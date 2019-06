Kriteriji prema kojima muškarci biraju svoju buduću ženu

Advertisements

Istina je da su muškarci uglavnom vizualna bića i da će im izgled žene biti prvo što će ih zanimati, ali nakon nekog vremena stvari se drastično mijenjaju, pogotovo ako je riječ o ozbiljnoj vezi.

Muškarcima je izuzetno bitno da imaju osjećaj da su potrebni, da se brinu o ženi i obitelji, ali i da su uvijek svjesni da im je žena podrška.

Što „natjera“ muškarce da postave pitanje svih pitanja?

Stručnjaci tvrde kako muškarcima nije najbitnije je li partnerica nadprosječno atraktivna ili možda želi često seks i prava je zvijer u krevetu. Razlog za biranje bračne partnerice nalazi se izvan spavaće sobe. Naime, muškarci žele brak sa ženama koje ih mogu učiniti boljim ljudima.

Kod muškaraca je raširen jedan sasvim određeni osjećaj: potreba da se brinu o svojoj partnerici. Žele znati gdje se nalazi, paze na to da sigurno dođe kući te da ima dovoljno goriva u automobilu. Sve su to male stvari o kojima ON prije nije razmišljao i koje su mu se činile nevažnima.

Stručnjaci savjetuju nešto važno svim ženama koje žele probuditi taj osjećaj kod muškaraca: nemoj tjerati partnera da se osjeća spremnim za vjenčanje, ali pruži mu osjećaj da je potreban.

Stručnjaci su također sigurni da muškarce fasciniraju žene koje vole same sebe. Dakle, zdrava doza samopouzdanja je vrlo bitna. A to ženama treba kako bi muškarcima dale slobodnog prostora i vremena – kako bi ovi mogli postati bolji ljudi (koji se jednog dana žele vjenčati s njima), prenosi “miss7“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari