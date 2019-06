Škorpionu se smiješi avantura, a Lavu novac

Advertisements

Ovan

Pred vama je sjajnih šest mjeseci što će samo zaokružiti jednu dobru godinu. Znate koji su vam ciljevi i neumoljivo idete prema njima, stoga nema razloga da ne uspijete. Uživat ćete u plodovima svojeg truda, piše 24sata.

Bik

Ova godina neće biti ono što ste priželjkivali, pa tako ni vrijeme pred vama. Osjećat ćete se frustrirano zbog toga, ali ne zaboravite poslušati pokoji savjet ljudi koji vas okružuju. To bi moglo imati značajan utjecaj na vaš život.

Blizanci

Pred vama su mjeseci s puno prepreka, ali ne brinite, to nije ništa što ne biste mogli savladati. Sve što trebate je kontrolirati svoje emocije i znati kako igrati igru koju ste odlučili igrati. Znat ćete kada povući pravi potez.

Rak

Ono najbolje je tek pred vama, ali morat ćete nešto žrtvovati – jeste li spremni na to? Moguće je da ćete morati prekinuti neke toksične odnose, no ponekad je to nužno da bi u životu bilo bolje. Sve je na vama.

Lav

Financije su ono što vam je bilo u fokusu zadnjih mjeseci, a bit će i u narednima. Moguće je da ćete se riješiti nekih dugova, samo i dalje marljivo radite i ne odustajte – imat ćete goleme koristi od toga.

Djevica

U mjesecima pred vama shvatit ćete da trebate biti zahvalni za neke stvari u svojem životu. Do sada vam se činilo kako vam sve ide naopako, ali saznat ćete da je tako moralo biti, i da je zapravo sve u redu. Više ćete cijeniti svoj život i pokazivati više ljubavi prema ljudima koji su cijelo vrijeme uz vas.

Vaga

Cijela ova godina je borba za vas, bila je do sada, a bit će i u narednih šest mjeseci. Iako se neće sve raščistiti, na kraju će vam biti bolje. Promjene koje se događaju donijet će uspjeh u budućnosti. Budite optimistični i hrabro koračajte naprijed.

Škorpion

Pred vama je nova avantura. Iako će vam se to možda činiti pomalo zastrašujuće, to je ono što vam treba. Stoga sakupite hrabrost i ne zaustavljajte se na putu do cilja.

Strijelac

U periodu pred vama upoznat ćete neke nove ljude koji će vašem životu dati novu perspektivu – nemojte to odbaciti kao nešto beznačajno već se potrudite naučiti ponešto iz svega. Moguće je da ćete se tijekom ljeta baviti nekim aktivnostima koje će dugoročno utjecati na vaš život.

Jarac

Bit ćete izuzetno kreativni, ideje naprosto bujaju u vašoj glavi i jedva čekaju izaći. Sve što trebate napraviti je pustiti ih van i dopustiti da unesu neke promjene u vaš život, a te promjene biti će značajne.

Vodolija

Do sada vam je nedostajalo samopouzdanja, ali u mjesecima koji su pred vama to ćete nadoknaditi. Sve što trebate napraviti je izaći iz oklopa u koji ste se zavukli i otvoriti se prema drugim ljudima. Jasno ljudima dajte do znanja što želite, a hoće li to biti dobro ili loše, ovisi samo o vama.

Ribe

Mjeseci pred vama u život će vam unijeti malo zbrke. Biti će vam kaotično, ali u svemu tome postoji nešto dobro – moguće je da ćete zbog toga sresti nekoga koga niste dugo vidjeli, a jako vam je nedostajao. Osim toga, napokon ćete shvatiti tko ste zapravo i što želite, prenosi Conscious Reminder.

