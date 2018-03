OVO SU NEGATIVNE OSOBINE SVAKOG HOROSKOPSKOG ZNAKA: Ovan je jedan naporni egomanijak, Bik lijena mazga a Djevica hipohondar

Ne bi mogli doživjeti hladnoću da nismo iskusili vrućinu. Ne bi prepoznali ljubav da nismo nikada doživjeli mržnju. Tako postoje oprečne osobine u svakom od astroloških znakova, prenosi “Balkans press“.

Advertisements

Baš kao što se govori o pozitivnim karakteristikama svakog znaka, potrebno je govoriti i o njihovim negativnim osobinama. Razmotrimo neke teške osobine, ali u duhu zabave…

Ovan

Sebičan

Loš Planer

Naprasit

Budući da je Ovan prvi horoskopski znak, osobe rođene u znaku Ovna su astrološke bebe. To je razlog zašto je njima važno uvijek govoriti o sebi. Vi možete i umirati, a vaš prijatelj Ovan će i dalje samo nastaviti pričati o sebi, ne primjećujući da imate problem. On je fokusiran na sebe i zapravo ne sluša druge ljude kada oni govore. Nemojte se iznenaditi kada zatražite njegovo mišljenje vezano uz neku vašu važnu dilemu, a on vas samo blijedo pogleda. Ovan ne razumije koncept pomnog razmišljanja, tako da nikada ne planira unaprijed. Ovan kaže sve što mu je na pameti; oni samo izvale stvari prije nego što uopće promisle. Znaju imati snažne izljeve ljutnje. Često ne mogu shvatiti što nije u redu s vama i zašto ste uzrujani zbog njih. Ovan misli da je uvijek u pravu.

Bik

Lijen

Tvrdoglav

Pasivno-agresivan

Bik se uglavnom voli svaki dan dugo odmarati u hladu pod lijepim drvom. Dakle, vaš prijatelj Bik je lijen i njegova želja je odraditi što je manje moguće posla. Ako njegov posao može obaviti neko drugi, to je još bolje. Bik sve voli raditi na svoj način i neće popustiti ni malo. On je tvrdoglav kao mazga. No, pošto je nježna Venera njegov vladar, on će to tako slatko izvesti da ničega nećete biti ni svjesni. A ako ne želite učiniti određenu stvar, budite spremni za pasivno – agresivan pristup. Oni su majstori u tome. Bik će djelovati jako ljubazno, mirno će vam se smiješiti i lagano dalje neće raditi ono što bi trebao učiniti. Bik ima veliku ljubav prema ljepoti, umjetnosti, muzici i suprotnom spolu. No, on ima i tendenciju pokušavati ignorirati oštrije realnosti života – i pogodite tko se suočava s njim? Vi. Zato što ste tako dobri u onome u čemu već jeste dobri. Vidite, rekao sam da će vas pokušati šarmirati.

Blizanci

Ne može čuvati tajne

Promjenjiv

Površan

Blizanac voli jako puno pričati. Ako imate tajnu, nemojte mu reći, osim ako ne želite da cijeli svijet zna. Blizanac ima brzi um i misli i govori o više tema u jednom trenutku. To može biti zbunjujuće drugim ljudima koji slušaju, jer je teško biti siguran kad o kojoj temi priča. To može biti vrlo teško pratiti, a njemu će smetati ako imate problema s tim. Blizanac je obično u žurbi i obavlja stvari brzo. Zbog toga ponekad ima nervozu u želucu i glavobolje, jer previše stvari odjednom radi. Također, imajte na umu da se povremeno ne protivi pričanju bijelih laži, u slučaju da saznate kako je ispričao vašu tajnu ili ako slučajno ispriča nešto pogrešno i ne želi preuzeti odgovornost za to. Blizanci mogu biti promjenjivi i površni.

Rak

Potrebit

Osjetljiv na kritike

Zamjera

Tek je 18:00, a vaš prijatelj Rak već se s mamom čuo pet puta. Naviknite se na to ili uključite mamu u više svojih aktivnosti. Lakše je na taj način. Rak je ljubazan i pun razumijevanja. On će vam dati svu svoju pažnju. On sluša vaše probleme, ali isto to očekuje i od vas. Kritike ne podnosi dobro. Ako mu želite dati savjet i mislite da problemu pristupa na krivi način, birajte riječi vrlo pažljivo. Rak nikada ne zaboravlja uvredu. Mrzim reći da zamjera, ali on zamjera. Također, nikada nemojte kritizirati njegovu djecu i njegove voljene osobe. On to može učiniti, ali vi – ni slučajno. On, također, stalno brine o nečemu i može vas iznervirati sa svim tim malim stvarima o kojima brine. Lako se razboli i potrebno mu je puno odmora. To je uglavnom zato što je tako emocionalan; on sam sebe iscijedi.Njegovo raspoloženje je promjenjivo, kao i njegov vladar Mjesec, koji svaka 2 i pol dana ulazi u novi znak. Kupite jedan od astroloških kalendara i pratite. Tada ćete shvatiti uzorak ponašanja. Vodite dnevnik, također!

