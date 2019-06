Horoskop – Mars je u Raku do 1. jula: Očekuju nas burne emocije

Advertisements

Saturn se 14. juna protivi Marsu i možda ćemo imati problema s autoritetima, a naši planovi mogu da budu blokirani na neki način. Mars se protivi Plutonu 20. juna i osjećat ćemo se snažno motivisani za postizanje naših ciljeva. Možda ćemo se takmičiti s moćnim ljudima.

Mars je u intuitivnom Raku gdje će boraviti do 1. jula. On je planeta energije, se*sa, rata i ambicija, i nije prilično prijatan u vodenom Raku, ali to ne bi trebalo da bude težak tranzit, sve dok mi držimo kontrolu nad našim emocijama. Možemo da postanemo više pasivno-agresivni nego otvoreno borbeni, ako se ne osjećamo vrlo ugroženima nečim. Ljudi oko nas mogu lako biti povrijeđeni, tako da je najbolje biti nježan prema našim voljenima.

Možemo da postanemo odbrambeniji nad stvarima za koje smatramo da pripadaju nama, kao što su odnosi, djeca, vlasništvo i bilo šta drugo povezano s kućom. Moramo da zapamtimo da je zdravo biti uporan i da bi trebalo da pokušamo govoriti, umjesto da skrivamo naša osjećanja kako bismo mogli da eksplodiramo kasnije. Možemo da uložimo više energije u naše kuće tokom ovog tranzita i radije ćemo tamo da provedemo slobodno vrijeme, umjesto da izlazimo, piše” Conscious reminder”.

Sukob može da se pojavi zbog emocionalnih problema, ali s njim ćemo se suočiti s više saosjećanja nego što je to uobičajeno i čini se da imamo intuitivno razumijevanje potreba naših najmilijih. Ljudi rođeni u znaku Raka imaju reputaciju da su pasivni, ali postaju ljuti ako nešto prijeti njihovim partnerima, prijateljima ili porodici, poput majke medvjedice koja štiti svoje mladunce. Treba da budemo fleksibilni i slušamo našu intuiciju, jer će ona biti jača od normalne i naš se*sualni život može da postane intimniji tokom tog razdoblja.

Mars stvara neke teške aspekte drugim planetima tokom putovanja kroz Raka. Saturn se 14. juna protivi Marsu i možda ćemo imati problema s autoritetima i naši planovi mogu da budu blokirani na neki način. 20. juna Mars se protivi Plutonu i osjećat ćemo se snažno motivisanim za postizanje naših ciljeva i možda ćemo se takmičiti s moćnim ljudima, prenosi “Atma“.

