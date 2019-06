Horoskop od 8. jula do 1. avgusta 2019. godine: Kakvu sudbinu vašem znaku donosi retrogradni Merkur

Advertisements

Kako već uglavnom svi znamo ili smo čuli da se planete kreću retrogradno i da u svom hodu unazad uglavnom mnoge stvari idu pogrešnim putem ili su u stagnaciji. Dešava se da kod pojedini osoba budu rješene neke stvari baš za vrijeme retrogradnog Merkura.

On nam prestavlja komunikaciju, papire, ugovore, dogovore, transport, pošte, pisma, učenja, predavanja, tehniku za komunikaciju, kvarove i još mnogo stvari u našem životu i koje nas okružuju. Osobe koje imaju naglašen Merkur u svojoj natalnoj karti ili su Blizanci, Djevice kojima vlada Merkur one će osjetiti ovaj retrogradni tranzit više nego drugi znaci. Kako on vlada našim mislima i razmišljanjima onda treba paziti kakve odluke donosite jer možda poslije se neće moći promijeniti. Mnoge osobe će imati probleme i pogrešne odluke što se može tek posle ispostaviti.

Ne preporučuje se započinjanje gradnja kuće, kupovina, prodaja, kretanje na put, započinjanje novog posla, popravke jer mogu da se dese ponovni kvarovi. Sada je najbolje da izbjegnete mnoge stvari od životne važnosti i bavite se nekim svakodnevnim stvarima. Merkur se kreće od 8. do 19. jula kroz Lava, a od 19. do 1. avgusta kroz Raka i poslije nastavlja direktan hod kroz Raka sve do 11. avgusta. Poslije prestanka retrogradnog Merkura život se vraća u normalu. Ovaj mjesec jul svakako nosi svoju težinu jer se u kosmosu kreću čak pet planeta retrogradno – Jupiter, Saturn, Neptun, Pluton i Merkur. Događaju se i dva pomračenja totalno pomračenje Sunca u Raku 2. jula i delomično pomračenje Mjeseca u Jarcu 16. jula o čemu će biti posebno govora.

Saznajte kako će retrogradni Merkur uticati na vaš horoskopski znak:

OVAN – kod vas ovaj retrogradni Merkur donosi razna iskušenja. U prvom dijelu dok tranzitira kroz Lava do 19 Jula vi bi trebali dobro da potvrdite dogovor sa saradnicima jer u protivnom bi moglo doći do greške i da se dobro niste razumjeli. Kako vi ne mjerite riječi i niste strpljivi sada treba dobro paziti šta pričate da ne dođe do greške. Svakako budite oprezni u svemu Ako imate neki dug sada bi ga mogli vratiti uz pomoć partnera ili porodice.

BIK – vi u ovom periodu retrogradnog Merkura trebate dosta biti skoncentrisani i oprezni posebno kada je posao u pitanju. Sve do 19. pazite na potpisivanje ugovora i posao da vam se ne dešavaju loše stvari. Vaša planeta Venera će tranzitirati kroz Raka što kod vas budi strasti pa ako imate partnera pazite kada vam se pojavi druga osoba. Od 19. Merkur se vraća u Raka što će biti povoljno sa vašim znakom što vam donosi mnoge olakšice na poslu a uz Uran se sve mijenja na bolje.

BLIZANCI – na vas najviše utiče ovaj retrogradni Merkur jer je vaš vladar pa dobro pazite a posebno da vaše pisane forme ne stignu na pogrešno mesto jer onda teško možete da nađete riječi da se iskupite. Dok Merkur tranzitira kroz Lava onda možete nešto i da uradite mada su i druge planete retrogradne pa sve teže ide. Kako je Venera u vašem polju finansiju onda sigurno napredujete u tom polju tako da nema potrebe da brinete.

RAK – kako se kod vas dešava pomračenje Sunca i u vašem polju partnera pomračenje Mjeseca onda ovaj retrogradni Merkur iz Lava u prvom delu čak može da donese neko lijepo iznenađenje da dobijete neki novac od kog ste već odustali. Pojedini Rakovi mogu imati razne nepredviđene probleme. Kada Merkur od 19. uđe u vaš znak onda vam donosi lijepe poslovne prilike, odlazak u inostranstvo ili poslovanje sa strancima. Mnogi Rakovi sada mogu da se sele mijenjaju grad, državu ili samo stan.

