Horoskop za sljedeću sedmicu: Jarca očekuje bogat ljubavni život, a Ribe važna sudbonosna borba

Advertisements

Sedmični horoskop od 15. do 22. jula 2019. godine!

OVAN

LJUBAV: Vaša potreba za društvom biće prilično naglašena, pa ćete često izlaziti. Biće to neformalna druženja sa bliskim ljudima i prijateljima. Nećete imati velika očekivanja, ali možda vam baš ta opuštenost donese i novu ljubav.

KARIJERA: Kako sedmica bude prolazila, sve ćete više shvatati da one neopipljive ili skrivene teme sve više dobijaju na značaju. Krajem sedmice to će vam postati toliko važno da biste mogli da zanemarite prioritete. Ne zaboravite da obavite svoj posao.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite tamo gdje se osjećate dobro.

BIK

LJUBAV: Potreba za intimnošću kod vas će ojačati. Zato će se mnogi koji već imaju partnera rado povlačiti u svoj dom i u tišini će uživati udvoje. Nećete mnogo izlaziti. Za samce to znači više sanjarenja, a manje druženja i šansi za ljubav.

KARIJERA: Djelovat ćete na raznim frontovima, ali neće postojati ništa toliko snažno da bi vas potpuno zaokupilo. Funkcionisat ćete dobro uz pažljivo organizovane pauze. One su potrebne jer sada imate manje snage nego inače.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razmišljat ćete o smislu života. Ne opterećujte se.

BLIZANCI

LJUBAV: Vjerovatno ćete se osjećati usamljeno ili kao da se cijeli svijet urotio protiv vas. Primirite se i povucite u tišinu i meditaciju. Ne očekujte baš ništa od onog što trenutno imate. Tako ćete najbolje prevazići ovaj zahtjevan period.

KARIJERA: Možda će vam se u prvom trenutku učiniti da se vaša znanja i stručnost ne vrednuju onako kako treba. Ipak, u drugom dijelu sedmice postat ćete sve potrebniji onima sa kojim radite. Ne razmišljajte previše, jednostavno radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bolje je vjerovati nego sumnjati.

RAK

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti kao da je ljubav na nekoj drugoj planeti. Osjećaj usamljenosti i frustriranosti biće blag, ali prisutan. Najbolje je da potražite vesele ljude ili zanemarite brige baveći se onim za što znate da volite. Već će doći bolji dani.

KARIJERA: Moguće je da ćete ovih dana uspostaviti ili obnoviti poslovne kontakte s ljudima koji rade na nekom drugom kontinentu. To će vam svakako donijeti dobrobit i proširiće horizonte. Koliko god izgledalo daleko, biće dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite suzdržani u reakcijama.

LAV

LJUBAV: Velik broj izlazaka i širok krug ljudi koji neprestano raste učinit će vam ove dane dinamičnim. Rijetki su oni koji će biti sami, a uglavnom će se oko vas motati drage vam osobe. Bićete ispunjeni, bilo da ste sami ili u paru.

KARIJERA: Saradnja s mladim osobama biće najbolji dio posla u ovom periodu. Sve ostalo biće povezano sa stresovima ili malim borbama u kojim ćete izgarati. Uspjet ćete da postavite neke stvari, ali na kraju ćete se pitati koliko sve ima smisla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potrudite se da budete jasni i sa manje strasti.

DJEVICA

LJUBAV: Ako ste još sami i iskreno želite ljubav, pokrenite se. Ovo su dani kad bi moglo da dođe do zanimljivih susreta u raskošnom izlasku ili u sasvim neobavaznim druženjima uz kafu. Ako ste u vezi, oboje ćete se kretati više nego inače. Možda ćete i putovati.

KARIJERA: Rado biste promijenili sistem procjene ljudi. Poradit ćete na tome. Ovaj put vaši kriterijumi biće viši, a pratit će ih i vaša veća otvorenost prema drugima. Putem jasnije komunikacije sklapat ćete nove poslovne dogovore.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća su kraća putovanja.

