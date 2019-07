Koji mjesec do kraja 2019. godine je stvoren za ljubav za tvoj horoskopski znak

Advertisements

OVAN

Ljubavne teme vam nisu u prvom planu, ali istovremeno vam se u privatnom životu neće događati ni ništa loše. Planete će da se poslože, tako da će vaš fokus interesa biti većinom na vašem sopstvenom razvoju, napredovanju, kako u znanjima, tako i u karijeri. Bićete čak i spremni malo da pustite lične stvari i društvo na stranu i više da se posvetite malo prije spomenutom. To ne znači da ćete živjeti poput pustinjaka, a ako vas ljubav ipak dotakne, biće to na miran i stabilan način. Oni u dužim vezama učvrstiće svoj odnos, a svi ostali provodit će vrijeme u raznim temama, pa tako i u ljubavnim, ali koje neće iskakati od drugih. Povoljna Venera otvorit će vaše srce za ljubav od 29.7. do 21.8. i još od 2.11. do 26.11.

BIK

Najveća promjena ove godine biće konačan prelazak Urana u vaš znak. To se može manifestovati revolucijom unutar vas samih, sklonošću ka novim i originalnim zahtjevima kako prema sebi, tako i prema drugoj strani. U odnosu na to sa kim ste, vidjet ćete da li će vas voljena osoba razumijeti i prihvatiti vaše povremeno čudno ponašanje. Iz mirne osobe kakva jeste po prirodi, povremeno će puhati sasvim novi vjetrovi. Stabilizaciji toga svega doprinijet će Saturn iz Jarca, pa je vjerovatno da ćete mijenjati svoj lični pristup i svijet ipak na uspješan način. Dobra Venera osvjetlit će vas od 22.8. do 14.9. i od 27.11. do 20.12.

BLIZANCI

Jupiter u vašem prirodnom 7. polju braka i partnerstva vjeroatno će da otvori neku lepu priliku za ljubav i zajedništvo. Na vama je da je prepoznate. Oni koji su već u vezama poboljšat će svoj odnos s voljenom osobom. Romantika bi vas ove godine mogla dovesti u situaciju građenja kula u vazduhu, pa ako sa bilo kim planirate zajedničku budućnost, proverite sve realne mogućnosti i tek onda odlučujte i planirajte. S takvim pristupom ćete uspjeti. Venera vam je povoljna posebno od 15.9. do 8.10. i od 21.12. do kraja godine.

RAK

Vaši lični odnosi i dalje će biti vrlo zahtjevni. Saturn i Pluton u opoziciji i u vašoj prirodnoj 7. kući braka svako će vas malo dovoditi u iskušenja u kojim će se tražiti ozbiljnost, zrelost, pametan pristup i odgovor na pitanje koja je svrha veze. Neke priče morat ćete definisati kakve jesu, neke možda i završiti, ali i otvoriti neke nove. Vaši odnosi prolaziće sito i rešeto, pa se pripremite. Uz realan pristup, spremnost na saradnju i strpljenje, sve je moguće. Pomagat će vam Neptun iz Riba i Uran iz Bika i oba će jačati vašu intuitivnu crtu. Venera vam je povoljna posebno do 28.7. i od 9.10. do 1.11.

LAV

Iza vas je vrijeme promjena u ličnim odnosima, pa sad možete mirnije da plovite dalje. Ne zamarajte se prošlošću. Šta je bilo, bilo je. Okrenite glavu naprijed, jer možda je na vašem putu već neka nova ljubav. Jupiter će gotovo cijelu godinu tranzitovati vaše prirodno 5. polje ljubavi, pa ćete vjerovatno dobiti priliku da nekog sretnete ili da u postojećem odnosu poboljšate stvari. Neki Lavovi i Lavice mogli bi postati roditelji, i to će ih jako obradovati. U svojim ljubavnim temama koje će se sigurno razvijati, ove godine postoji i jedan razlog za oprez – ne sanjarite previše. Kvadrat Neptuna i Jupitera može donijeti ružičasti pogled na svijet i nerealne procjene. Inače, Venera vam je povoljna od 29.7. do 21.8. i opet od 2.11. do 26.11.

DJEVICA

Iluzije i zablude u koje ćete povremeno upadati bistriće vam Saturn iz Jarca i Uran iz Bika. Stoga prije nego što skočite, prvo pogledajte gdje idete, da vas ne zavede sasvim neprimjerena i sebična osoba. Oni u vezama vjerovatno će da učvrste svoj odnos, a drugi neka se oslanjaju na svoju sposobnost analize koja će im ovaj put dobro doći zbog malo pre spomenutog. Neki će dobiti mogućnost rješavanja stambenog pitanja, ali postoji opasnost da se to pokaže kao mjehur od sapunice. Zato ako planiraju zajednički život i ‘pravljenje gnijezda’, neka provjere sve pravne zamke, zapetljancije, i neka se posavjetuju sa stručnjakom ako treba. Za ljubav su dobri dani povoljne Venere od 22.8. do 14.9. i opet od 27.11. do 20.12.

