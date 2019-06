Advertisements

No, sada se pojavio video koji pokazuje da i nisu toliko skladni koliko izgledaju. Naime, riječ je o nedavno održanom službenom događaju tokom kojeg su s ostalim članovima kraljevske porodice stajali na balkonu palate. Harry je stajao iza Meghan koja se u jednom trenutku okrenula prema njemu da mu nešto kaže, no to joj nije pošlo za rukom, izveštava “Hayat“.

