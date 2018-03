LJUBAVNI HOROSKOP ZA APRIL 2018: Škorpija ima sve što joj treba da bi našla svoju sreću, Bik zavodi, nova veza za Vodoliju

Od svih planeta, tokom aprila 2018. godine, najbolji položaj ima Venera: vlada Bikom koji je snažan, miran i optimističan. Svakom od nas može da donese sreću i rešenja za određena polja. Budite pažljivi, iskoristite dobar vjetar u leđa, izbjegnite prepreke na putu i nadamo se da ćete do svog odredišta stići sigurno i sa stilom, piše “Balkans Press“.

Advertisements

OVAN

Sunce, vladar kuće ljubavi Ovna, nalazi se u Ovnu tokom aprila 2018. godine. To znači da možete očekivati puno se*sualne moći, strastvenije žudnje, dublja osjećanja, više hrabrosti u romantičnim akcijama i više ljubavnih ponuda ili barem onih koje će biti teško odbiti. Ukratko, strastveni instinkti pokretat će vas i voditi, što će uticati na događanja tokom aprila. Ipak, neće sve teći tako glatko. Kontradiktorni planetarni aspekti, neki nepovoljni, a neki pozitivni, utiču na Ovnove i vladara Ovna, Marsa i donose nevolje u život Ovnova. Dobra stvar u svemu tome je što Ovnovi vole izazove!

BIK

Venera vas obasipa svojim senzualnim darovima gotovo tokom celog aprila 2018. godine. Prisustvo Venere u Biku povećava vašu moć zavođenja, donosi vam povoljne okolnosti koje su dobre za zabavu, flertove, pronalazak nove ljubavi ili obnovu veze sa bivšim ili bivšom ili za oživljavanje strasti u dugim vezama. Nemojmo zaboraviti Jupitera koji svojim prisustvom u kući veza Bika donosi blagostanje i teoretski, trebalo bi da budete sretni i zadovoljni. U praksi vaše vedro nebo može biti zatamnjeno oblacima, jer je Mars, vladar kuće parova Bika, u lošem društvu. Ipak, problemi su samo privremeni i dobro raspoloženje brzo će se vratiti.

BLIZANCI

Na ljestvici ljubavnog ispunjenja, april 2018. godine zaista ne može osvojiti vrhunac. Ako padne negdje na pola, još uvijek je to dobro. Venera, planeta ljubavi i vladar kuće ljubavi Blizanca nije u položaju u kojem može da iskaže slobodnu volju. To znači da ne može da kontroliše situaciju, nego se mora suočiti sa onim što dođe na putu. Mars, vladar kuće parova Blizanaca, je isto u teškom položaju i povrh svega u napetom i ometajućem društvu (Saturna i Plutona). Ali napola puna čaša govori o razvedravanju i smirivanju oluje zahvaljujući Veneri i Marsu i šteta će biti manja ili privremena. Perspektiva tokom sljedećeg mjeseca je sjajna, zato se sada naoružajte strpljenjem i humorom dok stvari ne krenu onako kako vi želite.

RAK

April 2018. godine nije najprijatniji mjesec za ljubavni život Raka. Mars, Saturn i Pluton zajedno su u kući veza Raka. To su krute planete i to nije mala stvar. Mogli bi da prolazite kroz određene probleme u ljubavnom životu ili ćete kao par prolaziti kroz teži period zbog nekih spoljnih faktora ili bi voljena osoba mogla da prolazi kroz određene probleme (u profesionalnom životu, sa zdravljem i slično) koji će imati uticaja i na vas. Najbolji način da se nosite sa situacijom je da iskoristite energiju ovog astrološkog sklopa kako ne bi imala uticaja na vas. Najbolje što možete oboje da preduzmete je da udružite snage kako biste zajedno našli rješenja za teške zadatke, iako će vaša snaga, strpljenje i ambicioznost biti na testu. Uprkos problemima s kojima ćete morati da se suočite, dobra vest je da vam pomoć dolazi, zato što Venera i Jupiter prave pozitivan aspekt sa kućom veza Raka.

LAV

Sa Venerom na Zenitu, veze Lava tokom aprila 2018. godine su u centru pažnje. Postoji veza između ljubavnog i profesionalnog života ili društvenog statusa. Može se dogoditi i to da vas privuče osoba iz viših krugova ili neko poznat. Možda će neko s kime sarađujete odjednom postati vidljiv ili vidljiva ili privući pažnju javnosti. Položaj vladara kuće parova Lava ukazuje na još jednu vrstu povezanosti: između ljubavnog života i obaveza, odgovornosti, zalaganja. Čini se da nećete imati toliko slobode izbora koliko biste željeli i možda ćete biti prisiljeni da se ponašate po pravilima.

DJEVICA

Između Jupitera, vladara kuće parova Djevice, i Neptuna smeštenog u kući parova Djevice harmoničan je odnos koji vam donosi romantičnu euforiju sve do novembra 2018. godine. Ako postoji intelektualna kompatibilnost i dobra komunikacija (Jupiter je u 3. kući Djevice) onda će sve biti sjajno. Tokom aprila 2018. godine Venera, planeta ljubavi, nalazi se u vašoj 9. kući i u opoziciji je sa Jupiterom. Sve se vrti oko pitanja vrijednosti, kulturoloških ciljeva ili zajedničkog duhovnog putovanja. Ljubav cvjeta dok ćete sa voljenom osobom otkrivati nove horizonte kroz znanje ili putovanje. Se*sualnost je napeta i zahtjeva dublju povezanost, intenzivnija i potpuna osjećanja. Ako to nije popraćeno mentalnom usklađenošću, može postati izvor stresa, frustracija i neprijatnosti.

