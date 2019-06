Najveći emotivac zodijaka

Advertisements

Oni koji su rođeni u ovom znaku ponekad se stereotipno smatraju pretjerano emocionalnim osobama promjenjivog raspoloženja, ali istina je da su oni mnogo složeniji od toga i posjeduju mnoge jedinstvene osobine i karakteristike koje nisu uvijek očite, koje se ne pokazuju sve dok ih stvarno ne upoznate.

RAK.

Dakle, kako bismo vam pružili bolju predodžbu o tome što zaista znači biti rođen u znaku Raka, istražit ćemo ovaj znak i promotriti 21 osobinu osobnosti Raka.

1. Rak je nevjerojatno intuitivan i iznenađujuće dobar u čitanju ljudi

Rakovi imaju snažnu intuiciju koja im omogućuje da osjete stvari koje drugi ne primjećuju. Oni su prirodno nadareni u čitanju ljudi i gotovo uvijek mogu reći kada netko na neki način djeluje neobično.

Trebali bi češće naučiti vjerovati svojim instinktima!

2. Rak je intenzivan i strastven ljubavnik

Rak nije površan kada je u pitanju ljubav i u vezi je nevjerojatno intenzivan i strastven partner.

Kada vas Rak voli to se razlikuje od svega ostalog i tada se zbilja osjećate živim.

3. No, Rak se ne nosi dobro s prekidom veze

Njegovo srce je jako osjetljivo i ako mu ga slomite, teško to podnosi.

Često mu je potrebno dugo vremena da preboli nekoga i da ponovno potpuno stane na svoje noge.

4. Rak može biti izvanredno velikodušan s vremena na vrijeme

Rak ima vrlo velikodušnu osobnost i nije neuobičajeno da svoje prijatelje i obitelj iznenađuje s velikim gestama velikodušnosti.

Oni to ne rade jer osjećaju da moraju … jednostavno, istinski vole vidjeti osmijeh na licima onih koje voli.

5. Rak je tajanstven i teško ga je pročitati

Rak ima tajanstvene karakteristike osobnosti zbog kojih može djelovati poput nekakve zagonetke. Nije tip osobe koji odmah otkrije sve svoje tajne i ne želi otkriti svaku svoju misao i emociju kao što neki drugi znakovi mogu učiniti.

To ih može učiniti izuzetno teškim za čitanje onima koji ih ne poznaju vrlo dobro, no to je ta ista tajanstvena osobina koja također intrigira druge i privlači ih u njegov svijet.

6. Rak voli ljubav

Rak ne može reći “ne” ljubavi, pogotovo kada dolazi od prave osobe.

Voli se osjećati potrebno i željeno i ima vrlo nježnu i senzualnu stranu koja se razvija kada ga voljene osobe obasipaju ljubavlju.

7. Rak je miran i hladan … dok ga ne isprovociraju

Rak je obično prilično miran, ali nemojte misliti da će dopustiti ljudima da ga gaze.

Kada ga se izazove, pokazat će svoja kliješta i stavit će provokatore na njihovo mjesto, onako kako samo on to može.

8. Rak može doživjeti lude promjene raspoloženja

Ponekad se njegovo raspoloženje mijenja kako vjetar puše. Kad je dobro, može se osjećati nevjerojatno, ali kad se osjeća loše, to također može biti jednako intenzivno.

Često se trudi zadržati stvari pod kontrolom, no ponekad ga emocije mogu preplaviti.

9. Rak je uvijek tu za svoje prijatelje

Postoji vrlo malo stvari koje Rak cijeni više od prijateljstva, on će učiniti gotovo sve da pomogne bliskim prijateljima.

Oni su izvrsni slušatelji, a kada je netko do koga mu je stalo u problemu, često je spreman učiniti sve kako bi pružio potporu.

10. Rak je ponekad sentimentalan i tada žali za prošlošću

Rak se ponekad može prisjećati prošlosti i tada zaboravi živjeti u sadašnjosti.

Ponekad mu je teško krenuti dalje nakon što stvari završe.

11. Rak žudi za dubokim odnosima

Rakovi nisu toliko zainteresirani za kratkotrajnu romantiku, već žude za intimnošću i bliskosti koja se pojavljuje samo u dugim vezama.

Mogu se potruditi da pronađu pravu osobu, ali nakon što to učine, oni imaju tendenciju formirati izuzetno duboku vezu s tom osobom i daju u odnos sve što imaju.

12. Rak voli izgraditi udoban dom koji može nazvati vlastitim

Rakovi su uglavnom kućni tipovi i osjećaju se ugodno kada se nalaze u udobnosti vlastitog doma.

Iz tog razloga često ulažu puno vremena i truda da stvore ugodan i udoban dom kojeg mogu nazvati vlastitim.

13. Kada je Rak nesretan, može postati dalek i nekomunikativan

Kad se Rak razbjesni zbog nečega, može podići zid i udaljiti se od drugih.

Njegovi najbliži ne bi to trebali osobno shvaćati… ponekad im je samo potrebno vrijeme za sebe kako bi na miru mogli procesuirati stvari.

14. Rak se ne slaže s neugodnim i napornim osobama

Rak se može družiti s različitim ljudima, ali ako ste neugodni, zahtjevni i mislite da možete šefovati Raku, tada je bolje da produžite dalje.

Raka odbijaju ljudi koji ne misle na druge, te brzo udalji od sebe svakoga tko samo brine o sebi.

15. Rak može biti sramežljiv i potrebno mu je vrijeme da se otvori

Rak može biti prilično sramežljiv i rezerviran s vremena na vrijeme, osobito kada nekoga ne poznaje dobro.

Jednom kada stekne povjerenje i formira prijateljstvo, zapravo može postati prilično divlji, ali ne treba ga požurivati, samo mu treba dati vremena.

16. Rak je otvoren i beskrajno maštovit

Rak je sanjar koji nastoji biti neograničen kada je u pitanju njegova mašta.

Također je vrlo otvoren za nove ideje i voli dublje razmišljati o stvarima.

17. Rak može jako dugo zamjerati

Rak se pokušava odnositi prema ljudima onako kako oni to i žele, ali kada netko ozbiljno izda njegovo povjerenje on to jednostavno ne može oprostiti … zamjerat će dugo vremena.

Najbolje je da ga tada izbjegavate, jer ima jako dobro pamćenje i ne može brzo oprostiti izdaju.

18. Rak je snažan i otporan

Rakovi bi mogli imati reputaciju da su osjetljivi, ali ne biste zato trebali misliti da su slabi.

Zapravo, oni su nevjerojatno otporni i sposobni su izdržati sve udarce koje im život donese.

19. Rak instinktivno štiti svoje voljene osobe

Njemu su obitelj i voljene osobe na prvom mjestu i ima snažan prirodni instinkt da štiti one do kojih mu je stalo.

Bilo bi glupo povrijediti nekoga iz njegovog plemena … oni preko takve stvari neće tako lako prijeći.

20. Rakovi su složeni

Njegova osobnost sastoji se od mnogih slojeva i teško je sve ljude rođene pod ovim znakom staviti u isti koš.

Upravo kad netko misli da ga je pročitao, Rak će učiniti nešto potpuno neočekivano.

21. Rak ima suosjećajno i empatično srce

Rak je jedan od najbrižnijih ljudi koje ćete ikada sresti.

Može se povezati s ljudima na smislen način zahvaljujući svojoj sposobnosti da se stavi u cipele druge osobe i na taj način zaista razumije što drugi prolaze,piše Zodijak