LAV – kod vas je dosta povoljna prilika u prvoj polovini mjeseca samo trebate biti oprezni da ne donosite nikakve odluke ishitreno. Ovaj retrogradni tranzit Merkura vama može donijeti ako imate neku sudsku parnicu da se završi ili ako vam duguju neki novac da vam baš sada bude vraćen. Dok Merkur bude u Raku onda treba dobro da proverite informacije poslovne saradnike i sve osobe oko sebe da ne dođe do prevare.

DJEVICA – vaš je vladar Merkur pa će na vas dosta uticati posebno kada su vaše misli u pitanju, posao pa mnoge Djevice sada naprotiv mogu riješiti svoje probleme na poslu ili neki sudski proces se može napokon riješiti. Sada je vrijeme da tražite povišicu na poslu ili da radite i ulažete novac jer se ne preporučuje da se samo čuva onda se baš desi nešto što izaziva iznenadni trošak.

VAGA – kod vas sve dok retrogradni Merkur bude tranzitirao kroz Lava do 19. jula vi možete proći sa manje muke na nekim životnim poljima i u komunikaciji a kada se vrati u Raka od 19. pa napred onda vam sigurno neće biti lako posebno na poslu gdje dobijate na uvid ko su vam zaista prijatelji. Čak je i Venera u Raku pa će biti brige oko partnera sa ukućanima i uopšte sa emocijama i prijateljstvu.

ŠKORPIJA – kako Merkur utiče na govor, ponašanje i odnose onda bi trebali dobro paziti dok bude tranzitirao kroz Lava jer može doći do problema kada je vaše ponašanje u pitanju, nesporazuma dosta grešaka na poslu kao što su otkazivanja ili pomjeranja dogovora, prispeća kazna na koje ste zaboravili dok neko rješenje može biti napokon u vašu korist kada se Merkur vrati u Raka onda možete ispravljati greške.

STRIJELAC – kod vas ovaj retrogradni Merkur dok bude u Lavu do 19. jula može donijeti i dobre prilike da izgladite odnose sa nekom osobom sa kojom je bio kontakt u prekidu. Mnogi Strijelčevi sada mogu da dobiju i veći novčani iznos. Sada je bitno da ne reagujete burno u nijednoj situaciji ni komunikaciji. Postoji mogućnost susret sa mnogo moćnom osobom koja će procjenjivati vas i vaše sposobnosti pa ako ostavite dobar utisak onda vaša karijera iznenada kreće uzlaznim tokom.

JARAC – kod vas je potrebno ovaj cijeli mjesec dosta opreznosti jer se dešavaju dva pomračenja koja na vas utiču i još dosta retrogradni planeta između ostalog i vaš satur je retrogradan pa se dešavaju zastoji. Razne zavrzlame i nesporazumi se mogu dešavati, a posebno treba paziti na posao i finansije jer je moguć gubitak preko posla pa ne ulazite sa osobama u poslove koje ne poznajete niti rizikujte već budite pažljivi.

VODOLIJA – kako je Merkur zadužen za komunikaciju sada se kod vas mogu dešavati nesporazumi na tom polju ili da pričate nešto što nebi trebali zato bi bolje bilo da ponekad u određenim trenucima ne pričate. Venera će biti u Raku sve do 27. pa se mogu dešavati promjene u vašoj vezi posebno još dvije kada bude pomračenje Sunca. Ipak su vama zvijezde dosta naklonjene pa ipak pazite dok je Merkur retrogradan.

RIBE – kod vas ovaj retrogradni Merkur može donijeti neke zastoje, pomjeranja kada je važan poslovni dogovor u pitanju, a posebno obratite pažnju na potpise ugovora dobro razmislite prije potpisa. Mnoge Ribe mogu imati baš u ovom periodu veće poslovne uspjehe dok pojedine mogu da ulože baš u veću kupovinu nekretnine ili nečeg drugog. Svakako vaš društveni život je sada mnogo življi i postoje kontakti sa mnogim ljudima.

Astrolog: Željka Knežević

