Horoskop: Koje znakove očekuje flert, ljubav ili prekid ovo ljeto

Ovan

To bi mogao biti kolega s posla ili prijatelj u zemljanom znaku – Bik, Djevica ili Jarac. Nekome od njih se sviđate već neko vrijeme, a uskoro će se kod vas razviti slični osjećaji. U narednih nekoliko tjedana sve ćete znati i stvari će se početi zagrijavati. Uz tu osobu osjećat ćete se sigurno i rado ćete biti u njezinom društvu.

Bik

Zbližit ćete se sa nekim prema kome ste se u početku osjećali ravnodušni iako ga oduvijek smatrate atraktivnim. Biti će to netko vatrenog znaka – Ovan, Lav ili Strijelac. Sve će se razjasniti u sljedeća dva mjeseca i sve je nekako povezano sa vašim domom. Moguće je da se radi o nekome tko živi u blizini, po vašoj ulici šeće psa, parkira blizu vaše kuće… Držite oči širom otvorene. Čeka vas strasno ljeto nakon čega bi svatko mogao poći svojim putem.

Blizanci

To će biti Rak ili Škorpion, iako su malo preintenzivni znakovi za vas, ući će vam u život na kraju nekog njihovog životnog razdoblja. Možda će to biti kraj braka, studija, posla ili nekog drugog poglavlja. Unatoč svemu, neće biti slomljen, već spreman krenuti dalje, i tu ćete se vi naći. Bit ćete upleteni u novi početak života te osobe koju možda već poznajete i postoji neka kemija među vama, piše 24sata.

Rak

To je netko tko vas zanima već duže vrijeme, ali nikada se ništa nije dogodilo. Radi se o zemljanom znaku – Biku, Djevici ili Jarcu. Moguće da je to netko nešto stariji od vas, mudar i siguran u sebe tko se nalazi na prekretnici. Vatra među vama zapalit će se u narednih mjesec dana, veza će biti prepuna strasti. Volite otkrivati tajne, a ta veza će vam otkriti mnoge ljepote. Postoji mogućnost da ćete jedno iz drugoga izvlačiti ono najbolje i poticati stvari za koje ste mislili da su nemoguće. Imate zajedničke ciljeve u životu.

Lav

Vas čeka strastvena avantura sa nekim vatrenim znakom – Lav, Ovan ili Strijelac. Možda je to netko mlađi ili nezreliji od vas ili netko s kime vam se križaju životni putevi. Sve će početi uskoro kao virtualna romansa, možda putem weba ili SMS-ova. Oboje imate jake osjećaje jedno prema drugome, toliko snažne da imate osjećaj kao da ćete se raspuknuti. Spremni ste na igru i ljeto vam sigurno neće biti dosadno. Bez obzira pretvori li se to u dulju vezu ili ne, bit će to možda najbolji seks koji ste ikada imali.

Djevica

Bit će to Lav! Iako to nije uobičajena kombinacija zvjezdanih znakova, ponekad nešto drugačije i nepredvidljivo i nije loša stvar. Radi se o nekome tko je iskusan, mudar je, borac i ima puno toga za podijeliti s vama. Volite biti blizu te osobe i osjećate da se na nju možete osloniti, inspirira vas i daje vam samopouzdanje. Tijekom ovog ljeta nešto će se značajno promijeniti u vašem životu, na bolje, iako će biti bolnih perioda. Ta osoba će ući u vaš romantični svijet na toj prekretnici, a veza će imati potencijala za nešto zaista ozbiljno.

Vaga

Radi se o mlađoj osobi vatrenog znaka – Lav, Ovan ili strijelac, koja će u vaš svijet uletjeti poput uragana. Moguće da je to student ili netko tko uči nešto vezano za svoj profesionalni život. Živahan je, zabavan i spontan, a to je upravo ono što vam ovog ljeta treba. Upoznat ćete se na nekom natjecateljskom događaju, možda na nekom sportu ili dodjeli nagrada za nešto. Moguće je da će to biti dugotrajnija romansa koja će poboljšati život obje strane. Možda čak odlučite živjeti zajedno.

Škorpion

Srest ćete nekoga koga ćete odmah poželjeti. Bit će to netko vodenog znaka – Rak, Ribe ili Škorpion i moguće vaša srodna duša. Iskre među vama će poletjeti odmah, neće biti zabune. To je netko povezan sa vašim domom ili obitelji, možda prijatelj/prijateljica od brata ili sestre, netko tko će doći pomoći nešto popraviti ili prodati. Vrlo ste intenzivni, a vaša ljubomora je ono što će stvarati probleme. Pokušajte pronaći ravnotežu i toj osobi dati prostora i slobode, jedino tako će se ljetna romansa pretvoriti u dugoročnu ljubav.

Strijelac

Pred vama je ovoga ljeta velika romansa ili ozbiljna rekonstrukcija trenutne veze. Ukoliko se radi o nekom novom, tada će to biti osoba vodenog znaka – Ribe, Škorpion ili Rak. Iskre će frcati, a kemija među vama bit će savršena. Moguće je da je taj netko povezan sa nekima koga poznajete, sa prijateljem, kolegom ili članom obitelji zračnog znaka – Vaga, Bik ili Vodenjak. Ta veza imati će potencijala da postane prava, vječna ljubav.

Jarac

Bit će to netko zemljanog znaka – Djevica, Jarac ili Bik s pregrštom ambicija i idejama za budućnost. To je netko tko radi na nečemu velikom i vi ćete mu se diviti zbog toga. Upoznat ćete se na nekom partyju ili večeri. Moguće je da je to netko iz vaše prošlosti ili netko s kime ste na neki način povezani. Vaša veza biti će ispunjena zabavom, ljubavlju i igrom.

Vodolija

Jarac će biti taj koji će zakovitlati strasti u vama ovoga ljeta. Svidjet će vam se njegova divlja, jaka i pomalo opasna strana. Ipak, to će vjerojatno biti više ljetna avantura nego nešto ozbiljnije, no svakako ćete se dobro zabaviti. Ono što će vam u početku biti zanimljivo na toj osobi, kasnije će vas početi odbijati. S druge strane, možda nije loše da o svemu porazgovarate pa se to ipak na kraju pretvori u sretnu i trajniju ljubav. Morat ćete sami procijeniti.

Ribe

Za oko će vam ‘zapeti’ opušteni zračni znak – Blizanci, Vaga ili Vodenjak koji možda uzima stanku od uobičajenog života kako bi o svemu razmislio. Moguće je da ćete se upoznati negdje u inozemstvu gdje ćete zajedno uživati u avanturama ili na izletu. Ova veza mogla bi promijeniti vaš životni put, ali i od te osobe – i oboje ste itekako spremni za to. Biti ćete inspiracija jedno drugome i velika podrška, prenosi Cosmopolitan.

