Šta nakon prevare: “Kasno sam shvatila ko mi je muž, varao me punih 20 godina braka”

Sa svojih 40 godina ostvarila sam se kao majka i nažalost kao supruga. Kažem to “nažalost” jer moj bračni život nije ispao onako kako sam zamišljala. Nedavno sam otkrila da me suprug vara sa jednom od radnica u njegovoj firmi. Bilo mi je čudno kada su oboje dobili otkaze iz nepoznatih razloga – a ta firma je strogo zabranjivala ljubavne veze među radnicima.

Kako sam počela istraživati otkrila sam da ni ona nije bila jedina. Tek tada sam otvorila oči i počela da kopam po njegovim stvarima. Pronašla sam razne sajtove za upoznavanje, email adrese i poruke razmjenjene sa raznim ženama. Došla sam do zaključka da me je varao punih 20 godina koliko smo u brak

On mi je često govorio kako je nezadovoljan ali nikada nisam pomislila da bi me prevario. Molila sam ga da mi kaže šta da uradim da se stvari promijene i da budu bolje ali on je uvijek govorio da ne zna i da je nesretan. Kada sam sve ovo otkrila bila sam u jako lošem stanju.

Dočekala sam da sa 40 godina ostanem sama i nesretna. Trebalo mi je dosta vremena da se sredim i dovedem u normalno stanje. Nakon određenog vremena provedenog plačući i kidajući dio svoga srca shvatila sam – najveća greška u svemu tome jeste što sam bila slijepa kraj očiju.

Vjerovala sam da će stvari biti bolje sa vremenom i nisam htjela da vjerujem da ima drugu. Svo vrijeme ja sam pokušavala da od lošeg čovjeka napravim dobrog i da od lošeg braka napravim dobar – što očigledno nije moguće ma koliko se trudili,piše Pult

Ne možete ostati u braku sa čovjekom sa kojim ste nesretni, i ne samo u braku – tako je i sa prijateljima i svim ljudima koji vas okružuju. To je samo gubitak vremena i traćenje vašeg dragocijenog života. Nakon razvoda pokušala sam da pronađem novog partnera ali nisam uspjela.

Teško je u ovim godinama naći slobodnog a normalnog muškarca, ali ni to me nije obeshrabrilo. Shvatila sam da je potrebno prvo da zavolim sebe u svim svojim izdanjima a onda ću za ostale lako. Jer žena koji nije zadovoljna u svojoj koži neće biti zadovoljna ni u životu, a neće biti dobra niti nekom drugome.

