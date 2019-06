Kako tačno izgleda tuga ostavljenih pasa? Kao u ovom videu, gdje sirotan sumanuto trči za autom vlasnika koji ga je napustio

Advertisements

Neizmjerno tužna snimka koja prikazuje malog psa kako očajnički pokušava dostići vlasnika koji ga je ostavio na cesti i brzo se udaljava u autu, nastala je između Olova i Kladnja, u središnjoj BiH. Osoba koja je snimila tužne scene psa je navodna nahranila, dala mu vode i pokušala ga maknuti s ceste, ali on se i dalje samo želio vratiti čovjeku koji ga je ostavio.

Video objavljen na stranici Prijatelja životinja traje više od pet minuta, i na njemu se vidi kako siroti psić svom snagom trči za sivim autom koji ubrzo nestaje iza zavoja. Mališan i dalje trči, iako mu bivšeg vlasnika više nema ni na vidiku, sve dok ne stigne do tunela. Tamo usporava, očito iscrpljen i zbunjen, pa zastaje i osvrće se, ali kada mu autor snimke priđe i pokuša ga dozvati k sebi, pas se okreće i nastavlja kaskati niz tunel. Nije poznato kako je priča o nesretnom psiću završila, osim što je sigurno da osobu koja ga je izbacila na cestu nije dostigao.

Prijatelji životinja onima koji se nađu u situaciji u kojoj se našao autor videa savjetuju da svakako zapišu registraciju i prijave to veterinarskoj inspekciji. Prema Zakonu o zaštiti životinja napuštanje je zabranjeno, a kazne predviđene za to iznose od 15.000,00 do 30.000,00 kuna, napominju,prenosi Telegram

Ogromna ljubav psa prema vlasniku… <3 Jako tužno, snimljeno između Olova i Kladnja, ostavljeni pas pokušava da stigne vlasnika koji ga ostavio.Čovjek koji je snimio video je pojio i hranio psa, pokušavao da ga skloni sa puta zbog bezbjednosti, ali pas je i dalje samo želio svom gazdi. 🙁 Gepostet von Ljepota svijeta am Mittwoch, 19. Juni 2019

Prijatelji životinja često ističu da je ljeto kritično doba godine, kada mnogi neodgovorni vlasnici svoje pse i mačke izbacuju jer se ne mogu ili ne žele pobrinuti za njihov smještaj dok je ostatak obitelji na godišnjem odmoru. Zbog toga već godinama provode kampanju „Obitelj na more, a pas na ulicu?”, kroz koju u borbi za zaštitu prava kućnih ljubimaca angažiraju javne osobe. Ove godine im se pridružio poznati glumac i ovogodišnji pobjednik Plesa sa zvijezdama, Slavko Sobin, koji će se sa svojim ljubimcima, Bubom i Marom, pojaviti i na plakatima Prijatelja životinja.

Advertisements

loading...

Facebook komentari