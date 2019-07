Kako zračiš tako i privlačiš

Advertisements

Pravilno postavite cilj – morate imati jasnu ideju o onome što želite postići: Cilj mora biti pozitivan: primjer – “Želim da nisam debela” nije dobro zacrtan cilj, jer je u negativnom kontekstu. Mozak ne prepoznaje negaciju pa će “račun” našem podsvjesnom biti -“biti debeo”.

Ispravno postavljanje cilja se radi tako što prvo zamislite sliku onoga što želite (i ne mijenjate je), i neka tu sliku prati osjećaj kao da je željeno već tu. Počnite od malih stvari: Počnite s nečim malim. Ako imate smršaviti 50 kilograma, zaželite prvi da smršavite 5.

Ako niste bili u vezi 2-3 godine, nemojte odmah tražiti partnera iz snova. Pokušajte ne izlaziti odjednom iz vaše zone komfora, tj. očekivati da ćete za 3 mjeseca smršaviti 50 kilograma, jer ih za tri mjeseca niste ni “nabacili”, ili zarađivati 10 puta više u odnosu na ono što sada zarađujete.

Nema čekanja: Prestanite se fokusirati na "jednom kada se stvore uvjeti". Ovo možda čak treba staviti na prvo mjesto. Ako se ništa ne dogodi za tjedan – dva, ne smijete se razočarati. Privlačenje se već događa, ali ga vi "gurate od sebe" čekanjem da se ostvari!

Što više očekujete da se želja ispuni to više ubjeđujete sebe da vi to nemate. Tako i dalje držite “ja to nemam” realnost, ta misao vam je u glavi, a ono čemu dajete energiju – raste, jer naša podsvijest samo radi na zadatku koju mu je naše svjesno ja zadalo, nekad i bez jasne namjere.

Zato se i kaže – pazite što mislite, možda vam se i ostvari. Dakle, greška je držati “ja to nemam” misli u glavi i ne dopustiti da vam pokvari sve. Okružite se pozitivnim ljudima, negativne eliminirajte iz svog života: Ljudi zajednički stvaraju realnost u kojoj žive.

Ako u vašoj okolici prevladavaju negativci, sva je prilika da ćete i vi biti negativni. Oslobodite se negativaca u svojoj okolini, jer su negativci jači u svojoj navici i volji da žive u siromaštvu, bolesti, lošim odnosima … i onda pojedinac među njima koji želi promijeniti situaciju nema mnogo šanse.

Tu vlada zakon jačeg. Ako ih možete nadjačati razumijevanjem svega što je ovdje rečeno, onda lijepo, biti ćete još jači i uspješniji u Zakonu privlačenja.

