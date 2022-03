Opraštaju, ali nikad ne zaboravljaju: Bik bezobrazluk, Škorpija kritiku…

OVAN

On teško zaboravlja traumu iz djetinjstva ili poniženje koje je doživio od onih koje je najviše volio i kojima je slijepo vjerovao, a baš oni su ga iznevjerili ili pustili da se kroz život bori i probija potpuno sam. Neko u koga je imao povejrenja (roditelji ili bliski rođak), olako ga je ubacio u “životni ring”. Iako je Ovan uspio da se rano osamostali i izbori za svoje mjesto pod suncem, takav ožiljak na njegovoj duši teško zarasta.

BIK

Čak i kad bi htio, on ne može da zaboravi drskost i bezobrazluk kolega koji nisu imali razumijevanja, ni poštovanja za njega onda kada je to najviše zasluživao, prije svega zbog svog znanja, rada i upornosti. Pošto je ljubav za Bika podjednako važna kao i karijera, on teško može da se pomiri da se zbog više sile, romansa u inostranstvu sa nekim u koga je bio zaljubljen, nije mogla da se ostvari, a Bik se nadao da će otputovati zajedno.

BLIZANCI

Jedan od najinteligentnijih predstavnika Zodijaka snalazi se uvijek i na svakom mjestu, pa Blizanci zato na prvi pogled djeluju kao da ih ništa nije ni moglo povrijediti do te mjere, da bi bilo kakve neprijatne situacije željeli da zaborave. Ipak, imaju i oni svoju slabu tačku – kreativnost (igra, muzika, pjesma, slikanje) koju, ukoliko ne realizuju onako kako su maštali, može zauvijek ostati samo njihova neostvarena želja. A to se teško zaboravlja.

RAK

Romantični Rak želio bi da zaboravi onaj trenutak, situaciju ili dan kada je bio vrlo mlad, zanesen i kada je prvi put doživio ljubavno razočaranje. Pratiće ga taj osjećaj kroz život, a on će se truditi da ga prepusti zaboravu i biće mu teško. Zaapravo, svaki dan sve teže, jer Rak pamti nježnosti i snove u kojima je lebdio, a onda se sve srušilo. Kada bi bar mogao da sazna zašto je sve moralo da bude tako, a ne onako kako je on priželjkivao.

LAV

Kad bi Lav mogao da zaboravi poraz u njegovom omiljenom sportu (npr. tenis), lakše bi mu bilo, ali uspomene mu ne daju mira. Ukoliko nije mogao da postane general u vojnoj službi ili da bude vođa tima u nekoj važnoj državnoj instituciji (politika, nauka), ovaj rođeni borac, ne može da bude zadovoljan. Teško zaboravlja neuspjeh ili mogućnost da je u nečemu mogao bude prvi, da bude onaj koji organizuje posao i riješava problem od opšteg interesa.

DJEVICA

Sve i da hoće, Djevica ne može da zaboravi prvu ljubav, pa joj se cijelog života, u mislima vraća prisejćajući se tog nezaboravnog osjećaja. Bilo bi joj vjerovatno lakše, kada bi uspela da se riješi emotivnog “balasta” koji je povremeno pritiska, jer razmišlja o tome šta je moglo da bude, a nije. Ili šta bi bilo da je osoba koju je voljela, sada pored nje. Iako praktična i racionalna, Djevica ne zaboravlja ni prvi susret, ni prvi poljubac.

VAGA

Vaga ne zaboravlja nepravdu ili poniženje koje je doživjela na radnom mjestu, i to onda kada je vjerovatno bila vrlo uspješna, možda baš u svom profesionalnom zenitu ili se njoj bar činilo da je tako. I kad sve prođe, a ona nastavi dalje, jer Vaga je vječiti borac, naročito protiv nepravde, gorak ukus poraza koji je doživjela, uvijek će je opominjati da nije sve uvijek onako kako izgleda, kao što ni ljudi nisu onakvi kako ih je ona doživjela.

ŠKORPIJA

Škorpija ne zaboravlja nijedan trenutak kada je bila javno izložena bilo kakvoj vrsti kritike ili nepravde, zbog koje se osjetila vrlo neprijatno u nekom većem društvu, bilo da se radi o poslu ili privatnom životu. Ne voli da bilo ko ugrozi njene ideale, ciljeve, planove koje je željela da ostvari, a onda se našao neko ko se usudio da dovede u pitanje njene visoke kriterijume i sistem životnih vrijednosti. Iako bi htela da zaboravi, Škorpija sve pamti.

STRIJELAC

Bar jednom u životu, Strijelcu se desilo da je ispao naivan, zato što je napravio pogrešan poslovni potez ili podigao neki nepovoljan kredit koji mu se posle obio o glavu. Ponekad želi da zaboravi kako mu se sve to desilo, a ponekad je upravo sjećanje na sve neprijatnosti kroz koje je tada prošao, opomena da uvijek treba da bude oprezan i da ne vjeruje nikome. Jer, koga zmija jednom ujede, i guštera se plaši.

JARAC

Ne zaboravlja nekoga koga je volio, a taj je ipak odlučio da, umjesto da ostane s njim, oproba sreću negdje daleko, u drugom gradu ili nekoj stranoj zemlji. Zato Jarac cijelog života pothranjuje uspomene na osobu koju je volio, prisjeća se svega što je moglo da bude, a nije, bježi povremeno u svoj svijet mašte i uspomena, ne bi li mu bilo lakše. Gleda romantične filmove, priželjkuje da napiše ljubavni roman ili jednostavno prebira sjećanja u svojoj glavi.

VODOLIJA

Vodolija ne zaboravlja poniženje na profesionalnom planu, čak i kada djeluje toliko nonšalantno, da biste pomislili da je tako nešto nikad nije ni dotaklo, a kamoli pogodilo. Ipak je to samo maska ili podsvjesno potiskivanje onoga što je Vodoliju zaboljelo. Iako je osvetoljubiva, prvenstveno zbog povrijeđene sujete, voljela bi da može da zaboravi nešto toliko ružno kao što je izdaja, nepovjerenje ili poniženje od strane onih kojima je vjerovao.

RIBE

Željela je da zablista u javnosti, na nekoj pozornici ili filmskom platnu, možda i političkoj sceni, ali to se nije desilo. Riba zato ne može da zaboravi situaciju ili propuštenu šansu koja joj se ukazala, ali ona u tom trenutku nije znala da prepozna razliku između njene mašte i jave. Tada je melanholična Riba shvatila da je povlačenje u sopstveni svijet, daleko manje bolno, od suočavanja sa stvarnošću koju i dalje ispunjavaju njeni snovi, piše portal “Ulepšajte budućnost“.

