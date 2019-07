Horoskop: Šta nam donosi tranzitni Merkur u Lavu (do 29. avgusta 2019.)

Advertisements

Tranzitni Merkur započeo je tranzit kroz znaka Lava, gdje će biti sve do 29. avgusta, uz period retrogradnog kretanja (od 7. jula do 1. avgusta) kada će se ponovo vratiti u znak Raka i u istom boraviti od 19. jula do 11. avgusta 2019. godine, piše “Astro portal“.

Merkur (glasnik) u Lavu (hrabrost i ljubav) – ubjedljiv je, topao, strastven i ima otvoreno srce. Ne plaši se da kaže šta misli i stoji hrabro iza svojih riječi. Ego je jako izražen, pa eto nama dana u kojima ćemo svaku priču počinjati sa “Ja” – ja, ja i ja… Ovo je Merkur koji svoje mišljenje ističe po svaku cijenu, pa nekad zna da bude naporan i nametljiv okolini, ali ne treba zanemariti njegovu srdačnost i toplinu.

Ovo su ljudi koji su svim srcem posvećeni onome što vole i što ih interesuje. Ljudi koji lijepo pišu i koji ljubav prenose na papir, ali i ono što ih boli, zasmijava, što je njihova istina. Često će vam oni sa ovom natalnom postavkom djelovati kao da sve znaju, jer odaju utisak da vladaju znanjem, čak i onda kada je pozadina drugačija. Imaju sigurnost u govoru, vole da nastupaju, da se javno promovišu i da ističu svoje mišljenje, ponekad ne dozvoljavajući drugima da dođu do reči.

Jako se uvrede kada njihovo mišljenje ne naiđe na uvažavanje okruženja. Što ih više hvalite, njihova sreća raste i motiviše ih ka putu slave. Neguju pozitivno razmišljanje i vrlo često imaju ležernost kada treba riješiti neke bitne stvari, jer im nedostaje objektivnost. Retko kada priznaju da su pogriješili (opet nedostatak objektivnosti), žele da bude uvijek u pravu (čak i kada nisu), ali je činjenica da će svi zavidjeti njihovom dostojanstvu, stilu i širini sa kojom se rađaju.

Ovaj Merkur se ne povlači pred svojim izborima, najbolje odluke donosi srcem, zauzima se za sebe, ne sluša slijepo mišljenje drugih i ne odustaje lako od izazova, ma koliko bili teški. Merkur koji za sebe traži najkvalitetnije – od papira do osobe kojoj će posvetiti vrijeme. Ovo je Merkur koji je svu elokventnost, inteligenciju i duhovitost nasledio od oca ili očeve linije, pa se upravo njemu uvijek dokazuje. Ovo je Merkur koji traži priznanja, ambiciozni intelektualac, vječiti takmičar, onaj koji govori, recituje, piše, nastupa, drži govor, stiče diplome.

Za vrijeme ovog tranzita povoljno je da promovišete neki svoj posao ili ideju. Što više reklamirate i govorite o svojim idejama, veće su šanse da one pronađu put do ostvarenja. Budite spontani, budite vođa, budite hrabri. Hvalit ćete sebe sigurno, ali hvalite i druge, posebno djecu. Ukoliko imate dijete sa natalnim Merkurom u Lavu, stalno ga motivišite pohvalom. Doduše, ovo je dijete koje neće ni kriti da mu pohvale i priznanja itekako prijaju.

Dok Mekur tranzitira znakom Lava, otvorite svoje srce, pokažite harizmu, budite ubjedljivi i zabavni, igrajte se, smijte se, pokažite ljubav. Pustite srce da priča umjesto vas. I neka se dive, vašem humoru, ubjedljivosti, kreativnosti, harizmi i hrabrosti.

Ovo je vrijeme kada će estrada posebno biti predmet naše priče, ali i sport, politika, zabava, odmori i ljubav – kao ključna. Ovo je povoljno vrijeme da sa svojim nadređenima uspostavite dobru komunikaciju, pa ukoliko ste planirali da pitate za neke nove poslovne planove, izazove, predstavite svoje ideje, ovo je prilika da im se približite i dobijete njihovu naklonost. Čuvajte se da ne pretjerate u hvaljenju sebe i čuvanju samo svoga stava. Potrudite se da budete objektivniji i da saslušate i mišljenje sagovornika.

