.”

“Ako ne mogu da budem majka, dozvolite mi da budem barem glumica, moram da budem neko, i šta god da je, želim da budem dobra u tome!”

“Uvijek dobijam gorki kraj lizalice.”

Advertisements

loading...

Facebook komentari