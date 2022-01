ČVRST SAN REMETE JETRA, PROSTATA, ŽUČ…

Problemi sa odlaskom na spavanje između 21-23h

Period između 21 i 23 omiljeno je vrijeme za odlazak u krevet za većinu ljudi. Ako imate problem da u ovo vrijeme zaspite, možda ste pod stresom i imate simptome anskioznosti. Meditacije, pozitivna mišljenja, relaksacija i vježbe istezanja mogu biti od pomoći.

Buđenje između 23 i 01

Prema kineskoj medicini, energija žučne kese je aktivna u ovo doba. Buđenje u ovom periodu može biti povezano sa emocionalnim razočaranjem. Ako želite da nastavite da spavate, obratite pažnju na praštanje i prihvatanje sebe takvi kakvi jeste.

Buđenje između 01 i 03

Ovoga puta čvrst san vam ne dozvoljava energija koja dolazi iz jetre. Da biste spavali mirno, potrudite se da pijete toplu vodu i naučite kako da konrolišete bijes.

Buđenje između 03 i 05

Do buđenja u ovom periodu dolazi zbog energije iz pluća i osjećaja tuge. Vježbe dubokog disanja će vam pomoći. U ovom periodu može doći do “Uzdizanja svijesti”. Možda je to znak da neka viša sila pokušava da komunicira sa vama i pošalje poruku. To se često prikazuje kao neka vrsta nadljudskog dostignuća, ali u stvari znači da oslobađate svoju dušu i svijest od nagomilanog tereta.

Buđenje između 05 i 07

Energija koja dominira u ovom periodu potiče iz crijeva i može biti povezano sa emocionalnim blokadama,ptše Aura

Facebook komentari