Otvaraju se povoljne prilike

U ovom periodu doći će do promjene u komunikaciji, koja postaje drugačija. Merkur u Lavu sve uljepšava, a ovoga puta to su razgovori, komunikacija koja je obojena osjećanjem ljubavi, dopadanja, divljenja. Ljubavne izjave i udvaranja u ovom periodu su nezaboravna, jer su sada riječi kao pozlaćene. Eto prilike da se zaljubimo u nečije riječi, nečiji stil i nastup.

Više nego obično razmišljat ćete o ljetovanju, provodima, druženju, ljubavnim avanturama, ljetnjim kursevima. Mogući su prijatni susreti na javnim mjestima, lijepa komunikacija sa suprotnim polom i upoznavanje ljudi koji nam mogu biti sretni i od kojih možemo nešto korisno naučiti. Povoljne prilike otvorit će se onima koji se bave pisanjem, trgovinom, umjetnošću, diplomatijom ili rade sa djecom.

Merkur će biti retrogradan od 7. jula do 1. avgusta (od 19. jula do 11. avgusta biće u Raku). Navikli ste već da retrogradni Merkur donosi otežanja u komunikaciji, pisanju, dogovorima, susretima kao i kvarenje tehnike i svih sredstava komunikacije, kolaps u saobraćaju, izgubljenost u prostoru, zbunjenost i zaboravljanje, odlaganje i čekanje na realizaciju.

Svaka retrogradna planeta je ujedno i retrospekcija, pa energiju iste treba iskoristiti za uvid u sopstveni život, preispitivanje i nešto dublje analiziranje. Izbjegavajte bilo koji vid dogovora, kupovinu mobilnih telefona, tehnike ili automobila. Mentalno ćemo biti opterećeni, koncentracija prilično smanjena, a nesređenost misli i rasijanost na snazi.

Pod uticajem Lava razmišljat ćemo o ljubavi i odlukama donijetim na tom planu, skoncentrišite se na želje srca, još jednom se vratiti nekoj staroj priči, da bismo konačno iskočili iz zone komfora nekom novom idejom ili novim izborom. Pružit će se prilika da se isprave neke stare greške u odnosima.

Kreativnost i inspiracija biće blokirani, ali je povoljno vrijeme da se neke kreativne aktivnosti koje su započete u prošlosti, a nisu završene, ponovo aktiviraju. Vraćat ćemo se na neke stare aktivnosti, odgledat ćemo neki film koji smo već gledali, pročitati knjigu koju smo već čitali, posjetiti mjesto na kome smo već bili, rešavati nedovršene situacije koje su bile aktivne u periodu Jupitera u znaku Lava (druga polovina 2015. godine i prva polovina 2016).

Mars je konačno izašao iz znaka Raka i pridružio se Merkuru u Lavu. Konjunkcija ove dvije planete može doneti impulsivnost, netoleranciju, svojeglavost, nestrpljivost, aroganciju u govoru, brze riječi i ideje, ali i impulsivne i nepromišljene odluke. Potencijalna opasnost u saobraćaju, prebrza vožnja, saobraćajni prekršaji, jake glavobolje, visok krvni pritisak. Praznite svoju energiju kroz fizičku aktivnost.

Merkur će biti u aspektu trigona sa Jupiterom u Strijelcu. To znači da je baš tada idealno vrijeme da se sklope dogovori, ugovori, sporazumi. Sa drugima će vas najviše zbližiti riječi. Sjajna prilika za putovanje ili planiranje istog, sticanje znanja, avanture i širenje vidika. Povoljne prilike za novčane transakcije, ali i rast u oblasti podučavanja, trgovine, menadžmenta, komunikacije, pisanja, saradnje sa strancima. Ovo je vrijeme raznih svečanosti, festivala i javnih nastupa na kojima se odvija mnogo toga što podstiče dobro raspoloženje, ljubav ili sreću. Neka živi druženje, zabava i ljubav! Sretno!

