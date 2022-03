6 horoskopskih znakova koji UVIJEK izaberu pogrešnog partnera

Ljudi se često zaljube u pogrešnu osobu, ali je ponekad teško vidjeti da li je neko skloniji pogrešnim izborima od drugih. Međutim, astrologija ima odgovor na to. Sljedeći horoskopski znaci će završiti sa slomljenim srcem češće od drugih.

Otkrivamo vam u nastavku koji znaci najčešće biraju pogrešne partnere…

Ovan

Hrabri i samosvjesni Ovnovi su uvjereni da mogu pobjediti svakoga i vjeruju da se može postići sve što požele. Ne plaše se površnosti, sebičnosti i kukavičluka partnera, jer nemaju te kvalitete i ne shvataju ih ozbiljno. Oni misle da su to samo kratkotrajne slabosti i da će njihov partner postati nova i bolja osoba. Zbog toga sami kontrolišu emocionalni odnos i bore se za njega, ali kada se napokon razočaraju, odlaze i nastavljaju potragu.

Bik

Bikovi su uvijek čvrsto na zemlji i njihove glave nisu u oblacima, a njihovo srce je na pravom mjestu. Oni su vjerni ljudi koji vole, pa im je potrebno partnerstvo i dijeljenje nježnosti i emocija. Teško se nose sa usamljenošću, pa uporno traže partnera. Pošto su samopouzdani i tvrdoglavi, navikli su da dobijaju ono što žele, pa čak i ako ne vole osobu koja ih privlači, ne odustaju. Naravno, na kraju će biti razočarani.

Rak

Najosjetljiviji znak, Rak, je najjače povezan sa ljudima. On ostaje u toksičnom odnosu mnogo duže od ostalih znakova, jer ne može podnijeti raskid. On vjeruje da je sve moguće dok postoji ljubav i ne primijećuje da su osjećanja samo sa njihove strane. Rak ne shvata da je u vezi uglavnom sam.

Škorpija

Kada im se neko sviđa, Škorpije ne znaju za prepreke. Oni su spremni na sve i ne shvataju da njihova upornost često tjera drugu osobu da se povuče. Škorpije se rukovode svojom opsesijom i stalno osjećaju da su zaljubljeni u pogrešnu osobu.

Strijelac

Strijelčevi uvijek čeznu za nečim novim i ništa ih ne može zaustaviti kada nešto naume. Oni su spremni da odu do kraja svijeta. Zbog toga se često zaljubljuju u ljude koje ne mogu imati jer žive na drugoj strani sveta, zauzeti su ili postoje razlike između njih. Kada se probude iz ovog sna, odmah prelaze na drugu osobu koju žele da osvoje.

Ribe

Ribe su mirne, kreativne, ljubazne, emotivne i žele da žive u svom svijetu, daleko od brutalne stvarnosti. Teško je naći partnere koji imaju dovoljno osjećanja za njih i često se zaljube u one koji ih ni ne primijećuju. Najčešće je razlog to što misle da bi sa tom osobom mogli imati život u boljoj stvarnosti. Često je to pogrešna osoba sa kojom nemaju ništa zajedničko, piše “Cosmopolitan“.

