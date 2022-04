Jorgovan – biljka koja liječi krv, jetru, probavu, ali i psihičke tegobe

Domovina je jorgovana Balkanski poluotok. Kao cvijet omiljen je u kršćanstvu u vrijeme Uskrsa. U svojim obredima rabi se u egzorcizmu, reinkarnaciji, gatanju, vidovitosti, a raširena je i uporaba jorgovana kao psihofizičke zaštita. itd. Za liječenje se rabi cvijet, list, kora i kora ljuske sjemena. Kora drva i kora omotača ljuske sjemena rabe se za liječenje malarije, i to povratne malarije s jakom kliničkom slikom – simptomima groznice praćene drhtavicom i visokom temperaturom (antipiretik). Za liječenje reumatskih bolesti, i to naročito reume živca te za liječenje navale krvi u jetru (Congnestio hepatis), što je jako bitno da ne dođe do nekroze stanica jetre (hepatocita), za liječenje probavnih tegoba kao što su proljev – dijareje (adstrigent), za liječenje to jest

odstranjivanje glista iz crijeva (vermifug). Listovi se rabe za liječenje groznice i bolesti usta kod djece, kongestije jetre (navala krvi u meko tkivo), tegoba probavnog sustava kao što su crijeva (slaba probava i pražnjenje crijeva, proljev – dijareja), kod tegoba dišnih organa (kašalj, bronhitis), kod povišene temperature tijela, bubrežnih kamenaca, visokog krvnog tlaka te kod nametnika u crijevima.

Cvjetovi se rabe za liječenje kožnih bolesti kao što su osip, opekline (listove kuhamo dok voda ne pocrni te se infuzija čaja rabi za obloge), posjekotine, ogrebotine i različite kožne nečistoće, naročito u njezi lica (cvjetove kuhamo u mlijeku te stavljamo obloge na lice), kod tegoba probavnog sustava te tegoba dišnih organa (kašalj, bronhitis), kao što su zatvor ili nadutost, neuralgije, tegobe oči (glaukoma – oblog za oči) itd. U literaturi se spominje i uporaba cvjetova u magičnim obredima, i to za zaštitu, čišćenje – pročišćavanje kuće, soba – a rabili su se mirisni cvjetovi kako bi otjerali zle duhove te ujedno donosili pozitivnu energiju, blagoslov života kao vjesnik radosti i dara života itd. Ulje cvjetova jorgovana poznato je pučko sredstvo za masažu i liječenje reume kao i neuralgije živaca. U aromaterapiji rabi se za emocionalnu i duhovnu ravnotežu te za jačanje senzualnosti i liječenje potištenosti. Cvjetovi jorgovana mogu se jesti sirovi, dakako u manjim količini jer jedenjem stežu i isušuju sluznicu usta. Najpoznatije je jelo kad se umoče u tijesto za palačinke i prže u ulju. Također su izvrstan dodatak proljetnim miješanim cvjetnim salatama od samoniklog jestivog bilja. Jorgovan rabimo kao: adstringent, antipiretik, analgetik, antireumatik, antiinflamatorik, antihelmetik, dermetik, sedativ, tonik, vermifug,piše Vecernji

