Šta dobivate u cijeni za sedmodnevni odmor u Hrvatskoj, a šta u ponudi za Tursku

Hotel s četiri zvijezdice i sedam noćenja u Hrvatskoj ćete platiti oko 6000 kuna (1586 KM), a u to će biti uključen polupansion, no ne i prijevoz. S druge strane u Turskoj za 6920 kuna (1829 KM) dobivate all inclusive ponudu (puni pansion i piće) te putovanje avionom do odredišta, piše “Dnevnik“.

U Grčkoj će to koštati 7300 kuna (1930 KM), a dobivate polupansion kao u Hrvatskoj, no uključena je cijena putovanja avionom i tako možete doći na sve grčke otoke.

”U omjerima cijene i kvalitete, mi možemo reći da nam je Turska stvarno ozbiljan konkurent i to treba prihvatiti u politikama cijena za 2020. godinu. Ono što je problematika Hrvatske, u odnosu na konkurenciju, manji je broj povratnika”, kazao je Mislav Veselica, član uprave jedne velike turističke agencije.

I ugostitelji smatraju kako bi trebali ponuditi više ne bi li se uzdigli iznad konkurencije.

“Mi smo nažalost u takvoj situaciji da gasimo turističke atrakcije, da gasimo noćni život, da ljudima jednostavno ne damo priliku da potroše više. Naravno, uz manje poreze, koji bi rezultirali nižom cijenom, imali bi možda veću potrošnju”, kazao je ugostitelj Ante Vlašić iz Dubrovnika.

