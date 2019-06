KAO MALI STE SAKUPLJALI SLIČICE: Sada bi mogli da se obogatite, ako posjedujete ove

Advertisements

Ljubitelji Pokemona koji su nekada skupljali Pokemon karte sada se mogu dobro obogatiti. Karte koje ste početkom dvadesetog vijeka kupili po cijeni od nekoliko desetaka dinara sada se na eBayu prodaju za čak 5300 funti.

Najvrijednije Pokemon karte su one iz 1999. i 2000. godine bez sjenke na njima. Prema kolekcionarskoj stručnjakinji 21. vijeka Tracy Martin, one su najtraženije, što ih čini izuzetno kolekcionarskim. Martin je za The Sun otkrila da su razlike između karata bez sjenke i drugih posljedica promjene dizajna.

Istakla je i kako je važno provjeriti ima li Pokemon karta oznaku prvog izdanja jer se može, ako je ima, prodati za mnogo više novca. Ako imate nešto novije karte, mogli biste ih još neko vrijeme čuvati jer postoji šansa da će im vrijednost znatnije porasti.

“Vjerojatno nikada nećete moći izgubiti novac zbog čuvanja i prodaje ovih karata, ali njihova vrijednost neće doseći visoke iznose kako i prve, stare karte“, zaključila je, piše “Index“.

