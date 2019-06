O OVOME NISTE VODILI RAČUNA: Greška broj jedan zbog koje ne možemo smršati

Advertisements

Nutricionista Dana James, koja je savjetnica i glumice Margot Robbie, naglašava kako je mršavljenje kompleksan proces jer nema veze samo s hranom i tjelovježbom te da put do vitke linije nije samo unošenje manje kalorija nego što ih potrošimo, piše zadovoljna.hr.

Dana kaže kako mnogi koji žele smršavjeti čine krucijalnu grešku jer zanemaruju vrlo važne faktore koji itekako utječu na to hoćemo li izgubiti suvišne kilograme.

Faktori poput hormona, spavanja, upala, mikrobioma u crijevima, lijekova, neizraženih emocija i gena utječu na to hoćemo li smršavjeti ili ne, tvrdi Dana, koja 12 godina pomaže ženama da izgube suvišne kilograme i tijekom tog vremena osmislila je jednadžbu za koju vjeruje da će rezultirati gubitkom kilograma.

Danina jednadžba mršavljenja glasi: Promjene masnoća u tijelu = hrana + kretanje + hormoni + spavanje + mikrobiom u crijevima + upala + lijekovi + neizražene emocije + geni

Ovo saznanje i formula trebali bi pomoći ljudima da lakše smršave i da imaju veću kontrolu nad procesom mršavljenja. Pročitajte i 5 trikova za lakše mršavljenje od osoba koje su istopile 20 kilograma.

Spavanje

Nedostatak spavanja povećava osjećaj gladi i unos hrane jer ugljikohidrati i masnoće potiču rad mozga nakon nedovoljno sna. Kako bi se to spriječilo, preporuka je spavati minimalno sedam sati dnevno. Ako ne možete zaspati, nutricionistica Dana James preporučuje uzimanje 300 miligrama magnezija glicinata.

Neizraženi osjećaji

Dana ovo smatra najzanimljivijom komponentom jednadžbe mršavljenja jer osjećaje često ignoriramo s obzirom na to da ih je teško izmjeriti. Svoje klijente koji se iznenada udebljaju često pita postoje li neki osjećaji koje ne pokazuju. To može biti svađa s nekime do koga nam je stalo, a kojoj se ne nazire kraj, ili nešto što se dogodilo kada smo bili mlađi, a što je na nas imalo negativan utjecaj.

Kada su znanstvenici proučavali pretile pacijente kojima je predstojala operacija želuca, otkrili su da je 75 posto njih doživjelo barem jedno štetno iskustvo u djetinjstvu, istaknula je James. Ta loša iskustva uključivala su emocionalno zanemarivanje, emocionalno zlostavljanje, razvod, seksualno zlostavljanje i fizičko nasilje.

Hormoni

Mnogi ljudi kojima se tjelesna težina neočekivano poveća vjeruju da je to zbog neravnoteže hormona štitnjače, ali James kaže objašnjava da to ne mora uvijek biti razlog. Hormoni štitnjače imaju važnu ulogu u reguliranju metabolizma, ali postoje i drugi hormoni koji utječu na debljanje i mršavljenje.

To uključuje inzulin, glukagon, leptin, grelin, kortizol, adrenalin te spolne hormone estrogen, progesteron i testosteron. Pročitajte i najbolji savjet kako spriječiti bolesti štitnjače koje muče više od 190.000 ljudi u Hrvatskoj.

Upala

Dana James napominje kako je također važno obratiti pažnju na to koja hrana uzrokuje upalu te je izbjegavati. Preporučuje veću konzumaciju povrća te manju konzumaciju nezdrave hrane. Nutricionistica također preporuča da se tijekom četiri tjedna izbjegavaju gluten i mliječni proizvodi kako bi se lakše došlo do uzroka neravnoteže u crijevnom mikrobiomu te da se napravi provjera razine žive u organizmu.

Advertisements

loading...

Facebook komentari