Majka bijelog nosoroga očitala lekciju gladnim hijenama

Dvije su perspektive ove scene koju je Nicolas Urlacher snimio krajem prošle godine, navodi “National Geographic”. Naime, majka bijelih nosoroga beskompromisni je zaštitnik svojih mladunaca dok su hijene odlični lovci.

Majka bijelih nosoroga, jedne od pet preostalih vrsta nosoroga, a ujedno i najčešće, okreće se kako bi hijene udaljila od svoje bebe, s obzirom na to da zna kako su one premlade da bi se same branile.

Iako su hijene radile odličan posao u izmorivanju nosoroga, autor snimke napomenuo je kako je porodica nosoroga uspješno pobjegla.

Inače, na Nicolasovom Instagram profilu mogu se pronaći razne fotografije i snimke iz Kenije, a fotografisao je prošle godine i posljednjeg mužjaka sjevernog bijelog nosoroga u rezervatu Ol Pejeta, prenosi “Index“…

