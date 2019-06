Dnevni horoskop za 27. juni 2019: Bik u neizvjesnosti, Lavovi, oprez kod potpisivanje bilo čega, pred Škorpijom novi izvori za zaradu

Advertisements

OVAN

POSAO: Zauzmite jedan određen stav i borite se za njega do kraja. Nemojte da rasipate svoju energiju na sporedne ciljeve.

LJUBAV: Ako želite promjene veoma je važno da pokažete partneru u kom smjeru razmišljate.

ZDRAVLJE: Osjetljiv predio grudnog koša.

BIK

POSAO: Moguće je da se pitate kakve vas obaveze na ovom polju očekuju ubuduće. Nije vam lako da dođete do izvjesnosti na polju posla.

LJUBAV: Uspjet ćete da osvojite osobu koju želite i do koje vam je stalo. Potrudite se da joj pokažete da želite ozbiljniju vezu.

ZDRAVLJE: Mogući problemi vezani za kašalj.

BLIZANCI

POSAO: Ukoliko su pred vama nova dešavanja pripremite mnogo energije za promjene. Neće sve ići baš glatko.

LJUBAV: Očekuje vas mogućnost da uđete u ljubavnu vezu sa osobom prema kojoj gajite određene simpatije već neko vrijeme.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa pritiskom.

RAK

POSAO: Možete da očekujete da ćete na ovom polju ostvariti stabilnu situaciju. Imate priliku da dođe do jedne dobre saradnje.

LJUBAV: Ukoliko ste slobodni, možete da se nadate novom poznanstvu. Dan je povoljan i za zauzete Rakove.

ZDRAVLJE: Povedite računa o ishrani.

LAV

POSAO: Moguće je potpisivanje ugovora. Razmotrite dobro sve stavke prije nego što se odlučite na takav korak.

LJUBAV: Želite da napravite promjene na ovom polju i jako vam je važno da voljena osoba razmišlja u istom pravcu kao i vi.

ZDRAVLJE: Bilo bi dobro da izbjegavate cigarete.

DJEVICA

POSAO: Finansijska situacija može da bude pozitivna kod vas ako se potrudite da danas donesete ispravne odluke.

LJUBAV: Želite da pokažete vašem partneru svoja iskrena osjećanja. Vrijeme je da se vaša veza prenese na neki viši nivo.

ZDRAVLJE: Povoljan je period za početak dijete.

VAGA

POSAO: Pokušajte da održite stabilno stanje na ovom polju. Dajte sebi vremena da naučite nove tajne svog zanata.

LJUBAV: Imate utisak da je partner postao prilično hladan prema vama. Moguće je da vam se uskoro bliži trenutak rastanka.

ZDRAVLJE: Skloni ste depresiji.

ŠKORPIJA

POSAO: Slušajte svoju intuiciju i potrudite se da se posvetite poslu maksimalno. Vrijeme je da se okrenete novim izvorima zarade.

LJUBAV: Nije povoljan dan za vaše ljubavno polje, očekuje vas razočarenje vezano za novu osobu.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa nervnim sistemom.

STRIJELAC

POSAO: Moguće je da se trudite da dođete do promjena ali vam još uvijek to ne polazi za rukom. Pokažite malo više strpljenja.

LJUBAV: Pojavljuju se novi problemi između vas i voljene osobe i nije vam lako da se nosite sa tim.

ZDRAVLJE: Prijala bi vam masaža.

JARAC

POSAO: Nije povoljan dan za vaše polje posla. Možete da očekujete neke komplikacije.

LJUBAV: Moguće je da vam se otvara prilika da osvojite osobu prema kojoj imate osjećanja još iz daleke prošlosti.

ZDRAVLJE: Izbjegavajte konzumiranje alkohola u velikim količinama.

VODOLIJA

POSAO: Moguće je da vam se nudi prilika za napredovanje i svakako treba svoju šansu da iskoristite.

LJUBAV: Djeluje vam da se partner nije postavio fer prema vama i to vam se ne dopada. Nepovoljna faza za vaše ljubavno polje nastaje.

ZDRAVLJE: Mogući problemi sa zuboboljom.

RIBE

POSAO: Razmišljate o pokretanju privatnog posla ali kao da još uvijek niste sasvim spremni za to.

LJUBAV: Dolazite do kontakta sa osobom koja će poželjeti ozbiljniju vezu. Pitanje je da li vi to njoj možete da pružite sada.

ZDRAVLJE: Stanje je sve bolje.

