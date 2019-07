Prevarila sam muža; kad je saznao, počeo je plakati: Ostati ili ne s mlakonjom u braku?

Advertisements

Bila bih s njim i do kraja života da njegova žena nije saznala za naše vrele sastanke. I kao svaka glupača, sve prepiske koje smo razmijenili nas dvoje, snimila je i poslala mom mužu. Pa da je kome i poslala. Možda ga ne bih ni varala da nije takav mlakonja. Kada je dobio napismeno da ga varam, počeo je da plače i da me preklinje da ne rušim porodicu. Ostala sam s njim samo zato jer nisam imala drugog izbora. Moj princ na bijelom konju, pognuo je glavu i pretvarao se da su sve poruke samo moje i otišao svojoj zloj kraljici. Moje pitanje je: ostati ili ne s mlakonjom u braku?“

Neke pojedinosti u Vašem obraćanju mi nisu do kraja jasne. Stječem utisak kao da ste pod prisilom stupili u brak s mlakonjom. U protivnom, zašto biste se udali za nekoga ko je takav? Osim toga, prilikom vjenčanja, osobe koje stupaju u brak, izjašnjavaju se pred ljudima i zakonom da će biti odani i vjerni partneru, u dobru i u zlu. Izgleda da ste Vi bili odani samo u dobru, a čim je zlo provirilo iza ćoška, Vi ste se dali u bijeg. Ali, izgleda da Vas maler prati. S jednog mlakonje, na drugog. Izuzev, što Vas je ovaj dovodio do ludila. Orgazmičkog.

No, hajde da definiramo mlakonju. Po slobodnom prevodu, mlakonja je neko ko nije hirovit. Neko ko je blage naravi. Mlaka voda, natašte, lijek je za probavu. Ali, mlaka voda Vas ne može osvježiti kao ona ledena, u vrele ljetne dane. Ipak, za zdravlje je puno bolja mlaka voda od hladne ili vrele. Mlako jelo je zdravije od vrelog. Ali, ne predstavlja toliko zadovoljstva.

Zato mnoge žene vole muškarčine. To su oni alfa mužjaci, dominantni i snažniji od svoje vrste. Kod naučnika, ovakvi muškarci imaju određene karakteristike, a neke od njih se graniče s poremećajima ličnosti. Poremećaji ličnosti lako namame plijen, jer, uglavnom su zavodljivi i imaju taj dječački, površni šarm, kojemu žene ne mogu odoljeti. Osim toga, vješti su manipulatori i izvrsni glumci, pa ih je teško otkriti, čak i dobrim stručnjacima, a kamoli ženama, koje ovi, tako vješto stavljaju na pijedestal. A žene vole kad su kraljice. Međutim, njihova vladavina ne traje ni tren, jer brzo bivaju detronizirane i ponižene. Naša poslovica kaže: „Dok te mami i medom te hrani, a kad te namami i hljeb ti zabrani.“

Mlakonja, međutim, nije sposoban za ovakve igrice i, uglavnom je to pošten i dobar muškarac. Ali, takvi nisu interesantni ženama. Žene vole da pate i patetišu. Ako ništa, žalit će se zbog mlakonje.

Najbolje bi bilo da zavirite malo u sebe i zapitate se šta to Vama nedostaje, pa tražite u alfa mužjacima. I da li ste Vi možda uzrok što je Vaš muškarac mlakonja?

Kada bismo napravili istraživanje na pitanje, šta žene ne vole kod muškaraca, dobili bismo mnogo različitih odgovora. Možda, ono što se ne sviđa jednoj, drugoj se baš to sviđa, ali, rijetko koja žena će reći da voli slabiće. Mlakonje.

Neke žene, što svjesno, što nesvjesno, od svojih muškaraca i prave mlakonje, koji nisu sposobni da udare rukom od sto, a sve kako bi ga na kraju ostavile, jer smatraju da zaslužuju boljeg.

Ako ne želite mlakonju pored sebe, onda naučite neke smjernice:

Ne budite mama svome mužu.

Žene su češće odgovornije od muškaraca, ali to ne znači da svog muškarca treba da stave pod lupu i da kontroliraju svaki njegov korak. To vam se kasnije može razbiti o glavu. Jer, ako smatrate da ćete nešto uraditi bolje od njega, preći će mu to u naviku i više se neće truditi. Neki muškarci, često idu linijom manjeg otpora.

Budite ono što i jeste. Žena.

Danas se s podsmjehom gleda na žene koje su umjerene i tihe. Pripadnica nježnijeg spola danas ne zvuči feministički, pa mnoge žene preuzimaju dominantnu ulogu, grabe za pozicijama moći i trče za prestižom. Međutim, zaboravljaju da ženstvenost nije isto što i slabost.

Ne nastojte promijeniti svog muškarca

To je Shizifov posao, jer nemoguće je promijeniti drugoga. Osim što nećete uspjeti u naumu, učinit ćete svog muškarca nesretnim. Ili ga prihvatite takvog kakav jeste, ili nemojte biti s njim.

Poštujte njegovu ličnost

Muškarcima je izuzetno važno njihovo dostojanstvo i nemojte mu ga oduzimati. Ako mu često prigovarate da se ne možete osloniti na njega, da je nepouzdan i nesposobnjaković, narušavate mu samopouzdanje. Ako ste ljuti i opsujete, puno lakše će preći preko psovke, nego preko toga da mu prišivate etikete.

Ako hoćete da imate princa, onda budite princeza, piše “Azra“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari