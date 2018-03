Hadži Mustafa Čajlaković: “Kad mačku ujede zmija, ona pojede macinu travu i ne ugine”

O, prijatelju znaj da prvu prirodu koju je Allah dž. š. stvorio jeste toplota koja nastaje od vasionskog kretanja, a koja dokazuje Allahovu moć. Nakon toga Uzvišeni Allah dž. š. stvorio je hladnoću, a čiji je uzrok vasionsko stajanje ili ne kretanje. I ovo je pravi par. A Uzvišeni Allah dž. š. je rekao: “I od svega smo stvorili parove” (Kur'an). Zatim, može se desiti da se sjedine, dakle, pomiješaju obje prirode – toplota i hladnoća, prenosi “Aura“.

Maca i zmija

Stoga, možemo reći da toplota može da prouzrokuje sušu. A hladnoća može prouzrokovati vlagu. Stoga iz navedenog se može zaključiti da postoje u jednom biću četiri prirode. Uzvišeni Allah dž. š. je stvorio gornje svjetove od dvije prirode, a to je od vlage i toplote. A donje svjetove od dvije prirode, od hladnoće i suše toplote. Sjedinjavanjem toplote i suše nastaje vatra, sjedinjavanjem toplote i vlage nastaje zrak, sjedinjavanjem vlage i hladnoće nastaje vode, sjedinjavanjem suše i hladnoće nastaje zemlja, pa bi to bilo ovako: 1. VATRA, 2. ZRAK, 3. VODA i 4. ZEMLJA.

Zato svaki od četiri navedena elementa nastaje sjedinjavanjem dvije prirode, od ove četiri navedene prirode. Zato treba spomenuti da od Gornjih svjetova nastaju metali: koji se spuste na donje svjetove da bi dole uspijevale biljke i da žive životinje, koje imaju najsavršenije instinkte. Primjer: ujede macu zmija, a ona ode u baštu do trave pojede je i ne ugine. Ta trava koju ona uzme zove se macina trava, a pretpostavimo da nema macine trave onda maca uzima žitulju koju sažvaće i to joj je serum. Drugi primjer, pokvari pas stomak, naravno od hrane, cuko isto tako ode do trave žitulje i sažvaće je da bi unio u organzam bar 2-3 kapi njezine tekućine i stomak ne boli više, a nema ni grčeve. Uzvišeni Allah je svakoj travki dao svojstvo njezino. Zamisli, o prijatelju, da nije travke da li bi mogao biti napravljen ijedan lijek.

Vatrena hrana

Uzvišeni Allah dž. š u četvrtom okretanju, krugu, stvorio je insana, razumna čovjeka koji govori, a insan je najsavršenije Allahovo stvorenje. Inače, insan je najposljednje Allahovo stvorenje. A insan je cilj ove moje knjige i predmet o kome se radi. Allahov miljenik Muhamed s.a.v.s. je rekao: “Allah Uzvišeni je stvorio insana od četiri stvari (elementa) a to je od vode, od zemlje, od vatre i od zraka”.

Zato, ako insan puno pije vode, postat će od njega učač, učenjak, darežljiv i tumač. Ako uzima previše (zemlje) to jest hrane postat će od njega podao čovjek, kao i gubitnik i na ovom i na budućem svijetu, a ako previše jede vatre (vatrene hrane) postat će od njega ili sluga ili nepravednik, a ako previše udiše zrak postat će od njega lažov. Rekao je istinu Allahov miljenik i poslanik Muhamed s.a.v.s. Neko će upitati: “Koja je to vatrena hrana?” Pa, evo odgovora, sve vrste alkohola i preljute hrane!

