Za njima žene uzdišu: Oni su najveći zavodnici Zodijaka

Pojedini znakovi horoskopa su pravi šarmeri i izdvajaju se od ostalih po svojim sposobnostima zavođenja. Evo koju su to muškarci:

Bik

Iako je toga nesvjestan Bik spada u vrhunske zavodnike horoskopa. On je spontan i to je ono čime osvaja nježniji pol. Kraj njega žena se osjeća posebno, a umije da priredi vatromet emocija i pažnje.

Bikovi imaju prirodnu toplinu u očima i ponekad nesvjesno privuku i one koje ne bi željeli.

Blizanci

Drugo ime za njih je šarm. Rijetko koja dama može da im odoli. Obožavaju da zavode i znaju jako lijepo da govore te uvijek uz neku zanimljivu priču osvajaju ljepši pol. Ističu svoj intelekt čime se izdvajaju iz mase, a svojim pozitivnim stavom vezuju osobu koju su pikirali za cijeli život.

Škorpija

Ovog muškarca teško da nećete uočiti. Njegov pogled ne može da vas ostavi ravnodušnom. Ovo je znak koji duboko osjeća i njegova intuicija je izražena do te mjere da u svakom trenutku zna koje su vaše potrebe, a s obzirom na to da je u emotivnom smislu veoma predan uživat će da i vas zadovolji do maksimalnih granica. Njegovo umijeće vođenja ljubavi ostaje za pamćenje, piše “Aura“.

