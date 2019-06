Mjesečni horoskop: Šta nam donosi juli

Advertisements

OVAN

Ljubav

Ovog ljeta možete da očekujete više romantike, ali su u julu mogući i nesporazumi sa voljenom osobom. Bitno je da se ne vraćate starim ljubavima, da se ne nadate da će biti bolje, jer neće. Budite sa osobom pored koje ste smireni, pored koje možete da budete opušteniji. Već od kraja jula bićete strastveniji.

Posao

Bićete zadovoljni novčanom situacijom. Preko neke ženske osobe možete da napredujete. Bitno je da pravite kompromis sa kolegama, jer ćete tako lakše doći do uspjeha. Vreme je za ulaganje u posao, ali i za usavršavanje. Nije dobar period za neki poslovni put, ali ni za promjene.

Zdravlje

Bićete nervozni tokom cijelog mjeseca, a moguć je i pad imuniteta.

BIK

Ljubav

Bićete manje napeti tokom ljeta zbog ljubavi. Ako ste zauzeti, partner može biti prilično naporan ili zauzet, pa to može da Vas iznervira. Potrebno je da napravite balans između posla i privatnog života.

Posao

Do kraja mjeseca ne bi trebalo ništa da započinjete, već samo da završavate ono što je već započeto. Saradnici sa kojima ste već imali prilike da radite su najbolja opcija koju možete da odaberete. Ne mijenjajte “tim koji dobija”.

Zdravlje

Nemojte da se premarate, pronađite više vremena za opuštanje.

BLIZANCI

Ljubav

Na samom početku mjeseca će Venera biti u Vašem znaku još malo, pa ćete biti skloni zaljubljivanju do 3. jula. Sve može biti prilično površno, pa ne shvatajte previše ozbiljno neke nove osobe koje uđu u Vaš život. Već od 4. jula ćete biti romantičniji i moći ćete da uživate u ljubavi. Ako ste zauzeti, komunikacija sa partnerom neće biti idealna, pa pazite šta pričate.

Posao

Imaćete dosta planova da započnete neke projekte. Ipak, ukoliko Vam ne ide sve baš kako ste zamislili, ne odustajte posle prve prepreke. Neće biti lako, ali će zato sve krenuti mnogo bolje od posljednje sedmica mjeseca.

Zdravlje

Moguć je problem sa želucem. Vodite računa o ishrani.

RAK

Ljubav

Nemojte da ulazite u tajne veze. Nećete biti sretniji zbog toga, pa bi trebalo da izbjegavate takve situacije. Ako ste u vezi, nemojte da krijete ništa od partnera da ne napravite sebi problem jer nesuglasice mogu da se pretvore u prekid odnosa. Ako ste slobodni, možete ući u neku vezu sa osobom koja je slična Vama. Komunikacija može biti problematična. Ako ste u vezi, sve može da bude mnogo mirnije, a moguća su i neka kraća putovanja sa partnerom.

Posao

Stanje će biti mirno na poslu, ali ćete imati povećane troškove. Preporučuje se štednja. Budite ambiciozni. Drugi ljudi će ceniti Vaša zalaganja.

Zdravlje

Nećete imati nikakve zdravstven probleme ovog ljeta, ali je bitno da se bavite nekom aktivnošću.

LAV

Ljubav

Tokom ljeta ćete imati dosta prilika da realizujete vezu sa nekom zanimljivom osobom. Na početku ljeta ćete se ipak dvoumiti između dvije osobe, ali ćete odlučiti u julu sa kim želite da budete. Možda ćete se vratiti nekoj bivšoj ljubavi. Ipak, Venera ulazi krajem mjeseca u Vaš znak, pa ćete biti zadovoljni svojim ljubavnim statusom. Ako ste zauzeti, moguće su nesuglasice sa partnerom.

Posao

Ne popuštajte sa poslom, zahtijevima prema sebi i drugima, jer ćete naići na prepreke već od polovine mjeseca. Nećete biti zadovoljni novčanom situacijom, a neka starija osoba Vam neće dati baš dobar savjet. Najbitnije je da radite sve po svom planu. Organizujte se sami najbolje što možete, tako ćete izbeći haos može da se dogodi na poslu.

Zdravlje

Moguć je povećan stres, radite nešto što će Vam pomoći da se opustite.

DJEVICA

Ljubav

Muče Vas ljubavni problemi na početku ljeta, bilo da ste zauzeti ili slobodni.

Ako ste zauzeti, moguć je problem u komunikaciji sa partnerom. To može da traje jako dugo, jer Vama nije do rasprava. Imate povećanu potrebu za druženjem, za zabavom, što može takođe da napravi problem, ukoliko partnera to ne zanima. Nađite neko zajedničko rešenje da ne bi odnos upao u kolotečinu. Budite iskreni jedno prema drugom. Ako ste slobodni, možete upoznati neku osobu koja će Vam biti zanimljiva, a to može biti preko posla.

Posao

Tokom ovog ljeta ćete imati dosta promjena, ali ne treba da odustanete. To nikako nije opcija. Nećete imati veliku podršku drugih ljudi, a možda neće sve ići kako ste isplanirali, ali ipak dajte sve od sebe da ostvarite svoje planove i ciljeve.

Zdravlje

Odlično ćete se osećati cijelog mjeseca.

VAGA

Ljubav

Vagama je uvijek ljubav bitna, ne samo ovog ljeta. Vaš vladar, Venera, će biti u znaku Blizanaca do 3. jula, kada će Vam donijeti neke površne odnose, ako ste slobodni. Možete upoznati neke komunikativne osobe na putovanju ili na nekom događaju, ali tek u drugoj polovini mjeseca ćete videti da li će to prerasti u nešto više. Ako ste zauzeti, ne zapostavljajte partnera, da biste održali kvalitetan odnos.

Posao

Imaćete dosta obaveza ovog ljeta. Saradnje sa osobama sa kojima ste već radili mogu da budu ponovo aktuelne. Ipak, ne brzajte sa velikim promjenama.

Zdravlje

Moguća je nervoza, pronađite način da izbacite negativnu energiju.

ŠKOPRIJA

Ljubav

Iako svi misle da je nekad Vama bitnija strast nego ljubav, to nije tačno. Vama je sve podjednako važno, naročito ovog ljeta. Slobodni, bićete strastveniji nego inače, pa izbjegavajte avanture. Na putovanju možete upoznati neku zanimljivu osobu. Ako ste zauzeti, poradite na strasti tokom ovog ljeta. Bitno je da veza ne upadne u kolotečinu. Ne dozvolite drugima da Vam se miješaju u odnos. Moguć je put sa partnerom i trebalo bi da napravite plan kako da Vaš odnos napreduje.

Posao

Ovog ljeta ćete imati utisak da stalno čekate da se neke stvari promjene na poslu. To nije samo utisak, jer nikako da se stvari pokrenu u Vašu korist. Ne uključujte previše emocije u rad, budite racionalni.

Zdravlje

Bitno je da odmarate više i nema problema koji se pojavljuju ovog mjeseca.

STRIJELAC

Ljubav

Na početku ovog ljeta će Vam biti sjajno, jer je u Vašem polju partnerstva Venera. Blistate i dobijate komplimente sa svih strana. Zaljubljeni ste, a to pokazujete partneru kako god možete. Tokom mjeseca su moguće manje nesuglasice, pa je bolje da vodite manje “bitnih” razgovora. Ukoliko ste slobodni, možda ćete razmišljati koja Vam osoba više odgovara, jer imate više opcija. Odaberite onu sa kojom se bolje razumijete, sa kojom možete da pričate o svemu. Sada nije dobar period za ulazak u novu vezu, pa to nije preporuka.

Posao

Ovog ljeta ćete imati dosta planova. Morate biti uporni da bi došlo do realizacije. Nemojte da se oslanjate na druge ljude, izbjegavajte tuđe savjete ili usluge jer niko neće biti baš od pomoći. Mogući su neki povećani troškovi.

Zdravlje

Bićete pomalo napeti zbog previše posla. Ne dozvolite da zdravlje trpi zbog obaveza, posvetite se malo više sebi.

JARAC

Ljubav

Posao će Vam biti bitan do prve sedmice jula, a posle ćete se samo posvetiti ljubavi. Konačno će Venera ući u Vaše polje ljubavi. Nije Vam bio lak ovaj prethodni period, imali ste dosta problema u ljubavi, ali će se sada sve popraviti. Ako ste slobodni, moguća je neka nova veza koja će biti stabilna. Bićete veoma romantični. Zauzeti, očekujte da će situacija prilično da se poboljša, možete da se opustite. Budite nežniji prema partneru, pokažite svoja osjećanja, to će uroditi plodom.

Posao

Neće Vam baš biti lako ovog ljeta, ali preguraćete. Potrebno je da sve što možete pozavršavate do druge sedmice ovog mjeseca, da ne biste upali u probleme. Moguć je manji zastoj na poslu kao i problemi u komunikaciji sa kolegama. Neke stvari neće ići baš kao što ste planirali.

Zdravlje

Mogući su problem sa leđima, kolenima, zubima u toku ovog mjeseca.

VODOLIJA

Ljubav

Ako sve nije savršeno kod Vas, onda dolazi do stresa. Biće Vam potrebno da imate dobru komunikaciju sa partnerom, da se podržavate, da ugađate jedno drugom. Ukoliko budete imali utisak da ne dobijate dovoljno pažnje, imaćete problem u odnosu. Ipak, do kraja mjeseca ćete se posvetiti više poslu, pa veza može da trpi. Slobodni, do kraja jula nećete imati potrebu za ljubavlju ili za ozbiljnom vezom. Moguća su nova poznanstva preko prijatelja ili posla, samo je bitno da ne brzate sa ulaskom u neku vezu.

Posao

Bićete pod pritiskom, a preveliki problemi mogu da dovedu do neuspjeha. Kolege ipak mogu biti od pomoći. Bitno je da tokom ljeta uvek imate dobru saradnju sa drugima, jer će to biti ključ uspjeha.

Zdravlje

Moguć je pad imuniteta, potrudite se da se zdravo hranite i da budete fizički aktivniji.

RIBE

Ljubav

Venera ulazi u znak Raka 4. jula, a to su dobre vijesti za Vas. Bićete romantični, osetljivi, željni ljubavi, svoj na svome. Potrudite se da što više izlazite, pa ćete lakše upoznati neku zanimljivu osobu. Ako ste zauzeti, ne zapostavljajte partnera zbog obaveza ovog mjeseca. Imajte u vidu da će u julu komunikacija biti nešto lošija, pa ne bi trebalo da dozvolite da situacija eskalira. Izbjegavajte rasprave.

Posao

Sve do kraja mjeseca su mogući problemi na poslu. Previše obaveza Vam može biti teret, ali morate da razmislite o boljoj organizaciji. Ne ulazite u rasprave sa drugima. Ako imate problem sa nekom muškom osobom sa kojom radite, najbolje je da je ignorišete koliko god da možete.

Zdravlje

Moguća je iscrpljenost i problem sa pritiskom. Hranite se zdravije.

Ukoliko vam je potreban detaljniji savjet, izrada natalne karte ili uporednog horoskopa, Jovanu, autoricu ovog horoskopa možete kontaktirati putem njene Facebook stranice:

https://www.facebook.com/jovanaastrolog/

