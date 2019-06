Horoskop – Očekuje nas naplata karmičkih dugova: Evo šta nam donosi retrogradni Neptun (do 27. novembra 2019.)

Advertisements

Retrogradni Neptun dolazi sa dozom karmičke reperkusije. Neptun nastoji aktivirati naše eskapističke tendencije. I tako, ako smo imali tešku prošlost, nekakva mučenja ili sramote, Neptun će nam donijeti potrebu da pobjegnemo od toga. To je neka vrsta ublaživača jer postoje određene duhovne boli koje se zaglavljuju u našoj DNA, piše “Atma“.

Dana 21. juna, Neptun se počinje kretati retrogradno na 18 ° 43. u Ribama. Kretat će se retrogradno do 27. novembra na 15 ° 55 ′ u Ribama.

Vaša razočaranja će biti na testu kada Jupiter bude činio kvadrat s Neptunom. Dogodit će se se*stil između Saturna i Neptuna koji donosi malo stvarnosti kako bi se spriječile zablude ili iracionalni snovi. To je možda stvar koju trebate postaviti na realan put.

Retrogradni Neptun je vrlo čest. Međutim, dolazi sa dozom karmičke reperkusije. Neptun nastoji aktivirati naše eskapističke tendencije. I tako, ako smo imali loš prošli život, pun mučenja i sramote, Neptun će nam donijeti potrebu da pobjegnemo od toga.

Međutim i ovaj je eskapizam jak. Zlouporaba moći podstaknuta retrogradnim Plutonom i malo krivice koju vam je doneo retrogradni Saturn pogoršava situaciju.

Retrogradni Neptun u tranzitu

Retrogradni Neptun u tranzitu obično traje oko 160 dana svake godine. Ipak, uticaj je u ovom slučaju mnogo manji u poređenju sa unutrašnjim planetima.

Retrogradni tranzit Neptuna može rezultirati internalizacijom tjeskobe dok se suprotstavljamo stvarnosti. Stvarnost je često razočaravajuća i učinit će da se osjećate kao da su vam snovi upropašćeni.

Možda ste vjerovali u pravu ljubav, ali sada morate prihvatiti da je to fantazija. Što više bježite od istine, to će vas više šokirati kada vas sustigne. Samo retrogradno kretanje učiniće da shvatite svoju krivicu. To sve čini još bolnijim.

Možda će se dogoditi nešto što će podstaknuti neko staro bolno sjećanje. Neptun može napredovati tako što će napraviti žrtvu od vas, ali retrogradno kretanje čini da shvatite svoju grešku.

Rizikovanje zarad sreće

Možete se osjećati poniženo. Zbog internalizovanja tog straha, na kraju ćete se povući iz društva i postati usamljenik. Savjetovanje i knjige samopomoći mogu biti od pomoći tokom ove faze.

Čak se i vaše fobije mogu ponovo pojaviti i postati moćnije. Ako se osjećate bolesno – potražite drugo mišljenje. Postoje šanse za pogrešnu dijagnozu tokom tog razdoblja.

Saturn se*stil Neptun

Tokom ovog aspekta bićete puni samopouzdanja i vjere u sebe. Idite pravim putem, budite mudri i nemojte koristiti prečice. Možda ćete se morati malo žrtvovati, ali to će vam pomoći na duge staze.

Razumijete sva ograničenja koja imate – radite unutar njih. Budite razumni u načinu na koji pristupate stvarima u životu.

Jupiter kvadrat Neptun

Preispitivat ćete sebe. Tokom ove faze nemojte biti previše optimistični. Isto tako, nemojte bježati od realnosti i upuštati se u poroke. Vjerujte svojim voljenima i njihovim savjetima. Ipak, doza stvarnosti koju Saturn se*stil Neptun donosi oduze će malo iluzije koju Jupiter donosi. Vjerujte.

Nadajmo se da ćete uspjeti za vrijeme retrogradnog Neptuna izdržati bez da izgubite vjeru. Sretno.

Advertisements

loading...

Facebook komentari