Nisu za ljubav na duže staze – Muškarci Zodijaka kojima vjernost nije jača strana

Izgleda da je vernost temelj svakog uspešnog odnosa. Međutim, ne za svakoga, jer sve češće srećemo ljude koji nemaju mnogo toga zajedničkog sa monogamijom. Oni su u stanju da stvore trajnu vezu, ali cene mogućnost da ostvare intimne potrebe i izvan nje.

Oni mogu odvojiti čisto fizičku želju od ljubavi. I u tome nema ništa loše, ali pod uslovom da je o tome obaveštena druga strana. Ali, ako muškarac ima tajne veze onda to nije otvorena veza, već patološki odnos zasnovan na lažima i izdaji.Predstavnici ova tri znaka zodijaka imaju posebno visoku tendenciju da traže dodatne impresije. Otkrijte o kojim horoskopskim znacima je reč! 3. Blizanci: Momku koji je rođen pod ovim znakom sve brzo dosadi, pa mu lojalnost nije najjača osobina.

Ne radi se samo o intimnim stvarima – pogotovo se dešava kada ga partner ne stimuliše intelektualno. Više traži sagovornika nego ljubavnicu. Što ne znači da neće sleteti u krevet sa svojom novom prijateljicom. Za njega je inteligencija izuzetno moćan afrodizijak.

2. Jarac: Broj jedan u rangiranju znakova zodijaka, koji teže izgradnji otvorenih odnosa. Uobičajeno je, međutim, da to pitanje učini jasnim i da njegova kasnija poznanstva nisu iznenađenje za stalnog partnera. Već na početku veze, on jasno stavlja do znanja da voli da divlja.

Skok u stranu za njega nije problem. Izdaju doživljava samo u emotivnim terminima. Voli jednu ženu, spava sa drugima. Ali prema njemu, to nije važno! 1. Vodolija: Monogamija je za njega nešto izuzetno naporno i neprirodno,piše Pult

On je pobunjenik, stoga ga ne zanimaju dobro izlizani obrasci. Venčanje i odnos do kraja života? To nije njegov stil. Definitivno ceni kraća ali intenzivnija poznanstva. Tip večnog samca koji skače iz jednog odnosa u drugi. Obično je vrlo iskren, jer ne obećava ništa više.