VAGA

LJUBAV: Znate da možete više i bolje, ali to ne zavisi samo od vas. Niko nije savršen, pa nije ni vaša najdraža osoba. Pokušajte da je prihvatite takvu kakva jeste i vidjet ćete da bez nepotrebnih pritisaka i zahtjeva možete biti sasvim srećni.

KARIJERA: Isprobavat ćete različite opcije poslovanja. Neki će se čak usuditi i da rizikuju. Ova igra doneće i određenu radost jer neće biti dosadno. Umjetnici pred publikom imaće sve više posla, a aplauz neće izostati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poradit ćete na svom stilu. Mijenjate ga.

ŠKORPIJA

LJUBAV: Neobavezna druženja uz kafu mogla bi da se lako pretvore u nešto više. Bićete prijatno iznenađeni ovom mogućnošću. Uspjet ćete u potpunosti da pokažete ono što osećate. Biće to dobro. Važno je jedino da ne pričate previše. Idite polako.

KARIJERA: U temama povezanim s finansijama ili nekretninama doći će do malog zatezanja, a vi ćete sve to morati da sagledate, proanalizirate i donesete odluke koje će usmjeriti dalji tok razvoja. Pokušajte da budete što objektivniji i ne žurite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte disanje za opuštanje.

STRIJELAC

LJUBAV: Vjerovatno ćete smanjiti izlaske, a više vremena provodit ćete na sasvim običnim mjestima. Oni koji još traže srodnu dušu baš tu bi mogli da naiđu na ljubav, dok će oni u vezi svakim danom sve više otkrivati koliko sitnice znače.

KARIJERA: Vaše zasluge ipak će izaći na vidjelo, a na vama je da se još malo strpite dok se to ne dogodi. Ne forsirajte svoje stavove čak i ako ste u pravu. Pametnije je pričekati da to i drugi sami shvate. To što vi vidite bolje, vaša je prednost.

ZDRAVLJE&SAVJET: Stvari će doći na svoje mjesto.

JARAC

LJUBAV: Gdje god se budete pojavili, primijetit ćete da su mnoge oči uprte u vas. Bićete zanimljivi i privlačni drugima, pa su ovo dani kad lako možete naći društvo. Ako ste još sami, ne sjedite kod kuće. Oni u vezama biće sretni i ispunjeni, a njihov ljubavni život bogat.

KARIJERA: Još će biti malih borbi, ali već se naziru i neke pobede. Vaš fokus interesovanja sad će se prebaciti na viša znanja. Mnogi će gledati da usavrše svoju stručnost. Oni koji uče biće na dobitku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Više vježbajte.

VODOLIJA

LJUBAV: Vjerovatno ste se već zasitili loših ljubavnih pokušaja. Frustracije ćete izbjeći strpljenjem i suzdržanošću. Planete vam još uvek ne idu na ruku kada se o ljubavi radi. Oni u vezama neka budu maksimalno tolerantni dok ne dođu bolji dani.

KARIJERA: Želja za akcijom biće jaka, ali okolnosti će vas stalno navoditi na rad iz sjenke. To će vas malo usporiti. Ove dane stoga možete iskoristiti za kvalitetnu pripremu i razradu planova za poslovnu budućnost kakvu vi priželjkujete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idealno je vrijeme za jogu ili meditaciju.

RIBE

LJUBAV: Manjak interesovanja za ljubav koji osjećate već neko vrijeme će vas zabrinuti. Imajte na pameti da je ovo prolazna faza, pa ne treba da joj pridajete previše značaja. S druge strane, svako malo bićete u krugu ljudi s kojim ćete rado i ljubazno komunicirati.

KARIJERA: Uslijedit će mudrija faza nakon što ste možda morali da pognete glavu. Shvatit ćete da dolazi vrijeme za borbu. Sve ste spremniji da jasno i glasno izrazite svoj stav, a ako se neko s njim ne slaže, vi ćete izneti argumente. Nećete odustati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Držat ćete se svojih načela, piše “Ehoroskop“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari