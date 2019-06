Pogledajte reakcije pasa kada su shvatili da su udomljeni

Advertisements

Kolika je onda sreća ljubimca koji prvi puta ide u topli dom i koji zauvijek napušta mjesto na kojem se često osjećao usamljeno?

Tako nešto se ne može objasniti riječima, no ovaj video to vrlo dobro pokazuje. Ljudi koji u svoj dom dovedu ljubimce kako bi brinuli o njima veliki su ljudi. Ovi će psi uskoro saznati kako je to imati najboljeg prijatelja i osobe koje će ga neizmjerno voljeti te brinuti o njemu. Nadamo se da će ovaj video potaknuti neke ljude da učine isto, piše “Avaz“.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

