Ljubav ovog znaka je ona ljubav iz koje nema povratka

“Priznajem – bojao sam se voljeti. Ne samo voljeti, nego voljeti nju. Jer ona je tajna. U sebi nosi ono što niko još nije shvatio i ja sam se bojao da neću uspjeti, kao i ostali. Bila je ocean, a ja sam bio tek dječak koji je volio valove, ali potpuno prestravljen da bi počeo plivati.” ~ Christopher Poindexter

Čak i ako se naši putovi razdvoje, ona će uvijek biti tu, prisutna u stražnjem dijelu glave. Ona će biti toplo sunce na goloj koži, kap kiše na trepavicama i miris prvog snijega koje pokriva neplodno tlo.

Najtajanstveniji dio njene ljubavi je način na koji se ona ovije – ne samo oko svog ljubavnika, već oko njegove duše.

RIBE.

Ribe su jedan od najzagonetnijih i najromantičnijih znakova. Također, Riba zbunjuje, ali u isto vrijeme plaši svoje ljubavnike. Ona je gorko – slatka, jer iako njena ljubav opija, jednako može biti i preintenzivna.

Ipak, bez obzira na to koliko je teško voljeti Ribe, gotovo je nemoguće ne voljeti ih.

Emocije Ribe su lako vidljive u njenim očima. Ona jednim treptajem može svom partneru pokazati svu svoju ljubav i on će se izgubiti u tom pogledu u kojem vidi njenu nedokučivu dušu.

Ribe su stare duše zodijaka – one su već hodale ovom zemljom.

Riba u svom srcu nosi znanje hiljadu zvijezda i shvaća svoje ljubavnike na sasvim drugačijoj razini nego što su ikada prije doživjeli.

Ona ima sposobnost razumijevanja bez objašnjavanja, ona prihvaća bezuslovno i svaka druga vrsta ljubavi u usporedbi s njenom izgleda beznačajno.

Kada Riba voli to ne može biti polovično. Ona potpuno otvara svoje srce.

Riba je svom ljubavniku kao oduvijek željeni mirni san, za kojeg je mislio da ga nikada neće imati. Riba ima sramežljivi osmijeh i daje zavodljive poljupce. Riba je romantična i sanjiva po prirodi; njoj nije teško zakoračiti u svijet fantazije, koji ne samo da stvara, nego živi u njemu većinu vremena.

I nakon što provedete vrijeme s Ribom u svijetu snova, više nikada nećete moći biti zadovoljni ovozemaljskim postojanjem u kojem većina uživa.

Bez obzira na to što Riba radi, to jednostavno izgleda čarobno.

Jedan od njenih najvažnijih opojnih dijelova je način na koji ljubi dušu svojih voljenih. Riba voli ugoditi i veliko zadovoljstvo joj pruža kada ugađa svom partneru.

Ribe uvijek iznenađuje svog partnera. Svaki dan s njom je nova avantura, jer svaki dan ona će biti drugačija od dana prije.

Riba se ne zadržava samo na priči kada govori o svojim snovima i onome što želi ostvariti – ona to zapravo i učini.

Njoj je jasno da sve što je vrijedno vrijedi čekati. Riba je najstrpljivija i ima najviše razumijevanja od svih znakova, a ta utjeha je ono zbog čega joj se njen ljubavnik uvijek iznova vraća.

Bez obzira koliko su ludi njeni snovi s vremena na vrijeme, nakon što njen partner vidi iskru u njenim očima – ona mu se uvlači pod kožu – i on postaje zauvijek ovisan.

To je ovisnost koja se zasniva na duši, a živi iz srca. To je ono što pruža blagi osmijeh njenom partneru – jer zna kako on ima ono što mnogi drugi možda žele.

To je osjećaj potonuća u najdublji, najmodriji okean, jednostavno uživanje u valovima i učenje da je jedini način živjeti u ljubavi s Ribom – jednostavno se prepustiti, prenosi “Atma“…

