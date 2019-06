Travnik: Fotografija koja dokazuje kako velika ljubav ruši ograde podjele

Advertisements

Jedna od fotografija sa njihovog vjenčanja nastala je ispred školske zgrade u Travniku. Ella je pohađala Katolički školski centar “Petar Barbarić”, gdje se nastava izvodi prema hrvatskom planu i programu, dok je Inas išao u Mješovitu srednja škola “Travnik”, koja nastavu izvodi prema bosanskom planu i programu.

“Nas dvoje. Svatko ispred svoje škole koju smo pohađali. U jednom dvorištu, podijeljenom na dva svijeta. U jednom dvorištu, kojeg oni veliki pregradiše ogradom. Ogradom za koju su nas uvjerili da su oni preko puta drugačiji, zlobniji, ništaviji. I mi kao mali smo im možda i vjerovali. Ali što znači jedna ništavna žica, komad armature, koja u očima velikih jamči zaštitu, što znači, pored ljubavi?! Ljubavi koja ruši granice, barijere, predrasude, ponos. Ljubavi koja u onom drugom vidi čovjeka. Čovjeka sa srcem i dušom, satkanog od krvi i mesa, sa tisuću i jednom vrlinom i manom. Čovjeka kojeg je onaj Najveći satkao od najljepših mogućih niti. Mi smo se prepoznali. Nevidljiva ruka odabrala je nas dvoje da volimo, ljubimo, opraštamo, gradimo neke bolje svjetove, imamo i učimo djecu pravim i istinski ljudskim vrijednostima”, napisala je.

“Danas sam zahvalna na svemu. Na dvije škole. Na ogradi. Na preprekama i barijerama. Jer spoznati ljubav, ljubiti i biti ljubljen, znači gasiti mržnju u sebi, opraštati, graditi mostove koje u čovjeku vide čovjeka. Nas dvoje, djeca, sa ove i one strane, naše i njihove ograde, želimo vam da pored sebe imate nekoga tko će u vama probuditi ljubav i od vas učiniti najsretniju i najljubljeniju osobu na svijetu. Onako kako smo to nas dvoje učinili za sebe. Radujte se svakom novom danu i učite djecu da su sva ista, da nije važno jesmo li crni ili bijeli, krstimo li se ili klanjamo. Učite djecu da budu dobri ljudi, koji onim velikim, neće vjerovati da je ograda zaštitita te da i sa one druge strane rastu dobra, talentirana, duhovita i puna ljubavi djeca. Neka vam smisao života bude Ljubav”, poručili su Ella i Inas.

Priča o njihovoj ljubavi, kako nam je kazala, traje od 2014. godine – kada su se i upoznali, piše “N1“-

