Amra Silajdžić: Planiramo se nakon Edinove karijere vratiti u Sarajevo

Advertisements

Zbog toga i možemo reći da su upravo oni najbolji ambasadori naše zemlje. Amra uvijek teži ka realizaciji novih ideja za promociju BiH, stoga je osnivanjem platforme OREA našla odličan način za promociju kreativaca naše zemlje širom svijeta. A nakon nekoliko mjeseci uspješnog rada platforme OREA, Amra je sa svojim suosnivačima organizirala i prvi Art market u Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja, gdje je više od 40 domaćih brendova predstavilo svoje rukotvorine. Bez obzira na to što je ovaj period za Amru poprilično buran, lako je realizirala i ovaj projekt.

Sarajevo nikada nije prihvatalo zvijezde, međutim, Edin i Amra su i zvijezde i omiljeni u svom gradu upravo zbog toga što su ostali jednostavni i prizemljeni, što ih nije promijenilo sve što im se desilo u životu.

– Sarajevo je naša kuća, tu je naša porodica, Edin i ja imamo kompletnu familiju u Sarajevu, tu smo rođeni, naša velika želja i plan je da se nakon Edinove karijere vratimo kući!Ljudi često kada nam dođu kući, a mi smo takvi, široke ruke i rado dočekujemo goste, i često je prva rečenica koju izgovore: ‘Jao, pa zar ste normalni?’ Nažalost, u današnjem vremenu normalno je rijetko. Odgojili su nas normalni ljudi i nikada nismo dozvolili da nas novac , slava, određeni status odvedu od toga šta smo mi i šta su nas učili roditelji.“

Iako je majka troje djece, Amra stiže apsolutno sve, i biti domaćica koja pravi pitu, i biti posvećena sportu, i raditi humanitarne akcije, kao i mnoge druge projekte.

– Ja sam malo blesava, bila sam prezahtjevno dijete i to mi je ostalo. Tu svoju hiperaktivnost sad usmjerim u pravom smjeru, što dovodi do toga da svoje zacrtane stvari i ostvarim. Nisam ja svemoguća, znam biti jako nervozna i znam da planem , ali se brzo smirim. Sjetim se da sve što radim, radim ono što volim. Imam troje djece koje želim da naučim o tome, da nađu sreću u svemu što rade. A sport je nesto bez čega ne mogu, čak bih voljela da malo manje treniram, jer su mi ruke mišićave i ne volim svoje ruke kad nosim haljine na bretele. Zbog fizičkog izgleda bih sport zanemarila, ali to je jače od mene. A volim da jedem, međutim, nađem balans neki, ne pravim pitu tako često. Par puta sam probala da razvijem, al’ treba mi prakse, s korama je puno lakše, ali zaista volim da kuham i djeci i Edinu – ističe Amra.

Edin je bio Amrina podrška i tokom održavanja prvog Art marketa, gdje je njegovo pojavljivanje izazvalo veliku pažnju te je bio konstantno na meti onih koji su se željeli fotografirati s njim. I kada je umoran i kada mu nije jednostavno sve podnijeti, trudi se da podrži Amru, ali i ona njega, trude se da održe zdrav odnos, da prvenstveno jedno drugom budu prijatelji, prenosi “Hayat“.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Advertisements

loading...

Facebook komentari