Žena poručila ljubavnici: “Bolje potraži pomoć nego što ismijavaš prevarene žene”

Advertisements

On je u vezi. Ne, oženjen je. Još gore. A ti si mu – ljubavnica, “druga žena”, “ona koju voli, a sa njom je to sve rutina, navika, gotovo je, evo samo što nije”… Sve znam. Klasična zamka. Ali, ko sme da ti sudi?! Ja sigurno nikada neću. Izbor uvek mora biti samo tvoj. Kad već uživaš u “zabranjenom voću”, tu sam da ti pomognem da smanjiš ličnu i kolateralnu štetu i da pronađeš svoj put u toj vezi.

1. Prihvati istinu da si “druga žena”. Znam, nije ti lako da prihvatiš istinu da mu nisi jedina. Pa, pomiri se s tim. Možeš da se boriš da postaneš “prva žena”, ali ako je on švaler, ne laži sebe – neće je nikada ostaviti. Ako si spremna to da prihvatiš onda igraj taj rulet, ali, ne zaboravi, na kraju ga igraš sama sa sobom. SAZNAJ: Osam znakova da je on švaler.

2. “Plan za bekstvo” uvek drži uz sebe Ne prihvataj “sporednu ulogu” kao dugoročno rešenje. Ako si uletela u “njegov preljubnički film”, to ne znači da treba sasvim da izgubiš samopoštovanje. Trebalo bi već sada da vidiš zadnju scenu u kojoj ste samo vas dvoje, jer u ovom slučaju “troje jeste gužva”.

Postavi granicu do koje ćeš čekati da on reši svoju situaciju i drži se tog plana. 3. Bez pretnji i postavljanja ultimatuma. Ne troši energiju na prazne pretnje i ultimatume, ako baš nisi odlučila da se svim sredstvima boriš za njega. Ali, treba i on da se bori za tebe, da oseti da treba da ti pokloni svu pažnju, a ne da igra igre.

Ovako, ako mu non-stop pretiš da “ostavi je ili…” samo ćeš ispasti očajna. Emotivni ping-pong uvek uključuje dva igrača. Da li je on celim srcem s druge strane “stola”? 4. Treba još neko da zna. Biti “druga žena” je teško samo po sebi, a još teže je kada sve držiš u sebi i kriješ od celog sveta. Pronađi osobu od poverenja i podeli tu tajnu.

Biće ti lakše, a i možda ti da neki savet koji ti otvori oči. Uvek treba da budeš pažljiva da ne postaneš izolovana u vezi, zarobljena u sopstvenim emocijama… Traži podršku pravih ljudi. 5. Ne juri ga, neka juri on tebe. Kad si već “druga žena”, ne znači da treba i da “trčiš” na toj poziciji. Sama si izabrala da uđeš u tu “trku”, pa se bar potrudi da nije maraton.

Malo “jurcanja” može da bude zabavno, ali nemoj stalno da ti budeš ta koja “trčka” za njim. Neka se i on potrudi, kad je već “toliki frajer” da može sa dve žene u isto vreme. 6. Ne “pljuj” je, jer ona je ta koja je prevarena. Šta dobijaš time što napadaš njegovu suprugu ili devojku?

Kao da zaboravljaš da je ona ta koja je prevarena, iako verovatno obe patite zbog njega. Baš je detinjasto i sebično da pričaš svašta ružno o njoj, posebno pred njim koji još uvek nije izabrao tebe. 7. Nisi loša, svi prave greške.

Ako si deo ljubavnog trougla, onda bi trebalo da znaš da ništa nije crno ili belo. Sada si zajedno sa njih dvoje u… pomalo sivoj zoni. Ipak, ne prihvataj svu krivicu na sebe. Ne znači da si loša osoba ako si ušla u ovakvu vezu, možda se jednostavno desilo. Ali, ne preteruj u opravdavanju svojih postupaka,piše Pult

Advertisements

loading...

Facebook komentari