VAGA

Veze Vage značajne su u aprilu 2018. godine kada Sunce prolazi kroz kuću parova Vage u kojoj je Uran domaćin već nekoliko godina i Merkur tu prolazi kroz svoj retrogradni ciklus. Ljubav, brak i porodični život u prvom su planu, posebno kada je Mars, vladar kuće parova Vage, u vašoj kući doma, vlasništva i porodice. Možda ćete uložiti zajedničke snage kako bi razrešili neke probleme vezano za vaš dom ili će na vaš odnos uticati roditelji ili će se voditi rasprava oko pitanja vlasništva i slično. Može biti snažnih romantičnih impulsa, ali svakodnevnica će vas držati čvrsto nogama na tlu i komunikacija je od presudne važnosti za vaš odnos. U drugom dijelu mjeseca stvari će se razjasniti.

ŠKORPIJA

Kada se radi o ljubavnom životu, vi ste zaista sretnici u aprilu 2018. godine. Venera, planeta ljubavi (koja je za Škorpije i vladar kuće veza) je tačno u kući kojom vlada, u jakom i dobrom položaju. Ne ometaju je negativni planetarni aspekti i zato vam daje najbolje od svega: ljubav, atraktivnost, nježnost, sreću u novim ljubavnim vezama, mir i harmoniju parovima. Drugom kućom koju povezujemo s vezama Škorpija, kućom se*sualnosti i strasti, vlada Jupiter, a Jupiter je smješten u Škorpiji. Može se reći da imate sve potrebne dijelove slagalice koji su vam potrebni kako biste našli svoju sreću. Napravite prvi korak!

STRIJELAC

Sunce zagrijava svojim zracima kuću strasti Strijelca kroz prve dvije dekade aprila 2018. godine. U istoj kući nalazi se Merkur, ali je retrogradan u prvoj polovini mjeseca, u drugoj nastavlja direktnim hodom. U vašoj kući strasti nalazi se i Uran, ali već ste se navikli na njega posljednjih sedam godina. Ovo je kombinacija koja vas motiviše i pokreće: krv jače kola, osjećate leptiriće u stomaku i žudite za novim iskustvima. Sa druge strane, može vam donijeti i neočekivan preokret događanja. Neki događaji tokom aprila 2018. godine podstaknut će vas da pobliže pogledate neke probleme vezano za ljubavni život ili za djecu.

JARAC

Venera, planeta ljubavi, vladar je i kuće strasti Jarca i tokom aprila je smještena upravo u toj kući. Pred vama je mjesec pun strasti, romantike i nježnosti. Otvoreniji ste kada se radi o flertovima i pustolovinama, a novih ljubavnih prilika neće nedostajati. Sa druge strane, strastveni Mars, planeta žudnje, je u Jarcu. Pokušava da nadjača vašu suzdržanost, komplekse i frustracije koje bude Saturn i Pluton u vašem znaku. Uz takve tranzite mogli biste da prolazite kroz napet period i suočite sa dodatnom dozom stresa. Odmor, izvor sreće i sklad dolaze kroz kreativnost, zabavu i, najvažnije od svega, kroz ljubav. Ako imate porodicu, dom i najmiliji biće u centru vaše pažnje, a djeca izvor sreće.

VODOLIJA

Komunikacija i mentalna kompatibilnost su najvažniji za vaš ljubavni život tokom aprila 2018. godine. Što se toga tiče, vladar vaše kuće parova, Sunce, i vladar kuće erotike, Merkur, na istoj su strani. Razgovori, razmjena mišljenja, poruke i isti intelektualni interesi olakšavaju zbližavanje partnera ili može donijeti novu ljubav, ako to želite. Možda stvari neće uvijek teći glatko (zato što je Merkur retrogradan u prvoj polovini mjeseca), ali možda je to iz razloga da se nauče neke lekcije, da se otkrije istina, da dođe do napretka; da naučite bolje da razumijete voljenu osobu, da možete da razgovarate o bilo čemu, uključujući najosjetljivije i najintimnije stvari.

RIBE

Vladar kuće parova Riba, Merkur, nije u najboljem raspoloženju tokom aprila 2018. godine: smješten je u kući novca Riba, u kvadratu je sa triom Mars – Saturn – Pluton iz Jarca, i povrh svega, retrogradan je u prvoj polovini mjeseca. Emotivne veze Riba pate zbog povećanog stresa, vjerovatno zato što se moraju suočiti sa previše stvari kroz novčana pitanja ili zajedničke poslove. Može se raditi i o pritisku koji dolazi iz okoline, što neće uticati na povezanost para ili neke poteškoće koje par ima, nego će ti spoljni faktori samo ukazati na moguće probleme u vezi. Venera, planeta ljubavi, prolazi kroz 3. kuću Riba i kaže da će problemi biti rješeni kroz razgovore, uz diplomatiju i humor.

Advertisements

loading...

Facebook komentari