Lav

Sebičan

Tvrdoglav

Arogantan

Lav se ponaša vrlo kraljevski. U stvari, ponekad zaboravlja da on zapravo nije iz kraljevske obitelji. On uvijek kasni kada napravite planove za izlazak s njim. To je neugodno, jer je vaše vrijeme dragocjeno, također. On se voli pojaviti na velika vrata, jer je apsolutna kraljica drame. Lav je velikodušan. Voli priređivati zabave, ali to je obično nakon što kupi neku skupu novu igračku ili sobu punu namještaja. Zabava je zapravo samo prilika za njega da to pokaže, a ne zato što vas želi vidjeti. Lav voli odmarati i osjeća da ga drugi trebaju snabdijevati i obaviti većinu posla. Vrlo je tvrdoglav i nikad se ne predomišlja.Lav voli savjetovati druge o frizuri, odjeći, projektima, poboljšanju kućanstva, ali ponekad zaboravlja da i drugi ljudi imaju različita mišljenja. Lavu je teško shvatiti da ne razmišlja svatko onako kao i on i da se neće svi uvijek složiti s njim. Njegova arogancija i sebičan stav može brzo dosaditi.

Djevica

Opsjednuta detaljima

Hipohondar

Perfekcionist

Djevica je veliki, veliki govornik. Ona može razgovarati cijelu noć. Problem je u tome što govori o vrlo trivijalnim stvarima koje vas mogu izludjeti. Ako idete na ručak, Djevica može 15 minuta uspoređivati dvije vrste salate i očekivat će od vas da sjedite i slušate.Ona je inteligentna i duhovita, stoga može biti zabavna, ali ona jednostavno ne može prestati pričati kada su njene misli okupirane s nečim. Puno brine i sklona je hipohondriji, a također će brinuti o svim kemikalijama i sastojcima lijekova.Ona će vjerojatno uzeti oko 20 vrsta vitaminskih dodataka prehrani za sve vrste razloga, odlučujući kako je to sigurno jer su “prirodni”.Unatoč tome, ona će svaki dan imati lajmsku bolest, lupanje srca, otežano disanje i nekoliko drugih zdravstvenih problemi. Nikad ne dopustite da čita medicinske knjige ili da gleda emisije o nekoj bolesti ili će umisliti kako i od toga boluje.Djevica priča o stvarima koje treba napraviti, umjesto da ih jednostavno napravi. Problem je u tome što kad izgubi toliko vremena na pričanje, posao bi mogao biti završen. Neke Djevice se mogu činiti sitničave. One su uvijek vrlo uredno odjevene.U radnom okruženju, svaki dokument mora biti savršen, svaka mapa uredna, a svaki papir na svom mjestu. Djevice inzistiraju na urednom i čistom okolišu. Djevica je, također, kritična, jer ne možemo svi biti tako savršeni kao što je ona.

Vaga

Pasivno-agresivna

Tašta

Neodgovorna s novcem

Ljudima rođenima u horoskopskom znaku Vage vlada Venera, tako da oni žele imati ugodan život i da im dani glatko prolaze. Vagin osjećaj za ravnotežu joj je vrlo važan. Vaga se želi uklopiti i biti omiljena, tako da ponekad pada pod tuđi utjecaj i mora naučiti da se ne treba uvijek priklanjati masi, ako njoj to ne odgovara.Ima duboku ljubav prema ljepoti, te i muškarci i žene vole modu i lijepu odjeću. To također znači da će koketirati s onim osobama za koje misli da dobro izgledaju.Također, voli dobar namještaj i želi živjeti u lijepo uređenom domu. Može biti manipulativna, jer iza sve te slatkoće, ona voli biti vođa onoga što se događa.Žene mogu biti robovi mode do točke u kojoj njihove cipele ranjavaju njihove noge i stav, a ponekad nagomilaju ogromne račune za odjeću. Vaga vjeruje da zaslužuje najbolje i nema grižnju savjesti kada troši novac.Ukoliko joj ustreba više novca, zna da će je netko spasiti.Jako se uzruja ako se ne slažete s njom i može vas optužiti da “vičete” na nju, samo zato što ste izrazili drugačije mišljenje. Ljudi rođeni u ovom znaku, također, se jako vole isticati.

Škorpion

Super tvrdoglav

Konkurentan

Tajnovit

Škorpion ima nepromjenjivo mišljenje. Ukoliko se ne slažete s njim u vezi nečega što mu je drago srcu, dobit ćete poznati “ledeni sjaj.” To je poput zrake smrti. Podcjenjivački je reći da ima jaku volju. Odlučnost je njegovo srednje ime. Škorpioni su vrlo konkurentni, iako se možda ne čini tako na prvi pogled. Oni to dobro skrivaju.Škorpion je obično tajnovit, ima svoju tamnu stranu, te je opsjednut smrću. U ljubavnim odnosima je posesivan i ljubomoran. Kad je zainteresiran za neku temu, on će je istražiti tako da zna svaki detalj. To je razlog što su mnogi od njih istraživači. Mnogi od njih su vegetarijanci ili neke izbirljive izjelice i zbog toga je teško izaći s njima.Škorpion vjeruje kako cijela grupa mora voljeti hranu koju on voli i zbog toga se uvijek jede na mjestu po njegovom vlastitom izboru. On je vrlo suzdržan u razgovoru, ali gaji nježne osjećaje. Često zamjera, tvrdeći kako to uopće nije istina. On je individualac i nije ga briga što drugi ljudi misle. On živi život prema vlastitim uvjetima.

