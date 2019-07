Pogledajte koja je pjesma Vaš ljetni hit 2019. godine po HOROSKOPSKOM znaku

Advertisements

Vrijeme je da se rasplešeš i raspjevaš! Ljeto je zapravo jedan veliki tulum, a evo koji je ljetni hit savršen baš za tebe, prenosi teen385.

Ljeto je vrijeme kada je sve veselo pa nije ni čudno da upravo u ovo doba godine nastaju neki od najrasplesanijih i najzaraznijih glazbenih hitova. Ovog je ljeta već izašlo puno hitova, a koji bi od njih bio savršena ljetna pjesma za tebe s obzirom na to u kojem si horoskopskom znaku rođen/a? Vrijeme je da saznaš!

Ovan – The Black Keys: ‘Shine A Little Light’

Ovnovi vole energične pjesme, za njih nisu balade, ali zato novi hit benda The Black Keys pjesma je u kojoj bi ovog ljeta najviše uživali. Ova rock pjesma kada jednom uđe u uho, teško je možeš izbaciti, a ima i totalno ljetnu vibru.

Bik – Lizzo: ‘Boys’

Senzualni bikovi ovog će se ljeta obožavati razbacivati na novi hit pjevačice Lizzo. Ako još niste čuli ovu pjesmu, ne znate što propuštate. Odličan ritam koji ima je skroz po guštu bikova.

Blizanci – Ed Sheeran & Khalid: ‘Beautiful People’

Blizanci vole pjesme koje imaju tekst koji će ih natjerati da padnu u nesvijest, a ima li onda savršenije ljetne pjesma za njih od novog hita Ed Sheerana i Khalida? Vjerojatno ne, a sigurnom se i blizanci s time slažu.

Rak – Julia Michaels: '17’

Osjećajne pjesme su ono što rakove posebno osvaja, a nova pjesma od Julie Michaels skroz će ih pogoditi u srce. Kada je jednom poslušaju, ova će im pjesma biti na repeatu cijelo ljeto.

Lav – Ellie Goulding & Juice WRLD: ‘Hate Me’

Nema potrebe nikoga zavaravati, lavovi vole dramu i to je svima jako dobro poznata činjenica. Nova pjesma Ellie Goulding ima zanimljiv tekst, najblaže rečeno. ‘Hate Me’ ne podsjeća ni na jedan horoskopski znak više od ovoga.

Djevica – Clairo: ‘Closer To You’

Rođeni u znaku djevice su ttly nepredvidljivi, nitko ne zna što očekivati od njih. Isto je i s glazbom, u jednom trenu slušaju slatke pop pjesme, u drugom im je najdraža žestoka rock pjesma. Ovog je ljeta hit kao stvoren za njih od pjevačice Clairo, skroz je drugačiji od svega i nešto što nitko ne bi rekao da će se svidjeti djevicama.

Vaga – Ingrid Michaelson: ‘Jealous’

Vage posebno vole ljubavne pjesme, bilo da se radi o sretnoj ili tužnoj ljubavnoj priči, to je njihova omiljena tematika. Ako uz to pjesma još ima i zarazni ritam, to je to, postaju njeni najveći fanovi.

Škorpion – Katy Perry: ‘Never Really Over’

Ljubitelji pjevačice Katy Perry skrivaju se u ovom horoskopskom znaku. Njena nova pjesma već je postala pravi ljetni hit, a posebno je postala pravi hit u životima rođenih u ovom horoskopskom znaku, jasno nam je i zašto, skroz je zarazna.

Strijelac – G-Eazy ft. Tyga: ‘Bang’

Strijelci će uvijek prije svega izabrati dobru hip hop pjesmu, a G-Eazy se pobrinuo da vam ovog ljeta ne nedostaje hip hop hit na ljetnoj glazbenoj playlisti.

Jarac – Kygo & Whitney Houston: ‘Higher Love’

Omiljena glazba rođenih u znaku jarca su legendarni stariji izvođači, a ne toliko nove nade glazbene scene. Zadnji hit DJ-a Kygo suradnja je s Whitney Houston, a iako nova pjesma, osvojit će sve ljubitelje starijih pjesama.

Vodenjak – Cardi B: ‘Press’

Vodenjaci ne padaju često pod utjecaj mainstream hitova, ali najnoviji hit Cardi B će ih osvojiti. Ovom će se pjesmom probuditi buntovnici u njima i neće je moći prestati slušati.

Ribe – Shawn Mendes & Camila Cabello: ‘Senorita’

Priznajte, niste ni znali da vam je ovakva pjesma trebala u životu, ali otkada ste je čuli, ne možete je izbaciti iz glave. Ova glazbena suradnja je sve što vam je trebalo ovog ljeta, od melodije do spota – sve viče ljeto.