VAGA

Mir koji ste nakon dugo vremena počeli osjećati u ličnim odnosima učvrstit će se. I vi ćete postati sabraniji, bistrije gledati prema napred ko vam dolazi u susret, pa ćete osjećati i više zadovoljstva u privatnom životu. Naročito se to odnosi na kontakte i komunikacije kojih će celu godinu biti znatno više nego inače, pa će i prilike za nova poznanstva biti brojnije. One Vage koje ove godine misle da počnu zajednički život s nekim, trebat će da ulože dodatne napore koji se odnose na trud oko nekretine u kojoj bi živeli. Biće i onih koji će često putovati na kraće destinacije i tamo uživati sa zanimljivim ljudima, a tu je takođe moguća ljubav. Venera će oplemeniti vaš život od 15.9. do 8.10. i opet od 21.12. do kraja godine.

ŠKORPIJA

Nakon što ste prošle godine malo osetili najavu mogućih promena (od 16.5. do jeseni) u ličnim odnosima, ove godine ćete morati da prihvatite nov pristup istim. Biće iskušenja tipa naglih i neočekivanih istupa od druge strane, vama ne odmah dragih iznenađenja, novog načina održavanja veze, situacije koje još niste doživeli u privatnosti, a vi ćete sve to morati rešavati i pametno razvijati. Nisu isključeni ni neočekivani romantični susreti. Podrška sporih planeta iz Ribe i Jarca učiniće da nađete nov način funkcioniranja. Venera vam je povoljna do 28.7., te posebno od 9.10. do 1.11.

STRIJELAC

S Jupiterom u svom znaku imat ćete osjećaj da su vam sva vrata otvorena, pa tako i ona ljubavna. Bićete u odličnim raspoloženjima, ali zbog kvadrata Neptuna skloni i zabludama. Zbog urođene potrebe za slobodom, pazite da se ne razmašete previše ili da neku dragu osobu ne odbijete svojom indiskrecijom. Negujte realistično posmatranje kako sveta u sebi, tako i oko sebe, kako biste znali primereno postupati. Uz takav pristup pred vama je vrlo ugodan period. Vedrinom ćete spontano privlačiti osobe suprotnog spola, pa su vam zagarantovana nova poznanstva ili dobar razvoj već postojeće veze. Venera će osvježiti vaš ljubavni život posebno od 29.7. i do 21.8. i opet snažno od 2.11. do 26.11.

JARAC

Sporije planete davaće stabilan smjer vašem privatnom životu. Vjerovatno ćete se vi pokazati kao najbolji oslonac voljenoj osobi, a ako ste još sami, nije isključeno da priča počne tako da vi dajete nekome podršku. Malo je toga što bi vas sada moglo skrenuti s vašeg puta, a doživljaji na ličnom planu će biti dobri. Neki među vama će možda osjetiti nagle porive za romantikom, ili će se zateći u takvim neočekivanim situacijama zbog tranzita Urana po prirodnoj 5. kući ljubavi. Ali, kako je isti u sjajnim aspektima sa Saturnom i Plutonom u Jarcu, sa Neptunom u Ribama, svako iznenađenje biće vam u konačnici ugodno, pa ga nemojte odbijati u startu. Venera vam je povoljna posebno od od 22.8. do 14.9. i opet snažno od 27.11. do 20.12.

VODOLIJA

Nakon što ste usvojili lekcije, sad znate šta želite i jasno možete definisati svoja ljubavna očekivanja. Nekako ćete lakše disati, a atmosfera u vašoj vezi biće opuštenija. Oni koji su još sami vrijeme će rado da provode s prijateljima i društvom, pa nije isključeno da otuda krene i neka nežna priča. Biće dobrih provoda u kojim ćete istinski uživati, ali nećete pod svaku cijenu tražiti svoj par. Više ćete biti skloni da se opustite i pustite da stvari idu prirodno, a ako treba i polako. Promjene možete očekivati vezano za stanovanje ili sa porodicom iz koje potičete. Moguće je da ćete se u tim temama morati dodatno angažirati uz određen stres. Ali i tu će vam pomoći prijatelji. Venera vam je dobra posebno od 15.9. do 8.10. i opet snažno od 21.12. do kraja godine.

RIBE

Vaša mašta će se odlično ispreplesti s realnošću kroz bliže i dalje kontakte. Bitno je samo da ne poletite previše, pa kad uđete u sanjarenje, na vrijeme se posavjetujte s dragim ljudima. Oni će sve vidjeti kako jeste, možete im vjerovati. Ponekad ćete morati da ukrotite svoje ideale jer će život da ih demantuje, ali baš će tu funkciju spuštanja na zemlju odlično odrađivati vaši prijatelji. Kako godina bude prolazila, uviđat ćete koliko su u pravu i ako budete otvoreni za ozbiljne savjete realnih ljudi, bićete prilično zadovoljni. Vaš ljubavni život tako će se razvijati na sve zreliji i pametniji način, a biće prostora i za vaše male ludorije. Venera vam je naklonjena do 28.7. i opet od 9.10. do 1.11, piše “Atma“.

