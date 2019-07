Milan Popović otkrio šta se desilo pred razvod sa Severinom: “Njoj će se laži obiti o glavu”

Advertisements

Milan Popović iskreno je progovorio o bitki koju vodi sa bivšom suprugom Severinom Kojić za starateljstvo nad maloljetnim Aleksandrom Popovićem koja traje punih pet godina. Milan je odlučio da govori u trenutku kada se vodi i sudska borba zbog šokantnog mejla koji mu je Severina poslala, a u kojem mu je uputila jezive reči i uvrede.

Milan je u intervjuu za “Story” otkrio sve o odnosu sa Severinom Kojić za koji kaže da danas, poslije svega, zapravo ne postoji.

U intervjuu govori o očinstvu, Igoru Kojiću, Severini kao majci, a dotakao se i braka sa njom, te prvi put istakao detalje koji se odnose na nekoliko mjeseci njihove zajednice pred razvod.

– Kakav odnos? Pa, mi nemamo nikakav odnos. Iskreno, najgore je bilo dok smo još bili zajedno, tih posljednjih mjeseci pred razlaz upoznao sam ko je zapravo Severina. Nisam vjerovao da neko toliko dugo može da glumi i prikazuje se u potpuno drugom profilu ličnosti. U prvim momentima, to mi je izgledalo kao prolazna faza kod žena, ali kako to njeno stanje nije prolazilo mjesecima, shvatio sam da je od Severine koju sam upoznao ostalo samo ime, a sve ostalo se promijenilo – otkrio je Milan Popović, a na pitanje novinara da li osjeća da je na bilo koji način u preimućstvu kada je riječ o borbi za sina jer, kako se navodi u pitanju, Severina smatra da je u ovoj borbi ona žrtva jer Milanov novac i moć smatra kao prednost, razjasnio je:

– Prvo, dajte da ne pretjerujemo, moć nikada nisam imao, niti mi treba. Da sam je imao i da sam mogao da je upotrijebim, pa zar ne mislite da bi do sada već odavno Aleksandar živio kod mene, umjesto što ga viđam deset dana u mjesecu, a do sasvim nedavno tek šest dana u mjesecu? Kakva je to prednost? Severina manipuliše javnim mišljenjem, daje lažne informacije o tome da su institucije protiv nje, da je žrtva nasilja i zlostavljanja, traži podršku javnosti i nevladnih organizacija koje pomažu pravim žrtvama nasilja, možda zbog toga što joj se može i što se tako bolje osjeća. To su sve laži koje će joj se uskoro obiti o glavu. Ovdje bih, takođe, citirao jednu hrvatsku novinarku koja ju je odlično okarakterisala kao samoprozvanu žrtvu nasilja,prenosi Depo

