Horoskopski znak koji će vam ljubav vratiti desetostruko

Oni znaju kako da privuku publiku svojom pozitivnom vibracijom i kako da naprave da nešto jednostavno poput zašećerene vode izgleda veće i bolje nego što stvarno jeste.

Govorimo o – Strijelcu!

Strijelac sanja velike snove. Jednostavno nema toga što će zaustaviti njihovu maštu.

Može posmatrati horizont i videti mogućnost u apsolutno ničemu. Bez obzira na to koliko je mračna situacija, pravi Strijelac može izmisliti sve moguće scenarije da se situacija preokrene.

Neki od ostalih znakova mogli bi za Strijelca reći kako su njegove ideje apsurdne i nedostižne. Bez obzira na to, Strijelac će ionako živjeti po svom. On ne brine o tome šta drugi misle. Kada vidi nešto što ga inspiriše, on se u to upušta umom, tijelom i duhom.

Vizija budi duh Strijelca. Ona ga inspiriše i hrani njegov um i dušu.

Važan detalj je taj što on nije zainteresovan za krajnji rezultat. Postizanje cilja njemu nikada nije najbitnija stvar. Ono što on zaista traži je avantura. Spontanost mu je u kostima i stalno mijenja tok planova. Ništa ne oduševljava Strijelca poput avanture.

Mnogi kažu da Strijelac najviše voli putovanja, ali postoji dosta rođenih u ovom znaku koji se opiru tome. Ono što ih najviše uzbuđuje je posmatranje svijeta oko sebe.

Veliki svijet je njihovo igralište, ispunjen ne samo mjestima, već i ljudima i idejama.

Kada stvari postanu dosadne, Strijelac odlazi. On mrzi ponavljanje i rutinu. Ako ikada zaglavi na mjestu gdje ne može promijeniti igru, njegov optimizam i duh počinje da odumire.

Sloboda je ono što mu je stvarno potrebno i nikada se ne smije osjećati zarobljen u kavezu. On je istraživač u srcu i potrebno mu je mnogo prostora kako bi disao i lutao svijetom.

Kada je riječ o odnosima, to je prilično složen znak, posebno za one koji traže vječnu vezu. Tajna istina je da obavezivanje može biti prilično teška misao za Strijelca. To ne znači da on ne može to učiniti. Samo mu je potrebno dosta prostora kako bi mogao disati u tom procesu.

Neki su mu spremni to pružiti – dok drugi to ne mogu. Sloboda je ono što Strijelcu treba, kavez ga tera dalje. Strijelcu samo treba dovoljno prostora kako bi se avanturista u njemu mogao izraziti.

Ključ koji otključava srce Strijelca je mogućnost povremenog bijega. Ako mu pružite tu mogućnost, on će se uvijek vraćati kući. Iako nije kućni tip, on voli svoj dom, svoju bazu i na kraju će se uvijek vraćati u nju.

Posljednji važan element za dugotrajan odnos sa Strijelcom ima veze s vizijom. Ako Strijelcu damo mogućnost da razgovara o svojim snovima, onda bismo se mogli duboko povezati s njegovim velikim srcem.

Kada Strijelac ima nekoga ko ga sluša, ko vjeruje u njega, on se tada osjeća potpuno. Dajte mu mogućnost da njegov duh leti i osjetit ćete njegovu ljubav koja će vam se vratiti desetostruko, piše “Noizz“.