Strijelac

Netaktičan

Nespretan

Pretjerano optimističan

Postoje dvije vrste ljudi rođenih u znaku Strijelca: oni brbljavi i oni vrlo tihi. Svi oni su inteligentni i zainteresirani za visoko obrazovanje, filozofiju, različite kulture itd. Većina ih voli putovati. Kad oni govore, oni su vrlo izravni i prelaze odmah na poantu – ponekad ne shvaćajući da povrjeđuju tuđe osjećaje.Vole sport, posebno na otvorenom, ali su vrlo nespretni i često lome kosti i ozljeđuju se. Oni su gotovo dosadno optimistični. Vrlo je vjerojatno da će vas prevariti. Uključit će se u mnoge akcije kako bi spasili svijet, ali zbog svih tih sastanaka na koje moraju otići i peticija koje moraju potpisati mogu se potpuno iscrpiti.Strijelci razmišljaju o velikim stvarima i žele ostaviti sitne detalje drugim ljudima. Strijelci su odlični u filozofskim raspravama s drugima i teško im je podnijeti kad drugi imaju drugačije stavove.Oni su slobodoljubivi ljudi i neće im se svidjeti ako netko pokuša ograničiti njihove aktivnosti ili slobodu. Pokušajte s njima ne razgovarati o politici ili religiji.

Jarac

Ambiciozan

Radoholičar

Kompliciran

Jarac je uglavnom ozbiljan i neće vas cijeniti ako se šalite s nečim značajnim njemu. On je vrlo ambiciozan i nastoji se uspeti na društvenoj ljestvici, stoga nemojte se uvrijediti ako vas vaš prijatelj Jarac zanemari jer se mora družiti s nekim tko mu može pomoći u tome. On samo želi napredovati. Jarac je radoholičar i ne voli biti spontan.Ne voli riskirati, osim ako sve nije dobro izračunao. Bez obzira na sve, Jarac je emocionalan, ali ne voli javno iskazivanje emocija i umrijeti će od stida ako ga odvedete na večeru na njegov rođendan i kažete konobarima da donesu tortu i pjevaju. Mrze biti uključeni u scene bilo koje vrste.To su ljudi koji uvijek misle unaprijed i žele biti glavni. Vaš odnos s Jarcem će ići glatko ako shvatite da je vrlo ambiciozan i da uvijek misli dalje od svih ostalih.

Vodolija

Dosadni nonkonformist

Ne voli pravila

Naoko hladan i ravnodušan

Vodenjak uvijek živi život na svoj način, ne pokorava se, ne podređuje ustaljenim konvencijama, a ako mu to pokušate reći, on će djelovati još skandaloznije samo da vam digne živce. On voli pažnju koju mu to donosi i obično živi u budućnosti. Ako ne volite isprobavati nove stvari i preuzimati rizik, Vodenjak će vas teško razumjeti.On je promjenjiv poput munje i jedva sam sebe razumije. Vodenjak misli kako pravila vrijede samo za druge ljude. Potrebno mu je puno slobode. Vodenjak je tvrdoglav, ali budući da toliko uživa u slobodi, shvaća kada drugi ljudi žele, također, raditi stvari na svoj način. Vodenjak ima neobične prijatelje iz svih sfera života.Ako vam se to čini neugodno, onda on nije dobro društvo za vas. Vodenjak stalno voli isprobavati nove osobnosti. Ponavljat će koliko vas ludo voli, a onda će zaboraviti vaš rođendan ili će zaboraviti nazvati. Vodenjak može izgledati na prvi pogled hladno i ravnodušno.

Riba

Sanjiva

Loše prosuđuje

Povodljiva

Riba je najveći sanjar u zodijaku. Kao posljednji znak, oni su najsloženiji ljudi. Riba razumije većinu onoga što joj netko povjeri. Ali pošto je toliki sanjar, ona stvarno ne nudi dobar savjet. Vodeni znakovi, a Ribe posebno, trebaju biti oprezni s drogom i alkoholom. Oni su povodljivi, sljedbenici su, a ne vođe. Riba je nemirna i lako joj postane dosadno, stoga često započinje nove projekte, a zatim ih brzo napušta. Ona je vrlo dobrodušna, ali mora biti oprezna kako je drugi ne bi iskorištavali. Riba ne voli teške poslove, a sve detalje voli ostaviti drugima. Ona je često prevarena jer želi pomoći drugima, ali ne prosudi uvijek dobro. Ribe obožavaju cipele, a mnoge od njih imaju i par tona pari cipela. Samo naprijed, provjerite ormare.

Advertisements

loading...

Facebook komentari